Apple prÃ©pare une rÃ©volution. Les iPhones se verrouilleront automatiquement.

Les iPhones seront dotÃ©s d'une fonction de sÃ©curitÃ© qui verrouillera automatiquement l'appareil en cas de tentative de vol. L'entreprise souhaite ainsi compliquer la tÃ¢che des voleurs qui profitent du fait qu'un smartphone reste dÃ©verrouillÃ© pendant quelques secondes aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© dÃ©robÃ©. Le vol de smartphones demeure un problÃ¨me majeur, notamment dans les grandes villes et les transports en commun. Jusqu'Ã prÃ©sent, aucune protection efficace n'existait contre ces vols. Apple travaille cependant Ã une solution. Apple a dÃ©jÃ mis au point des solutions pour empÃªcher la vente d'appareils volÃ©s. Des fonctionnalitÃ©s comme Localiser mon appareil, le verrouillage d'activation et la protection contre le vol d'appareil contribuent Ã empÃªcher l'effacement des donnÃ©es et l'utilisation des tÃ©lÃ©phones par des personnes non autorisÃ©es. Le problÃ¨me, cependant, est que certaines mesures de sÃ©curitÃ© deviennent inefficaces si un voleur s'empare de l'iPhone alors qu'il est dÃ©verrouillÃ©. Dans ce cas, le criminel peut accÃ©der Ã de nombreuses fonctions du tÃ©lÃ©phone avant mÃªme que le systÃ¨me ne rÃ©agisse. Cette nouvelle fonctionnalitÃ© est conÃ§ue pour fonctionner de maniÃ¨re similaire au verrouillage antivol d'Android. Le systÃ¨me analysera diffÃ©rents signaux indiquant qu'un appareil a Ã©tÃ© volÃ© Ã son propriÃ©taire. Apple utiliserait notamment les donnÃ©es de l'accÃ©lÃ©romÃ¨tre, capable de dÃ©tecter les mouvements brusques de l'appareil. Si le systÃ¨me dÃ©tecte un vol, l'iPhone se verrouillera automatiquement.
L'entreprise prÃ©voit Ã©galement d'utiliser les informations d'une Apple Watch jumelÃ©e Ã un smartphone. Le systÃ¨me vÃ©rifiera la distance entre la montre et le tÃ©lÃ©phone afin de dÃ©terminer si l'appareil s'est effectivement Ã©loignÃ© de son propriÃ©taire de maniÃ¨re suspecte. Cette nouvelle fonctionnalitÃ© tiendra Ã©galement compte des lieux connus et des rÃ©seaux Wi-Fi de confiance. Si votre iPhone se trouve hors de votre domicile ou de votre lieu de travail et dÃ©tecte une activitÃ© inhabituelle, le systÃ¨me pourra activer des restrictions de sÃ©curitÃ© supplÃ©mentaires. ConcrÃ¨tement, cela reviendrait Ã bloquer l'accÃ¨s aux rÃ©glages et fonctionnalitÃ©s clÃ©s liÃ©s Ã votre identifiant Apple, comme le fait actuellement la protection contre le vol d'appareil. On ignore pour l'instant quand et sur quels modÃ¨les d'iPhone cette solution sera disponible.
L'entreprise prÃ©voit Ã©galement d'utiliser les informations d'une Apple Watch jumelÃ©e Ã un smartphone. Le systÃ¨me vÃ©rifiera la distance entre la montre et le tÃ©lÃ©phone afin de dÃ©terminer si l'appareil s'est effectivement Ã©loignÃ© de son propriÃ©taire de maniÃ¨re suspecte. Cette nouvelle fonctionnalitÃ© tiendra Ã©galement compte des lieux connus et des rÃ©seaux Wi-Fi de confiance. Si votre iPhone se trouve hors de votre domicile ou de votre lieu de travail et dÃ©tecte une activitÃ© inhabituelle, le systÃ¨me pourra activer des restrictions de sÃ©curitÃ© supplÃ©mentaires. ConcrÃ¨tement, cela reviendrait Ã bloquer l'accÃ¨s aux rÃ©glages et fonctionnalitÃ©s clÃ©s liÃ©s Ã votre identifiant Apple, comme le fait actuellement la protection contre le vol d'appareil. On ignore pour l'instant quand et sur quels modÃ¨les d'iPhone cette solution sera disponible.
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