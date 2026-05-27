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Les ventes de smartphones ont progressÃ© de 2 % malgrÃ© la crise de la mÃ©moire.
PubliÃ© le: 27/05/2026 @ 18:37:46: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileAu premier trimestre 2026, 33 millions de smartphones ont Ã©tÃ© livrÃ©s en Europe, selon l'institut d'Ã©tudes Omdia. Cela reprÃ©sente une hausse de 2 % par rapport Ã  la mÃªme pÃ©riode l'an dernier, mais les analystes prÃ©viennent que le marchÃ© pourrait rencontrer des difficultÃ©s Ã  l'avenir. Samsung a repris la tÃªte du classement avec 12,6 millions de smartphones livrÃ©s, soit une progression de 3 % sur un an. Les livraisons ont Ã©tÃ© plus faibles en raison du lancement tardif des modÃ¨les phares Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Les Galaxy A57 et A37, modÃ¨les de milieu de gamme, ont Ã©galement Ã©tÃ© retardÃ©s, mais le Galaxy A16 4G a rencontrÃ© un franc succÃ¨s et a maintenu ses ventes. Apple a reculÃ© Ã  la deuxiÃ¨me place en raison de la saisonnalitÃ© de son cycle de lancement, qui culmine au quatriÃ¨me trimestre. L'entreprise a nÃ©anmoins livrÃ© 8,8 millions de smartphones, soit une hausse de 8,8 % sur un an.

La croissance a Ã©tÃ© portÃ©e par une forte demande pour les nouveaux modÃ¨les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, ainsi que par des ventes stables d'appareils plus abordables comme l'iPhone 15 et l'iPhone 16e sur le segment milieu de gamme. Xiaomi a enregistrÃ© une baisse de 15 %, avec 4,5 millions de smartphones livrÃ©s au cours du trimestre. ParallÃ¨lement, les modÃ¨les phares Xiaomi 17 et 17 Ultra, ainsi que les modÃ¨les haut de gamme Xiaomi 15T et 15T Pro, ont connu une demande record. Selon Runar BjÃ¸rhovde, analyste en chef chez Omdia, le prix de vente moyen des smartphones en Europe a atteint un niveau record de 580 â‚¬ au premier trimestre 2026. Cette hausse s'explique principalement par la diminution de l'offre d'appareils Ã  moins de 200 â‚¬.
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