Finies les banniÃ¨res de cookies en Europe. L'UE veut que vous cliquiez une seule fois pour toutes.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Finies les banniÃ¨res de cookies en Europe. L'UE veut que vous cliquiez une seul...
PubliÃ© le: 27/05/2026 @ 17:04:58: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetL'Union europÃ©enne s'apprÃªte Ã  instaurer l'une des plus importantes rÃ©formes en matiÃ¨re de protection de la vie privÃ©e en ligne depuis l'entrÃ©e en vigueur du RGPD. Si la proposition de la Commission europÃ©enne est adoptÃ©e, les utilisateurs pourront enfin se dÃ©barrasser des banniÃ¨res publicitaires intempestives pour les cookies qui s'affichent sur la quasi-totalitÃ© des sites web. Cette nouvelle initiative vise Ã  remÃ©dier Ã  la Â« lassitude du consentement Â» croissante qui agace les internautes europÃ©ens depuis des annÃ©es. Bruxelles souhaite permettre aux utilisateurs d'accepter d'Ãªtre suivis une seule fois, sans avoir Ã  cliquer constamment sur Â« J'accepte Â» ni Ã  fermer laborieusement des fenÃªtres contextuelles. Le problÃ¨me, c'est que la solution proposÃ©e est tout aussi controversÃ©e que la prÃ©cÃ©dente. Les entreprises technologiques s'inquiÃ¨tent de pertes se chiffrant en milliards, les experts en protection de la vie privÃ©e mettent en garde contre de nouvelles vulnÃ©rabilitÃ©s, et le contrÃ´le du consentement pourrait se concentrer entre les mains des gÃ©ants du secteur.

La nouvelle rÃ©glementation a Ã©tÃ© introduite dans le cadre du paquet numÃ©rique omnibus de la Commission europÃ©enne. L'idÃ©e principale est simple : les utilisateurs pourront gÃ©rer leur consentement au niveau du navigateur ou de l'appareil, au lieu de prendre une dÃ©cision individuelle sur chaque site web. ConcrÃ¨tement, cela signifiera la possibilitÃ© d'accepter ou de refuser le suivi en un seul clic. Si un utilisateur refuse son consentement, les sites web ne pourront pas lui demander Ã  nouveau son autorisation pendant six mois. Il s'agit d'un changement radical par rapport au modÃ¨le actuel, qui, depuis des annÃ©es, a transformÃ© Internet en un festival de fenÃªtres pop-up et de messages agressifs tentant d'imposer le consentement au suivi. La Commission europÃ©enne reconnaÃ®t ouvertement que le systÃ¨me actuel ne fonctionne plus comme prÃ©vu. Les banniÃ¨res sont souvent conÃ§ues de maniÃ¨re Ã  entraver la prise de dÃ©cision Ã©clairÃ©e, et les utilisateurs cliquent en masse sur Â« Tout accepter Â» pour fermer rapidement la fenÃªtre agaÃ§ante.

L'Ã©lÃ©ment le plus controversÃ© du projet concerne le mÃ©canisme de gestion du consentement lui-mÃªme. Selon la proposition, les navigateurs et les appareils communiqueraient automatiquement les prÃ©fÃ©rences des utilisateurs aux sites web. Des experts en droit des technologies expliquent que les sites web enverraient simplement une demande d'accÃ¨s aux donnÃ©es, et que la dÃ©cision serait prise par un systÃ¨me hÃ©bergÃ© dans le navigateur ou le tÃ©lÃ©phone de l'utilisateur. Ce modÃ¨le pourrait s'avÃ©rer plus pratique pour les internautes, mais il soulÃ¨ve d'importantes questions quant au pouvoir des gÃ©ants de la tech. L'Alliance technologique europÃ©enne met en garde contre le risque que le contrÃ´le de l'architecture du consentement ne rende l'internet europÃ©en encore plus dÃ©pendant de Google et d'Apple. Leurs navigateurs et systÃ¨mes d'exploitation dominent actuellement le marchÃ© et gÃ¨rent la majeure partie du trafic internet mondial.

Le secteur publicitaire critique dÃ©jÃ  ouvertement la proposition de la Commission europÃ©enne. Selon l'European Tech Alliance, le nouveau systÃ¨me pourrait entraÃ®ner une forte baisse du nombre d'utilisateurs consentant au suivi. Les estimations de l'organisation sont alarmantes. Les entreprises prÃ©viennent que jusqu'aux deux tiers des internautes pourraient refuser les cookies par dÃ©faut, et que le marchÃ© europÃ©en de la publicitÃ© numÃ©rique pourrait perdre des dizaines de milliards d'euros. Pour de nombreux sites web, la publicitÃ© ciblÃ©e par donnÃ©es utilisateur demeure une source de revenus essentielle. Une diminution du nombre de consentements entraÃ®nerait un ciblage publicitaire moins prÃ©cis et une baisse des revenus pour les Ã©diteurs. Toutefois, la Commission europÃ©enne soutient que le systÃ¨me actuel crÃ©e une situation absurde dans laquelle les utilisateurs sont pratiquement contraints de fournir des donnÃ©es simplement pour utiliser Internet sans obstacles constants.

Bien que la proposition de l'UE vise Ã  amÃ©liorer la protection de la vie privÃ©e, certains experts estiment qu'elle est en retard par rapport aux technologies de suivi modernes. De plus en plus d'entreprises abandonnent les cookies tiers traditionnels et dÃ©veloppent des techniques de collecte de donnÃ©es plus avancÃ©es. Le suivi cÃ´tÃ© serveur constitue l'une des tendances les plus importantes. Ces mÃ©canismes sont beaucoup plus difficiles Ã  dÃ©tecter pour les utilisateurs et peuvent fonctionner mÃªme lorsque les cookies traditionnels sont restreints. Des technologies utilisant l'empreinte numÃ©rique du navigateur Ã©mergent Ã©galement, permettant d'identifier les utilisateurs en fonction de la configuration de leur appareil. Les experts prÃ©viennent que la simple suppression des banniÃ¨res publicitaires ne rÃ©soudra pas le problÃ¨me du pistage en ligne. Le nouveau rÃ¨glement n'a pas encore Ã©tÃ© approuvÃ© par le Parlement europÃ©en ; sa version finale est donc susceptible d'Ã©voluer.
Microsoft vous avertit : votre ordinateu... »« Test Atomic Owl (PS5) - Prenez les armes...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 26-05InternetLâ€™UE privilÃ©gierait les services satellitaires europÃ©ens pour empÃªcher lâ€™expansion de Starlink par Musk
 26-05InternetFuite massive de donnÃ©es OnlyFans : les donnÃ©es de 340 millions d'utilisateurs vendues
 25-05InternetAngela Merkel souhaite un contrÃ´le plus strict d'Internet.
 22-05InternetEuropol dÃ©mantÃ¨le un rÃ©seau VPN utilisÃ© par des pirates informatiques du monde entier
 22-05InternetYouTube et TikTok dans le collimateur des britanniques : la sÃ©curitÃ© des enfants menacÃ©e
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Windows27-05
Microsoft vous avertit : votre ordinateur redÃ©marrera plusieurs fois de suite.
 Internet27-05
Finies les banniÃ¨res de cookies en Europe. L'UE veut que vous cliquiez une seule fois pour toutes.
 Jeux VidÃ©os27-05
Test Atomic Owl (PS5) - Prenez les armes contre un sorcier Corbeau malÃ©fique.
 iOS27-05
iOS 27 : Quels iPhones seront mis Ã  jour et lesquels risquent dâ€™Ãªtre oubliÃ©s ?
 VidÃ©o27-05
Google lance AI Remix pour YouTube Shorts : transformez vos vidÃ©os en anime, en pixel art ou en films dâ€™horreur
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page