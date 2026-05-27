Microsoft vous avertit : votre ordinateur redÃ©marrera plusieurs fois de suite.

Microsoft a Ã©mis un avertissement important Ã l'intention des utilisateurs d'ordinateurs Windows anciens. L'entreprise a entamÃ© le processus de suppression des certificats de dÃ©marrage sÃ©curisÃ© datant de 2011 et exhorte les utilisateurs Ã mettre Ã jour leurs appareils de toute urgence avant juin 2026. Le problÃ¨me est que l'ensemble du processus peut s'avÃ©rer assez perturbant pour de nombreuses personnes. Il est prÃ©vu que les ordinateurs redÃ©marrent plusieurs fois pendant la mise Ã jour. Microsoft admet ouvertement que certains utilisateurs verront mÃªme plus de trois redÃ©marrages systÃ¨me. Pour ceux qui ne suivent pas les Ã©volutions techniques de Windows, cela pourrait Ãªtre perÃ§u comme une panne informatique grave. Ce problÃ¨me touche principalement les ordinateurs anciens, fabriquÃ©s avant 2023. Nombre d'entre eux possÃ¨dent encore des certificats de dÃ©marrage sÃ©curisÃ© datant de 2011. Le dÃ©marrage sÃ©curisÃ© est l'un des mÃ©canismes de sÃ©curitÃ© les plus importants des ordinateurs modernes. Cette technologie vÃ©rifie si un code malveillant ou un chargeur de dÃ©marrage modifiÃ© a Ã©tÃ© chargÃ© au dÃ©marrage du systÃ¨me. Microsoft a dÃ©terminÃ© que les anciens certificats doivent Ãªtre remplacÃ©s par de nouveaux. L'entreprise souligne que le dÃ©faut de mise Ã jour n'entraÃ®nera pas de panne immÃ©diate de votre ordinateur, mais qu'Ã terme, cela pourrait engendrer de graves problÃ¨mes de sÃ©curitÃ©.
Microsoft explique que plusieurs redÃ©marrages sont nÃ©cessaires lors de l'installation de nouveaux certificats de dÃ©marrage sÃ©curisÃ©. Le premier redÃ©marrage a lieu pendant le chargement des nouvelles donnÃ©es dans le microprogramme de l'appareil. Le redÃ©marrage suivant charge le chargeur de dÃ©marrage nouvellement signÃ©. L'Ã©tape suivante permet au microprogramme d'accepter et d'activer les nouveaux certificats. L'entreprise prÃ©vient que, dans certains cas, l'ordinateur peut redÃ©marrer plusieurs fois. Cela dÃ©pend de la configuration matÃ©rielle, de la version du micrologiciel et des mises Ã jour prÃ©cÃ©dentes. Ce problÃ¨me peut Ãªtre particuliÃ¨rement perturbant pour de nombreux utilisateurs, car des redÃ©marrages rÃ©pÃ©tÃ©s indiquent souvent une panne du disque dur, des problÃ¨mes de BIOS ou une corruption du systÃ¨me d'exploitation. L'information la plus importante arrive cependant plus tard. Microsoft admet que les ordinateurs dÃ©pourvus des nouveaux certificats continueront de dÃ©marrer et de fonctionner normalement. Le problÃ¨me est que ces appareils ne recevront plus certaines mises Ã jour essentielles liÃ©es au dÃ©marrage ni les listes de rÃ©vocation DBX utilisÃ©es pour bloquer les logiciels malveillants s'exÃ©cutant avant le lancement de Windows. En pratique, cela se traduit par une rÃ©duction progressive de la protection informatique. Depuis des annÃ©es, les cybercriminels s'attaquent de plus en plus aux mÃ©canismes de dÃ©marrage des systÃ¨mes d'exploitation, car ces infections sont extrÃªmement difficiles Ã dÃ©tecter et Ã supprimer.
Microsoft a Ã©galement apportÃ© des modifications Ã l'application SÃ©curitÃ© Windows. Les utilisateurs peuvent dÃ©sormais vÃ©rifier l'Ã©tat actuel des certificats de dÃ©marrage sÃ©curisÃ© sans avoir Ã parcourir les paramÃ¨tres du BIOS ou du microprogramme de leur ordinateur. Une nouvelle section du panneau de sÃ©curitÃ© permet de vÃ©rifier si votre appareil utilise dÃ©jÃ les nouveaux certificats et si des actions supplÃ©mentaires sont nÃ©cessaires. Ceci est particuliÃ¨rement important pour les propriÃ©taires d'ordinateurs portables et de bureau plus anciens qui n'ont peut-Ãªtre pas bÃ©nÃ©ficiÃ© de mises Ã jour complÃ¨tes du micrologiciel au fil des ans.
Microsoft explique que plusieurs redÃ©marrages sont nÃ©cessaires lors de l'installation de nouveaux certificats de dÃ©marrage sÃ©curisÃ©. Le premier redÃ©marrage a lieu pendant le chargement des nouvelles donnÃ©es dans le microprogramme de l'appareil. Le redÃ©marrage suivant charge le chargeur de dÃ©marrage nouvellement signÃ©. L'Ã©tape suivante permet au microprogramme d'accepter et d'activer les nouveaux certificats. L'entreprise prÃ©vient que, dans certains cas, l'ordinateur peut redÃ©marrer plusieurs fois. Cela dÃ©pend de la configuration matÃ©rielle, de la version du micrologiciel et des mises Ã jour prÃ©cÃ©dentes. Ce problÃ¨me peut Ãªtre particuliÃ¨rement perturbant pour de nombreux utilisateurs, car des redÃ©marrages rÃ©pÃ©tÃ©s indiquent souvent une panne du disque dur, des problÃ¨mes de BIOS ou une corruption du systÃ¨me d'exploitation. L'information la plus importante arrive cependant plus tard. Microsoft admet que les ordinateurs dÃ©pourvus des nouveaux certificats continueront de dÃ©marrer et de fonctionner normalement. Le problÃ¨me est que ces appareils ne recevront plus certaines mises Ã jour essentielles liÃ©es au dÃ©marrage ni les listes de rÃ©vocation DBX utilisÃ©es pour bloquer les logiciels malveillants s'exÃ©cutant avant le lancement de Windows. En pratique, cela se traduit par une rÃ©duction progressive de la protection informatique. Depuis des annÃ©es, les cybercriminels s'attaquent de plus en plus aux mÃ©canismes de dÃ©marrage des systÃ¨mes d'exploitation, car ces infections sont extrÃªmement difficiles Ã dÃ©tecter et Ã supprimer.
Microsoft a Ã©galement apportÃ© des modifications Ã l'application SÃ©curitÃ© Windows. Les utilisateurs peuvent dÃ©sormais vÃ©rifier l'Ã©tat actuel des certificats de dÃ©marrage sÃ©curisÃ© sans avoir Ã parcourir les paramÃ¨tres du BIOS ou du microprogramme de leur ordinateur. Une nouvelle section du panneau de sÃ©curitÃ© permet de vÃ©rifier si votre appareil utilise dÃ©jÃ les nouveaux certificats et si des actions supplÃ©mentaires sont nÃ©cessaires. Ceci est particuliÃ¨rement important pour les propriÃ©taires d'ordinateurs portables et de bureau plus anciens qui n'ont peut-Ãªtre pas bÃ©nÃ©ficiÃ© de mises Ã jour complÃ¨tes du micrologiciel au fil des ans.
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