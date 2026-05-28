Les abonnements payants sur Instagram, Facebook et WhatsApp sont lancées

Meta souhaite monétiser davantage ses services. L'entreprise a officiellement lancé des abonnements payants pour Instagram, Facebook et WhatsApp, offrant des fonctionnalités non accessibles aux utilisateurs réguliers. L'ensemble du projet est développé sous la nouvelle marque Meta One, qui englobera également les futurs services payants dédiés à l'IA, aux comptes professionnels et aux créateurs de contenu en ligne. Instagram Plus et Facebook Plus sont proposés à 3,99 $ par mois, tandis que WhatsApp Plus coûte 2,99 $. Meta n'a pas encore communiqué ses tarifs d'abonnement officiels en Pologne. Les abonnés à ces services bénéficient d'options de personnalisation supplémentaires, de statistiques plus complètes et de nouvelles fonctionnalités de publication de contenu. Instagram s'apprête à connaître d'importants changements. Désormais, les utilisateurs peuvent voir qui a visionné leurs Stories, consulter la liste des personnes ayant visionné leurs publications et publier des Stories visibles au-delà des 24 heures habituelles. Il est également possible de créer des Stories à la une et de publier des contenus qui n'apparaissent pas dans le fil d'actualité principal de vos abonnés. Meta a aussi ajouté des réactions exclusives, comme le « super cœur », ainsi qu'une fonctionnalité plus controversée permettant de visionner un extrait de la Story d'un autre utilisateur sans apparaître dans votre liste de personnes ayant visionné les publications. Facebook Plus propose des options similaires, tandis que WhatsApp Plus se concentre principalement sur la personnalisation de la messagerie. Les abonnés bénéficient de nouveaux thèmes, de sonneries exclusives, de discussions épinglées supplémentaires et de packs d'autocollants enrichis.
Le projet Meta One ambitionne toutefois d'aller au-delà des simples versions payantes d'applications de réseaux sociaux. L'entreprise a confirmé tester actuellement de nouveaux modèles d'abonnement pour ses outils d'IA. Concrètement, cela signifie que des fonctionnalités plus avancées de génération d'images et de vidéos, ainsi que des modes de raisonnement étendus dans Meta AI, seront exclusivement réservés aux utilisateurs payants. Meta assure que les fonctionnalités d'IA de base resteront gratuites, mais que les opérations les plus gourmandes en ressources seront limitées ou incluses dans des abonnements plus onéreux. L'entreprise teste également de nouvelles options pour les entreprises et les créateurs, et prévoit de moderniser son programme Meta Verified.
Le projet Meta One ambitionne toutefois d'aller au-delà des simples versions payantes d'applications de réseaux sociaux. L'entreprise a confirmé tester actuellement de nouveaux modèles d'abonnement pour ses outils d'IA. Concrètement, cela signifie que des fonctionnalités plus avancées de génération d'images et de vidéos, ainsi que des modes de raisonnement étendus dans Meta AI, seront exclusivement réservés aux utilisateurs payants. Meta assure que les fonctionnalités d'IA de base resteront gratuites, mais que les opérations les plus gourmandes en ressources seront limitées ou incluses dans des abonnements plus onéreux. L'entreprise teste également de nouvelles options pour les entreprises et les créateurs, et prévoit de moderniser son programme Meta Verified.
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