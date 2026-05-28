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Valve n'a toujours pas fixé le prix de la Steam Machine.
Publié le: 28/05/2026 @ 17:03:16: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLa console portable Steam Deck OLED est de retour, mais avec un bémol important : son prix a considérablement augmenté dans toutes les régions. Cette hausse, selon de nombreux observateurs, est préoccupante pour l'avenir de la Steam Machine, car Brad Lynch, un informateur réputé, affirme que son prix pourrait être encore plus élevé que prévu. D'après lui, il ne s'agit pas d'une information confirmée, mais plutôt de rumeurs. Cependant, même avant l'augmentation actuelle du prix de la Steam Deck, il avait reçu une estimation du prix de la Steam Machine, déjà supérieure à celui de la Steam Deck. Désormais, avec la version 1 To de la Steam Deck OLED affichée à 949 $, il devient de plus en plus évident que la Steam Machine a peu de chances d'être une console bon marché.

Certains utilisateurs espèrent encore que la hausse du prix du Steam Deck soit une tentative de Valve pour compenser les coûts et maintenir le prix de la Steam Machine plus bas. Cependant, Brad Lynch lui-même se montre sceptique quant à cette théorie. La Steam Machine semblait prometteuse à ses débuts, mais certains estiment que son annonce est arrivée au mauvais moment. Actuellement, face à une grave pénurie de mémoire, la RAM et la ROM étant extrêmement chères, la sortie d'un tel système n'a tout simplement aucun sens : il serait trop coûteux pour susciter une forte demande. Et sans demande, la plateforme est vouée à l'échec, comme ce fut le cas pour les précédents PC de Valve. Sans cette pénurie de puces mémoire, la Steam Machine aurait peut-être connu un grand succès, mais aujourd'hui, elle risque d'être inutile à la grande majorité de son public cible.
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