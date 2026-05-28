Test Magic Exposure 2 (PS5) - Un visual novel tranquille

Publié le: 28/05/2026 @ 16:12:47: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Magic Exposure 2 fait suite au premier opus en reprenant le quotidien mouvementé de Bianca, une héroïne évoluant dans un monde peuplé de personnages anthropomorphes (des animaux humanisés particulièrement mignons). L'histoire commence alors que Bianca tente de se remettre de sa rupture douloureuse avec son ex-petite amie, Erika. Alors que sa vie sentimentale est au point mort, le fantastique s'immisce à nouveau dans son quotidien avec l'apparition d'un deuxième appareil photo magique. Pour pimenter le tout, une nouvelle étudiante fait son entrée : Lúcia, la très sérieuse et charismatique présidente du conseil des élèves. Bianca se retrouve alors face à un dilemme : tenter de recoller les morceaux et raviver la flamme avec Erika, ou tourner la page pour explorer une idylle naissante avec la mystérieuse Lúcia ? Ne vous attendez pas à des phases d'action ou de plateforme, Magic Exposure 2 est un Visual Novel traditionnel. L'aventure est condensée et compte environ 15 000 mots. C'est un format idéal pour une session de lecture rapide (comptez environ 1 à 2 heures pour en faire le tour), même si hélas le jeu est resté intégralement en anglais. Le gameplay repose exclusivement sur des décisions textuelles cruciales à des moments clés. Ce sont vos réponses qui orienteront Bianca vers l'une des deux prétendantes.
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