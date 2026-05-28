Finies les dissimulations de contenu par l'IA : YouTube déploie enfin les étiquettes automatiques.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Finies les dissimulations de contenu par l'IA : YouTube déploie enfin les étiq...
Publié le: 28/05/2026 @ 11:50:04: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoYouTube prépare de nouvelles modifications liées à l'intelligence artificielle générative. La plateforme souhaite faciliter la reconnaissance des contenus créés avec des outils d'IA et marquera automatiquement certaines vidéos avec des étiquettes spécifiques. Jusqu'à présent, les créateurs devaient déclarer eux-mêmes l'utilisation de contenu réaliste généré par IA. Le problème est que tous ne respectaient pas ces consignes. Désormais, le service entend analyser activement le contenu mis en ligne et détecter de manière indépendante les signes d'utilisation de l'IA générative. Si les systèmes de YouTube détectent une utilisation importante d'intelligence artificielle photoréaliste et que le créateur de la vidéo ne l'a pas correctement signalée, la plateforme ajoutera automatiquement une mention visible. Le créateur pourra contester cette décision et modifier sa déclaration s'il estime que la mention est incorrecte.



Il existe toutefois des exceptions. Si YouTube détecte l'utilisation d'outils d'IA de Google tels que Dream Screen ou le modèle Veo, ou s'il trouve un filigrane conforme à la loi C2PA dans la vidéo, l'étiquette restera apposée de façon permanente. Il convient de noter que la norme C2PA est de plus en plus utilisée dans le secteur technologique pour étiqueter les contenus générés par l'IA. La plateforme prévoit également de mettre davantage en avant les informations relatives à l'IA. Les étiquettes apparaîtront directement sous le lecteur vidéo et, pour les vidéos courtes, sous forme de surimpression. Les spectateurs pourront ainsi plus facilement identifier les contenus modifiés ou générés par l'IA.

Il s'agit d'un nouveau pas vers une plus grande transparence sur Internet, une demande formulée par les utilisateurs depuis des mois. À l'heure où les contenus réalistes sont omniprésents et créés par des algorithmes, il devient de plus en plus difficile de distinguer les images réelles de celles générées par l'IA. Des voix s'élèvent également pour que des étiquettes similaires soient ajoutées aux vignettes des vidéos dans les résultats de recherche et les recommandations, afin de faciliter encore davantage le filtrage des contenus générés par l'IA.
Windows 11 bénéficie d'un gain de vite... »« DuckDuckGo connaît une hausse soudaine ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 27-05VidéoGoogle lance AI Remix pour YouTube Shorts : transformez vos vidéos en anime, en pixel art ou en films d’horreur
 19-05VidéoLa fin des deepfakes sur YouTube ? Ils sont déjà en train de les tester.
 15-05VidéoNetflix étend la publicité : elle s’intégrera aux clips verticaux et aux podcasts.
 12-05VidéoLorsque vous regardez Netflix, Netflix vous observe. Le géant est accusé d'espionner ses abonnés.
 05-05VidéoNetflix lance Clips, un flux vertical de type TikTok pour découvrir des séries et des films.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Social28-05
Les abonnements payants sur Instagram, Facebook et WhatsApp sont lancées
 Windows28-05
Windows 11 bénéficie d'un gain de vitesse considérable. Votre système est accéléré jusqu'à 70 %.
 Vidéo28-05
Finies les dissimulations de contenu par l'IA : YouTube déploie enfin les étiquettes automatiques.
 Internet28-05
DuckDuckGo connaît une hausse soudaine de sa popularité.
 iOS28-05
Apple prépare une révolution. Les iPhones se verrouilleront automatiquement.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page