 Se connecter 
 Se connecter 
        
Test Atomic Owl (PS5) - Prenez les armes contre un sorcier Corbeau malÃ©fique.
PubliÃ© le: 27/05/2026 @ 14:02:33: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osNous sommes au royaume de Judanest, oÃ¹ les Bladewings vivent en paix aprÃ¨s avoir emprisonnÃ© leurs ennemis jurÃ©s, les Crows. Nous allons incarner Hidalgo, le prince de Judanest, dont la premiÃ¨re mission est d'arriver Ã  temps pour le dÃ®ner avec ses amis. Les Bladewings se rÃ©unissent Ã  son restaurant pour passer un bon moment, ignorant qu'au mÃªme moment se produit un Ã©vÃ©nement qui changera leur vie Ã  jamais. Omega Wing, l'un des corbeaux les plus redoutables de son temps, est libre et corrompt le puits Meza (une ancienne source d'Ã©nergie), avec ce fait et la plume noire en sa possession, il parvient Ã  corrompre les ailes de lame en les retournant contre notre prince, aboutissant Ã  son emprisonnement pendant deux ans. Une voix le rÃ©veille, sa propre Ã©pÃ©e ; Mezameta, imprÃ©gnÃ©e du pouvoir de Meza, est dÃ©sormais capable de parler, le libÃ©rant et lui rÃ©vÃ©lant que deux ans se sont Ã©coulÃ©s et que son Ã©quipe contrÃ´le dÃ©sormais l'ennemi , malgrÃ© le fait qu'Hidalgo lui-mÃªme l'ait dÃ©jÃ  vu. Il tente de se souvenir, mais l'Ã©pÃ©e en profite pour raconter une blague sur l'amnÃ©sie du protagoniste, et ainsi commence la sÃ©rie d'Ã©vÃ©nements qui jalonnent l'aventure. Hidalgo et Mezameta forment deux personnages opposÃ©s qui ne s'accordent pas : leurs humeurs et leurs styles sont discordants, laissant le joueur indÃ©cis quant Ã  la direction Ã  prendre face au rÃ©cit. L'une des principales caractÃ©ristiques uniques d'Atomic Owl rÃ©side dans son cÃ´tÃ© roguelite. Vous commencez au niveau 1 avec une barre de 20 points de vie, et chaque coup subi ne vous enlÃ¨ve gÃ©nÃ©ralement qu'un point de vie. Ã€ mesure que vous gagnez des points meza (des orbes verts qui apparaissent lorsque vous Ã©liminez des ennemis et qui sont dispersÃ©s sur la carte), la barre d'expÃ©rience entourant l'icÃ´ne d'Hidalgo augmente. Lorsqu'elle est pleine, il gagne un niveau et gagne deux points de vie supplÃ©mentaires. D'autre part, Ã©liminer un ennemi libÃ¨re Ã©galement un autre type de points, utilisÃ©s pour amÃ©liorer Hidalgo. Ces amÃ©liorations, ainsi que le niveau et les statistiques, sont conservÃ©es Ã  chaque tentative.

« iOS 27 : Quels iPhones seront mis Ã  jou...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 26-05Jeux VidÃ©osFar Cry 7 comme laboratoire d'IA gÃ©nÃ©rative ?
 26-05Jeux VidÃ©osLe nouveau Call of Duty marque le retour de Modern Warfare
 26-05Jeux VidÃ©osTest Starbites (PS5) - Du neuf avec du vieux
 25-05Jeux VidÃ©osLe nouveau Call of Duty marque le retour de Modern Warfare
 25-05Jeux VidÃ©osTest Corner Kitchen Fast Food Simulator (Xbox Series X) - Sauvez un fast food en dÃ©crÃ©pitude.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Jeux VidÃ©os27-05
Test Atomic Owl (PS5) - Prenez les armes contre un sorcier Corbeau malÃ©fique.
 iOS27-05
iOS 27 : Quels iPhones seront mis Ã  jour et lesquels risquent dâ€™Ãªtre oubliÃ©s ?
 VidÃ©o27-05
Google lance AI Remix pour YouTube Shorts : transformez vos vidÃ©os en anime, en pixel art ou en films dâ€™horreur
 Google27-05
Presque tous les Chromecast ont perdu leurs mises Ã  jour, sauf un
 Programmation27-05
Palantir prend le contrÃ´le de l'IA militaire : les armÃ©es europÃ©ennes dÃ©pendent des Ã‰tats-Unis
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page