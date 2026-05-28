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DuckDuckGo connaÃ®t une hausse soudaine de sa popularitÃ©.
PubliÃ© le: 28/05/2026 @ 00:11:13: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetLes changements apportÃ©s au moteur de recherche Google et son recours accru Ã  l'intelligence artificielle ne font pas l'unanimitÃ©. De plus en plus d'utilisateurs se tournent vers des alternatives, et DuckDuckGo est l'un des principaux bÃ©nÃ©ficiaires de cette situation. Il y a quelques semaines, Google a dÃ©voilÃ© une nouvelle version de son moteur de recherche mettant davantage l'accent sur les rÃ©ponses gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA et dotÃ©e d'une interface rappelant celle des chatbots comme Gemini ou ChatGPT. Si certains utilisateurs la trouvent plus pratique, d'autres se plaignent d'une surcharge d'informations gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA. D'aprÃ¨s les donnÃ©es communiquÃ©es par DuckDuckGo, le nombre de nouveaux utilisateurs a fortement augmentÃ© aprÃ¨s l'annonce des modifications apportÃ©es par Google. L'entreprise a indiquÃ© que les tÃ©lÃ©chargements de son application DuckDuckGo avaient progressÃ© de 18,1 % par rapport Ã  la semaine prÃ©cÃ©dente. Cette tendance s'est poursuivie les jours suivants, avec une hausse atteignant jusqu'Ã  30 % le 25 mai. L'intÃ©rÃªt a Ã©tÃ© encore plus marquÃ© sur les appareils Apple. Les tÃ©lÃ©chargements d'applications sur iPhone ont augmentÃ© en moyenne de 33 %, et cette hausse a mÃªme atteint prÃ¨s de 70 % Ã  son apogÃ©e.

DuckDuckGo se dÃ©veloppe depuis 2008 et s'est toujours positionnÃ© comme un moteur de recherche respectueux de la vie privÃ©e des utilisateurs. L'entreprise ne conserve pas l'historique de recherche ni ne crÃ©e de profils d'utilisateurs, contrairement aux grandes plateformes publicitaires. Il est intÃ©ressant de noter que DuckDuckGo intÃ¨gre Ã©galement des fonctionnalitÃ©s d'IA, mais son approche diffÃ¨re de celle de Google. L'entreprise a notamment lancÃ© le service Duck.ai, qui lui permet d'utiliser des modÃ¨les de langage populaires en privilÃ©giant l'anonymat des utilisateurs. Dans le mÃªme temps, la sociÃ©tÃ© a crÃ©Ã© une version spÃ©ciale du moteur de recherche Ã  l'adresse noai.duckduckgo.com qui supprime les fonctionnalitÃ©s liÃ©es Ã  l'intelligence artificielle, aux chatbots et aux images gÃ©nÃ©rÃ©es. DuckDuckGo affirme que le trafic sur son site a augmentÃ© de plus de 22 % la semaine suivant l'annonce de Google. Gabriel Weinberg, fondateur de DuckDuckGo, souligne que les utilisateurs doivent avoir le choix entre la recherche traditionnelle et les fonctionnalitÃ©s d'IA. L'entreprise prÃ©cise Ã©galement qu'elle n'utilise ni les conversations ni l'historique de recherche pour entraÃ®ner ses modÃ¨les d'IA.
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