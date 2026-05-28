Windows 11 bénéficie d'un gain de vitesse considérable. Votre système est accéléré jusqu'à 70 %.

Microsoft a commencé le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité d'amélioration des performances pour Windows 11. Baptisée Profil de faible latence (LLP), cette fonctionnalité est conçue pour accélérer le lancement des applications et améliorer la réactivité du système. Elle est déployée auprès des utilisateurs via la mise à jour facultative KB5089573 (build 26200.8524). Cette nouvelle solution s'inscrit dans le cadre du projet Windows K2, sur lequel Microsoft travaille depuis plusieurs mois. Le principe de LLP est simple : le système augmente temporairement la fréquence d'horloge du processeur à son maximum pendant une à trois secondes. Ce gain de performance ponctuel permet d'accélérer sensiblement le lancement des applications, sans pour autant entraîner une consommation d'énergie élevée en permanence.
Microsoft affirme que les utilisateurs des applications système intégrées bénéficieront le plus des améliorations. Des programmes comme Microsoft Edge et Outlook devraient se lancer jusqu'à 40 % plus rapidement qu'auparavant. Des gains de vitesse encore plus importants pourraient concerner certains éléments de l'interface Windows elle-même. Selon l'entreprise, le menu Démarrer et les menus contextuels pourraient être jusqu'à 70 % plus efficaces. Cependant, Microsoft souligne que l'optimisation pour les petites applications (LLP) se concentre principalement sur les composants système natifs. Les jeux et applications tiers, y compris les titres AAA, continueront de s'appuyer principalement sur leurs propres mécanismes d'optimisation. Pour activer la nouvelle fonctionnalité, accédez à Paramètres > Windows Update > Options avancées > Mises à jour facultatives et installez le package KB5089573.
Microsoft assure que l'augmentation de la fréquence du processeur n'est active que par brèves périodes, et que les utilisateurs ne devraient donc pas constater d'impact significatif sur les performances de leur ordinateur. Cependant, l'entreprise admet que la technologie LLP peut entraîner une légère hausse de la température du processeur lors de tâches légères et d'une utilisation quotidienne du système. Il est également important de noter que cette fonctionnalité est déployée progressivement via le mécanisme de déploiement contrôlé des fonctionnalités. Cela signifie que même après l'installation de la mise à jour LLP, elle peut ne pas s'activer immédiatement. Le système décidera du moment opportun pour activer la nouvelle fonctionnalité sur un ordinateur donné.
Microsoft affirme que les utilisateurs des applications système intégrées bénéficieront le plus des améliorations. Des programmes comme Microsoft Edge et Outlook devraient se lancer jusqu'à 40 % plus rapidement qu'auparavant. Des gains de vitesse encore plus importants pourraient concerner certains éléments de l'interface Windows elle-même. Selon l'entreprise, le menu Démarrer et les menus contextuels pourraient être jusqu'à 70 % plus efficaces. Cependant, Microsoft souligne que l'optimisation pour les petites applications (LLP) se concentre principalement sur les composants système natifs. Les jeux et applications tiers, y compris les titres AAA, continueront de s'appuyer principalement sur leurs propres mécanismes d'optimisation. Pour activer la nouvelle fonctionnalité, accédez à Paramètres > Windows Update > Options avancées > Mises à jour facultatives et installez le package KB5089573.
Microsoft assure que l'augmentation de la fréquence du processeur n'est active que par brèves périodes, et que les utilisateurs ne devraient donc pas constater d'impact significatif sur les performances de leur ordinateur. Cependant, l'entreprise admet que la technologie LLP peut entraîner une légère hausse de la température du processeur lors de tâches légères et d'une utilisation quotidienne du système. Il est également important de noter que cette fonctionnalité est déployée progressivement via le mécanisme de déploiement contrôlé des fonctionnalités. Cela signifie que même après l'installation de la mise à jour LLP, elle peut ne pas s'activer immédiatement. Le système décidera du moment opportun pour activer la nouvelle fonctionnalité sur un ordinateur donné.
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