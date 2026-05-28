La Steam Deck est plus chère que la PS5 Pro, Valve augmentant considérablement ses prix.

Valve a soudainement augmenté le prix du Steam Deck OLED à des niveaux qui semblaient inimaginables il y a encore quelques mois. Aux États-Unis, le modèle 512 Go coûte désormais 789 $, tandis que la version 1 To atteint le prix exorbitant de 949 $. Cela représente une augmentation respective de 240 $ et 300 $. L'ampleur de cette augmentation de prix est particulièrement surprenante. Valve justifie cette décision par la forte hausse des coûts de la mémoire et du stockage, ainsi que par les difficultés logistiques qui affectent l'ensemble du marché de l'électronique. L'entreprise affirme que l'appareil lui-même n'a pas changé et offre toujours les mêmes caractéristiques et performances. Cependant, une question cruciale demeure pour les joueurs : le Steam Deck vaut-il encore son prix ? Avant même ces modifications, le modèle OLED 512 Go coûtait 549 $ et la version 1 To 649 $. C'est pourquoi l'appareil de Valve était considéré comme une alternative sans égale aux consoles portables Windows onéreuses. Désormais, les différences sont pratiquement imperceptibles. Avec ces nouveaux tarifs, les Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go 2 et les nouveaux appareils Xbox ne semblent plus excessivement chers. Dans certaines configurations, le Steam Deck OLED est même devenu plus cher que des consoles de salon classiques. C’est le modèle 1 To qui suscite le plus de critiques. À 949 dollars, la console portable de Valve coûte désormais plus cher que la PlayStation 5 Pro. Il y a à peine deux ans, une telle situation paraissait absurde.
Des milliers de commentaires apparaissent sur les réseaux sociaux et les forums de jeux vidéo, d'utilisateurs admettant ouvertement que les hausses de prix bouleversent leurs projets d'achat. Nombreux étaient les joueurs qui considéraient Steam Deck comme un choix sûr pour ceux qui souhaitaient découvrir le jeu PC portable sans se ruiner. Cet argument est désormais caduc. Valve se retrouve également confrontée à une situation de marché difficile. La concurrence est féroce et les fabricants de consoles portables rivalisent d'acharnement pour conquérir les clients. Asus et Lenovo investissent massivement dans des processeurs plus puissants, des écrans à taux de rafraîchissement plus élevé et des designs davantage axés sur le jeu. La Steam Deck a longtemps dominé le marché grâce à sa simplicité et son prix. Suite aux récentes modifications, cet avantage s'est considérablement réduit. La hausse des prix de la mémoire NAND et des modules de stockage de données commence à avoir un impact significatif sur le marché de l'électronique grand public.
Valve n'est pas la seule entreprise à augmenter ses prix. Microsoft a augmenté le prix de la Xbox Series X, Sony a relevé celui de la PlayStation 5 et Nintendo prépare une hausse pour la Switch 2. Ces augmentations s'expliquent par des problèmes d'approvisionnement en composants et par l'énorme demande en mémoire de la part du secteur de l'IA et des centres de données. Cet élément commence à avoir un impact de plus en plus significatif sur le marché du jeu vidéo. La production de mémoire est désormais principalement destinée aux serveurs d'intelligence artificielle et à l'infrastructure cloud. Les entreprises d'électronique grand public sont confrontées à une pénurie de composants. Valve a été particulièrement touchée. L'entreprise peinait déjà à maintenir des stocks suffisants de Steam Decks OLED. Or, il s'avère que la situation était bien plus grave que prévu.
Des milliers de commentaires apparaissent sur les réseaux sociaux et les forums de jeux vidéo, d'utilisateurs admettant ouvertement que les hausses de prix bouleversent leurs projets d'achat. Nombreux étaient les joueurs qui considéraient Steam Deck comme un choix sûr pour ceux qui souhaitaient découvrir le jeu PC portable sans se ruiner. Cet argument est désormais caduc. Valve se retrouve également confrontée à une situation de marché difficile. La concurrence est féroce et les fabricants de consoles portables rivalisent d'acharnement pour conquérir les clients. Asus et Lenovo investissent massivement dans des processeurs plus puissants, des écrans à taux de rafraîchissement plus élevé et des designs davantage axés sur le jeu. La Steam Deck a longtemps dominé le marché grâce à sa simplicité et son prix. Suite aux récentes modifications, cet avantage s'est considérablement réduit. La hausse des prix de la mémoire NAND et des modules de stockage de données commence à avoir un impact significatif sur le marché de l'électronique grand public.
Valve n'est pas la seule entreprise à augmenter ses prix. Microsoft a augmenté le prix de la Xbox Series X, Sony a relevé celui de la PlayStation 5 et Nintendo prépare une hausse pour la Switch 2. Ces augmentations s'expliquent par des problèmes d'approvisionnement en composants et par l'énorme demande en mémoire de la part du secteur de l'IA et des centres de données. Cet élément commence à avoir un impact de plus en plus significatif sur le marché du jeu vidéo. La production de mémoire est désormais principalement destinée aux serveurs d'intelligence artificielle et à l'infrastructure cloud. Les entreprises d'électronique grand public sont confrontées à une pénurie de composants. Valve a été particulièrement touchée. L'entreprise peinait déjà à maintenir des stocks suffisants de Steam Decks OLED. Or, il s'avère que la situation était bien plus grave que prévu.
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