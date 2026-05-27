Finies les banniÃ¨res de cookies en Europe. L'UE veut que vous cliquiez une seule fois pour toutes.

L'Union europÃ©enne s'apprÃªte Ã instaurer l'une des plus importantes rÃ©formes en matiÃ¨re de protection de la vie privÃ©e en ligne depuis l'entrÃ©e en vigueur du RGPD. Si la proposition de la Commission europÃ©enne est adoptÃ©e, les utilisateurs pourront enfin se dÃ©barrasser des banniÃ¨res publicitaires intempestives pour les cookies qui s'affichent sur la quasi-totalitÃ© des sites web. Cette nouvelle initiative vise Ã remÃ©dier Ã la Â« lassitude du consentement Â» croissante qui agace les internautes europÃ©ens depuis des annÃ©es. Bruxelles souhaite permettre aux utilisateurs d'accepter d'Ãªtre suivis une seule fois, sans avoir Ã cliquer constamment sur Â« J'accepte Â» ni Ã fermer laborieusement des fenÃªtres contextuelles. Le problÃ¨me, c'est que la solution proposÃ©e est tout aussi controversÃ©e que la prÃ©cÃ©dente. Les entreprises technologiques s'inquiÃ¨tent de pertes se chiffrant en milliards, les experts en protection de la vie privÃ©e mettent en garde contre de nouvelles vulnÃ©rabilitÃ©s, et le contrÃ´le du consentement pourrait se concentrer entre les mains des gÃ©ants du secteur.
La nouvelle rÃ©glementation a Ã©tÃ© introduite dans le cadre du paquet numÃ©rique omnibus de la Commission europÃ©enne. L'idÃ©e principale est simple : les utilisateurs pourront gÃ©rer leur consentement au niveau du navigateur ou de l'appareil, au lieu de prendre une dÃ©cision individuelle sur chaque site web. ConcrÃ¨tement, cela signifiera la possibilitÃ© d'accepter ou de refuser le suivi en un seul clic. Si un utilisateur refuse son consentement, les sites web ne pourront pas lui demander Ã nouveau son autorisation pendant six mois. Il s'agit d'un changement radical par rapport au modÃ¨le actuel, qui, depuis des annÃ©es, a transformÃ© Internet en un festival de fenÃªtres pop-up et de messages agressifs tentant d'imposer le consentement au suivi. La Commission europÃ©enne reconnaÃ®t ouvertement que le systÃ¨me actuel ne fonctionne plus comme prÃ©vu. Les banniÃ¨res sont souvent conÃ§ues de maniÃ¨re Ã entraver la prise de dÃ©cision Ã©clairÃ©e, et les utilisateurs cliquent en masse sur Â« Tout accepter Â» pour fermer rapidement la fenÃªtre agaÃ§ante.
L'Ã©lÃ©ment le plus controversÃ© du projet concerne le mÃ©canisme de gestion du consentement lui-mÃªme. Selon la proposition, les navigateurs et les appareils communiqueraient automatiquement les prÃ©fÃ©rences des utilisateurs aux sites web. Des experts en droit des technologies expliquent que les sites web enverraient simplement une demande d'accÃ¨s aux donnÃ©es, et que la dÃ©cision serait prise par un systÃ¨me hÃ©bergÃ© dans le navigateur ou le tÃ©lÃ©phone de l'utilisateur. Ce modÃ¨le pourrait s'avÃ©rer plus pratique pour les internautes, mais il soulÃ¨ve d'importantes questions quant au pouvoir des gÃ©ants de la tech. L'Alliance technologique europÃ©enne met en garde contre le risque que le contrÃ´le de l'architecture du consentement ne rende l'internet europÃ©en encore plus dÃ©pendant de Google et d'Apple. Leurs navigateurs et systÃ¨mes d'exploitation dominent actuellement le marchÃ© et gÃ¨rent la majeure partie du trafic internet mondial.
Le secteur publicitaire critique dÃ©jÃ ouvertement la proposition de la Commission europÃ©enne. Selon l'European Tech Alliance, le nouveau systÃ¨me pourrait entraÃ®ner une forte baisse du nombre d'utilisateurs consentant au suivi. Les estimations de l'organisation sont alarmantes. Les entreprises prÃ©viennent que jusqu'aux deux tiers des internautes pourraient refuser les cookies par dÃ©faut, et que le marchÃ© europÃ©en de la publicitÃ© numÃ©rique pourrait perdre des dizaines de milliards d'euros. Pour de nombreux sites web, la publicitÃ© ciblÃ©e par donnÃ©es utilisateur demeure une source de revenus essentielle. Une diminution du nombre de consentements entraÃ®nerait un ciblage publicitaire moins prÃ©cis et une baisse des revenus pour les Ã©diteurs. Toutefois, la Commission europÃ©enne soutient que le systÃ¨me actuel crÃ©e une situation absurde dans laquelle les utilisateurs sont pratiquement contraints de fournir des donnÃ©es simplement pour utiliser Internet sans obstacles constants.
Bien que la proposition de l'UE vise Ã amÃ©liorer la protection de la vie privÃ©e, certains experts estiment qu'elle est en retard par rapport aux technologies de suivi modernes. De plus en plus d'entreprises abandonnent les cookies tiers traditionnels et dÃ©veloppent des techniques de collecte de donnÃ©es plus avancÃ©es. Le suivi cÃ´tÃ© serveur constitue l'une des tendances les plus importantes. Ces mÃ©canismes sont beaucoup plus difficiles Ã dÃ©tecter pour les utilisateurs et peuvent fonctionner mÃªme lorsque les cookies traditionnels sont restreints. Des technologies utilisant l'empreinte numÃ©rique du navigateur Ã©mergent Ã©galement, permettant d'identifier les utilisateurs en fonction de la configuration de leur appareil. Les experts prÃ©viennent que la simple suppression des banniÃ¨res publicitaires ne rÃ©soudra pas le problÃ¨me du pistage en ligne. Le nouveau rÃ¨glement n'a pas encore Ã©tÃ© approuvÃ© par le Parlement europÃ©en ; sa version finale est donc susceptible d'Ã©voluer.
La nouvelle rÃ©glementation a Ã©tÃ© introduite dans le cadre du paquet numÃ©rique omnibus de la Commission europÃ©enne. L'idÃ©e principale est simple : les utilisateurs pourront gÃ©rer leur consentement au niveau du navigateur ou de l'appareil, au lieu de prendre une dÃ©cision individuelle sur chaque site web. ConcrÃ¨tement, cela signifiera la possibilitÃ© d'accepter ou de refuser le suivi en un seul clic. Si un utilisateur refuse son consentement, les sites web ne pourront pas lui demander Ã nouveau son autorisation pendant six mois. Il s'agit d'un changement radical par rapport au modÃ¨le actuel, qui, depuis des annÃ©es, a transformÃ© Internet en un festival de fenÃªtres pop-up et de messages agressifs tentant d'imposer le consentement au suivi. La Commission europÃ©enne reconnaÃ®t ouvertement que le systÃ¨me actuel ne fonctionne plus comme prÃ©vu. Les banniÃ¨res sont souvent conÃ§ues de maniÃ¨re Ã entraver la prise de dÃ©cision Ã©clairÃ©e, et les utilisateurs cliquent en masse sur Â« Tout accepter Â» pour fermer rapidement la fenÃªtre agaÃ§ante.
L'Ã©lÃ©ment le plus controversÃ© du projet concerne le mÃ©canisme de gestion du consentement lui-mÃªme. Selon la proposition, les navigateurs et les appareils communiqueraient automatiquement les prÃ©fÃ©rences des utilisateurs aux sites web. Des experts en droit des technologies expliquent que les sites web enverraient simplement une demande d'accÃ¨s aux donnÃ©es, et que la dÃ©cision serait prise par un systÃ¨me hÃ©bergÃ© dans le navigateur ou le tÃ©lÃ©phone de l'utilisateur. Ce modÃ¨le pourrait s'avÃ©rer plus pratique pour les internautes, mais il soulÃ¨ve d'importantes questions quant au pouvoir des gÃ©ants de la tech. L'Alliance technologique europÃ©enne met en garde contre le risque que le contrÃ´le de l'architecture du consentement ne rende l'internet europÃ©en encore plus dÃ©pendant de Google et d'Apple. Leurs navigateurs et systÃ¨mes d'exploitation dominent actuellement le marchÃ© et gÃ¨rent la majeure partie du trafic internet mondial.
Le secteur publicitaire critique dÃ©jÃ ouvertement la proposition de la Commission europÃ©enne. Selon l'European Tech Alliance, le nouveau systÃ¨me pourrait entraÃ®ner une forte baisse du nombre d'utilisateurs consentant au suivi. Les estimations de l'organisation sont alarmantes. Les entreprises prÃ©viennent que jusqu'aux deux tiers des internautes pourraient refuser les cookies par dÃ©faut, et que le marchÃ© europÃ©en de la publicitÃ© numÃ©rique pourrait perdre des dizaines de milliards d'euros. Pour de nombreux sites web, la publicitÃ© ciblÃ©e par donnÃ©es utilisateur demeure une source de revenus essentielle. Une diminution du nombre de consentements entraÃ®nerait un ciblage publicitaire moins prÃ©cis et une baisse des revenus pour les Ã©diteurs. Toutefois, la Commission europÃ©enne soutient que le systÃ¨me actuel crÃ©e une situation absurde dans laquelle les utilisateurs sont pratiquement contraints de fournir des donnÃ©es simplement pour utiliser Internet sans obstacles constants.
Bien que la proposition de l'UE vise Ã amÃ©liorer la protection de la vie privÃ©e, certains experts estiment qu'elle est en retard par rapport aux technologies de suivi modernes. De plus en plus d'entreprises abandonnent les cookies tiers traditionnels et dÃ©veloppent des techniques de collecte de donnÃ©es plus avancÃ©es. Le suivi cÃ´tÃ© serveur constitue l'une des tendances les plus importantes. Ces mÃ©canismes sont beaucoup plus difficiles Ã dÃ©tecter pour les utilisateurs et peuvent fonctionner mÃªme lorsque les cookies traditionnels sont restreints. Des technologies utilisant l'empreinte numÃ©rique du navigateur Ã©mergent Ã©galement, permettant d'identifier les utilisateurs en fonction de la configuration de leur appareil. Les experts prÃ©viennent que la simple suppression des banniÃ¨res publicitaires ne rÃ©soudra pas le problÃ¨me du pistage en ligne. Le nouveau rÃ¨glement n'a pas encore Ã©tÃ© approuvÃ© par le Parlement europÃ©en ; sa version finale est donc susceptible d'Ã©voluer.
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