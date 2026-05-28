Finies les dissimulations de contenu par l'IA : YouTube déploie enfin les étiquettes automatiques.

YouTube prépare de nouvelles modifications liées à l'intelligence artificielle générative. La plateforme souhaite faciliter la reconnaissance des contenus créés avec des outils d'IA et marquera automatiquement certaines vidéos avec des étiquettes spécifiques. Jusqu'à présent, les créateurs devaient déclarer eux-mêmes l'utilisation de contenu réaliste généré par IA. Le problème est que tous ne respectaient pas ces consignes. Désormais, le service entend analyser activement le contenu mis en ligne et détecter de manière indépendante les signes d'utilisation de l'IA générative. Si les systèmes de YouTube détectent une utilisation importante d'intelligence artificielle photoréaliste et que le créateur de la vidéo ne l'a pas correctement signalée, la plateforme ajoutera automatiquement une mention visible. Le créateur pourra contester cette décision et modifier sa déclaration s'il estime que la mention est incorrecte.
Il existe toutefois des exceptions. Si YouTube détecte l'utilisation d'outils d'IA de Google tels que Dream Screen ou le modèle Veo, ou s'il trouve un filigrane conforme à la loi C2PA dans la vidéo, l'étiquette restera apposée de façon permanente. Il convient de noter que la norme C2PA est de plus en plus utilisée dans le secteur technologique pour étiqueter les contenus générés par l'IA. La plateforme prévoit également de mettre davantage en avant les informations relatives à l'IA. Les étiquettes apparaîtront directement sous le lecteur vidéo et, pour les vidéos courtes, sous forme de surimpression. Les spectateurs pourront ainsi plus facilement identifier les contenus modifiés ou générés par l'IA.
Il s'agit d'un nouveau pas vers une plus grande transparence sur Internet, une demande formulée par les utilisateurs depuis des mois. À l'heure où les contenus réalistes sont omniprésents et créés par des algorithmes, il devient de plus en plus difficile de distinguer les images réelles de celles générées par l'IA. Des voix s'élèvent également pour que des étiquettes similaires soient ajoutées aux vignettes des vidéos dans les résultats de recherche et les recommandations, afin de faciliter encore davantage le filtrage des contenus générés par l'IA.
Il existe toutefois des exceptions. Si YouTube détecte l'utilisation d'outils d'IA de Google tels que Dream Screen ou le modèle Veo, ou s'il trouve un filigrane conforme à la loi C2PA dans la vidéo, l'étiquette restera apposée de façon permanente. Il convient de noter que la norme C2PA est de plus en plus utilisée dans le secteur technologique pour étiqueter les contenus générés par l'IA. La plateforme prévoit également de mettre davantage en avant les informations relatives à l'IA. Les étiquettes apparaîtront directement sous le lecteur vidéo et, pour les vidéos courtes, sous forme de surimpression. Les spectateurs pourront ainsi plus facilement identifier les contenus modifiés ou générés par l'IA.
Il s'agit d'un nouveau pas vers une plus grande transparence sur Internet, une demande formulée par les utilisateurs depuis des mois. À l'heure où les contenus réalistes sont omniprésents et créés par des algorithmes, il devient de plus en plus difficile de distinguer les images réelles de celles générées par l'IA. Des voix s'élèvent également pour que des étiquettes similaires soient ajoutées aux vignettes des vidéos dans les résultats de recherche et les recommandations, afin de faciliter encore davantage le filtrage des contenus générés par l'IA.
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