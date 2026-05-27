Test Atomic Owl (PS5) - Prenez les armes contre un sorcier Corbeau malÃ©fique.

PubliÃ© le: 27/05/2026 @ 14:02:33: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Nous sommes au royaume de Judanest, oÃ¹ les Bladewings vivent en paix aprÃ¨s avoir emprisonnÃ© leurs ennemis jurÃ©s, les Crows. Nous allons incarner Hidalgo, le prince de Judanest, dont la premiÃ¨re mission est d'arriver Ã temps pour le dÃ®ner avec ses amis. Les Bladewings se rÃ©unissent Ã son restaurant pour passer un bon moment, ignorant qu'au mÃªme moment se produit un Ã©vÃ©nement qui changera leur vie Ã jamais. Omega Wing, l'un des corbeaux les plus redoutables de son temps, est libre et corrompt le puits Meza (une ancienne source d'Ã©nergie), avec ce fait et la plume noire en sa possession, il parvient Ã corrompre les ailes de lame en les retournant contre notre prince, aboutissant Ã son emprisonnement pendant deux ans. Une voix le rÃ©veille, sa propre Ã©pÃ©e ; Mezameta, imprÃ©gnÃ©e du pouvoir de Meza, est dÃ©sormais capable de parler, le libÃ©rant et lui rÃ©vÃ©lant que deux ans se sont Ã©coulÃ©s et que son Ã©quipe contrÃ´le dÃ©sormais l'ennemi , malgrÃ© le fait qu'Hidalgo lui-mÃªme l'ait dÃ©jÃ vu. Il tente de se souvenir, mais l'Ã©pÃ©e en profite pour raconter une blague sur l'amnÃ©sie du protagoniste, et ainsi commence la sÃ©rie d'Ã©vÃ©nements qui jalonnent l'aventure. Hidalgo et Mezameta forment deux personnages opposÃ©s qui ne s'accordent pas : leurs humeurs et leurs styles sont discordants, laissant le joueur indÃ©cis quant Ã la direction Ã prendre face au rÃ©cit. L'une des principales caractÃ©ristiques uniques d'Atomic Owl rÃ©side dans son cÃ´tÃ© roguelite. Vous commencez au niveau 1 avec une barre de 20 points de vie, et chaque coup subi ne vous enlÃ¨ve gÃ©nÃ©ralement qu'un point de vie. Ã€ mesure que vous gagnez des points meza (des orbes verts qui apparaissent lorsque vous Ã©liminez des ennemis et qui sont dispersÃ©s sur la carte), la barre d'expÃ©rience entourant l'icÃ´ne d'Hidalgo augmente. Lorsqu'elle est pleine, il gagne un niveau et gagne deux points de vie supplÃ©mentaires. D'autre part, Ã©liminer un ennemi libÃ¨re Ã©galement un autre type de points, utilisÃ©s pour amÃ©liorer Hidalgo. Ces amÃ©liorations, ainsi que le niveau et les statistiques, sont conservÃ©es Ã chaque tentative.
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