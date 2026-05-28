LG pourrait céder sa division téléviseurs à Hisense. La Chine prend le contrôle du secteur.

Il pourrait s'agir d'un bouleversement majeur dans l'histoire du marché des téléviseurs. Selon des informations en provenance de Corée du Sud, LG serait en pourparlers avec le géant chinois Hisense en vue de la vente de sa division téléviseurs. Si l'opération aboutit, le monde de l'électronique grand public assistera à la fin d'une ère qui aura duré près de six décennies. L'information, publiée par le site d'information coréen EBN, a immédiatement provoqué un tollé dans le secteur technologique. LG, acteur majeur du marché de l'électronique grand public et précurseur sur le segment des téléviseurs OLED haut de gamme, envisagerait désormais de se retirer complètement de cette activité qui a longtemps constitué l'une de ses marques de fabrique. Il y a quelques années encore, LG figurait parmi les plus grands fabricants de téléviseurs au monde. Le géant coréen dominait le segment OLED et rivalisait avec succès avec Samsung et Sony. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente. Les marques chinoises se livrent à une concurrence de plus en plus agressive, inondant le marché de modèles nettement moins chers. Hisense, TCL et Xiaomi augmentent rapidement leurs parts de marché, tandis que les fabricants traditionnels font face à des marges réduites et à une concurrence de plus en plus féroce. Des dirigeants de LG se seraient récemment rendus à Pékin pour discuter avec des représentants de Hisense d'une possible restructuration, voire d'une vente totale de sa division téléviseurs. Cela laisse penser que la situation est peut-être plus grave qu'on ne le pensait.
L'histoire de LG sur le marché des téléviseurs remonte à 1966. À cette époque, GoldStar, son prédécesseur, créait le premier téléviseur noir et blanc en Corée du Sud. Pendant des décennies, le fabricant coréen a été l'un des leaders technologiques de l'industrie de l'électronique grand public. C'est LG qui a considérablement développé le segment des téléviseurs OLED, en promouvant des écrans ultra-fins et des technologies d'image haut de gamme de pointe. Pour de nombreux utilisateurs, le logo LG est devenu synonyme de téléviseur moderne pour le home cinéma. Depuis plusieurs années, le géant chinois Hisense renforce activement sa position sur le marché des téléviseurs. L'entreprise investit massivement dans le marketing, les partenariats sportifs et son expansion en Europe et aux États-Unis. L'acquisition de la division téléviseurs de LG représenterait un bond en avant considérable pour Hisense. Le fabricant chinois bénéficierait ainsi non seulement de technologies et d'un savoir-faire de pointe, mais aussi d'une vaste expérience dans le segment haut de gamme. Pour le marché, cela signifierait un nouveau transfert de pouvoir des producteurs coréens et japonais traditionnels vers les géants technologiques chinois.
Ce ne serait pas la première fois que l'entreprise coréenne prend une décision aussi radicale. En 2021, LG a fermé sa division smartphones après des années de difficultés financières et de baisse des ventes, une décision plutôt surprenante, car seuls les LG G6 et LG V30 se distinguaient par leur design exceptionnel et leurs fonctionnalités absentes chez la concurrence, comme l'excellent convertisseur numérique-analogique du LG V30. Le problème résidait dans le marketing et le lancement de solutions qui n'étaient appréciées que par une clientèle exigeante. L'entreprise a toutefois décidé de se concentrer sur des segments plus rentables, tels que la robotique, les maisons connectées et les technologies des véhicules électriques. Un scénario similaire pourrait désormais s'appliquer aux téléviseurs.
Le plus surprenant est que des problèmes commencent à toucher même le segment haut de gamme. Jusqu'à récemment, les fabricants de téléviseurs OLED bénéficiaient de marges élevées et d'une clientèle fidèle. Aujourd'hui, le problème des marges et la concurrence agressive des prix se font également sentir dans ce secteur. Les entreprises chinoises proposent de plus en plus de téléviseurs Mini LED et OLED performants à des prix nettement inférieurs à ceux des modèles coréens ou japonais. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des appareils moins chers aux caractéristiques techniques très similaires. Si LG vend effectivement sa division téléviseurs, ce serait l'un des signes les plus forts à ce jour de la rapidité avec laquelle le marché mondial de l'électronique grand public évolue. Il y a à peine dix ans, il était difficile d'imaginer que des marques chinoises puissent s'emparer de segments de marché légendaires créés par des entreprises coréennes ou japonaises. Aujourd'hui, un tel scénario devient de plus en plus réaliste.
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Ce ne serait pas la première fois que l'entreprise coréenne prend une décision aussi radicale. En 2021, LG a fermé sa division smartphones après des années de difficultés financières et de baisse des ventes, une décision plutôt surprenante, car seuls les LG G6 et LG V30 se distinguaient par leur design exceptionnel et leurs fonctionnalités absentes chez la concurrence, comme l'excellent convertisseur numérique-analogique du LG V30. Le problème résidait dans le marketing et le lancement de solutions qui n'étaient appréciées que par une clientèle exigeante. L'entreprise a toutefois décidé de se concentrer sur des segments plus rentables, tels que la robotique, les maisons connectées et les technologies des véhicules électriques. Un scénario similaire pourrait désormais s'appliquer aux téléviseurs.
Le plus surprenant est que des problèmes commencent à toucher même le segment haut de gamme. Jusqu'à récemment, les fabricants de téléviseurs OLED bénéficiaient de marges élevées et d'une clientèle fidèle. Aujourd'hui, le problème des marges et la concurrence agressive des prix se font également sentir dans ce secteur. Les entreprises chinoises proposent de plus en plus de téléviseurs Mini LED et OLED performants à des prix nettement inférieurs à ceux des modèles coréens ou japonais. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des appareils moins chers aux caractéristiques techniques très similaires. Si LG vend effectivement sa division téléviseurs, ce serait l'un des signes les plus forts à ce jour de la rapidité avec laquelle le marché mondial de l'électronique grand public évolue. Il y a à peine dix ans, il était difficile d'imaginer que des marques chinoises puissent s'emparer de segments de marché légendaires créés par des entreprises coréennes ou japonaises. Aujourd'hui, un tel scénario devient de plus en plus réaliste.
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