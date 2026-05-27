iOS 27 : Quels iPhones seront mis Ã  jour et lesquels risquent dâ€™Ãªtre oubliÃ©s ?

Alors que la WWDC 2026 est prÃ©vue le 8 juin, dans quelques semaines seulement , des rumeurs circulent dÃ©jÃ concernant les iPhones compatibles avec la mise Ã jour iOS 27. La liste, publiÃ©e il y a quelque temps sur Weibo par Instant Digital, n'est pas de bon augure pour les possesseurs d'un modÃ¨le datant de quelques annÃ©es. D'aprÃ¨s les informations divulguÃ©es, les iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et iPhone SE de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration ne bÃ©nÃ©ficieront plus d'aucune mise Ã jour. Leurs utilisateurs resteront donc sous iOS 26, mais des correctifs de sÃ©curitÃ© seront dÃ©ployÃ©s ultÃ©rieurement, au moins temporairement. Si cela se confirme, ce serait la deuxiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive qu'Apple exclut plusieurs modÃ¨les de la compatibilitÃ© avec iOS 26 : avec cette annÃ©e, c'Ã©tait la gamme iPhone XS qui Ã©tait concernÃ©e. La configuration minimale requise deviendrait alors l'iPhone 12 , tandis que pour
la gamme SE, il faudrait prendre l'iPhone de troisiÃ¨me gÃ©nÃ©ration. Jusqu'ici, rien de surprenant : Apple suit une logique d'exclusion progressive depuis des annÃ©es, et les modÃ¨les 2019 ont dÃ©jÃ six ans de mises Ã jour derriÃ¨re eux.
Toutefois, une prÃ©cision importante s'impose , qui concerne Ã©galement ceux qui ne sont pas exclus. Comme nous l'avons dÃ©jÃ mentionnÃ©, la plupart des fonctionnalitÃ©s principales d'iOS 27 seront liÃ©es Ã Apple Intelligence , qui requiert au minimum un iPhone 15 Pro. Les utilisateurs d'iPhone 12, 13 ou 14 recevront techniquement iOS 27, mais se retrouveront avec un systÃ¨me d'exploitation dÃ©pourvu des nouveautÃ©s les plus commentÃ©es : une mise Ã jour incomplÃ¨te, en somme. La confirmation officielle n'arrivera que le 8 juin, mais le tableau qui se dessine est celui d'une double exclusion : une exclusion formelle pour les anciens modÃ¨les et une exclusion technique, mais substantielle, pour ceux qui ne possÃ¨dent pas encore d'iPhone Ã©quipÃ© d'une puce A17 Pro ou supÃ©rieure.
la gamme SE, il faudrait prendre l'iPhone de troisiÃ¨me gÃ©nÃ©ration. Jusqu'ici, rien de surprenant : Apple suit une logique d'exclusion progressive depuis des annÃ©es, et les modÃ¨les 2019 ont dÃ©jÃ six ans de mises Ã jour derriÃ¨re eux.
Toutefois, une prÃ©cision importante s'impose , qui concerne Ã©galement ceux qui ne sont pas exclus. Comme nous l'avons dÃ©jÃ mentionnÃ©, la plupart des fonctionnalitÃ©s principales d'iOS 27 seront liÃ©es Ã Apple Intelligence , qui requiert au minimum un iPhone 15 Pro. Les utilisateurs d'iPhone 12, 13 ou 14 recevront techniquement iOS 27, mais se retrouveront avec un systÃ¨me d'exploitation dÃ©pourvu des nouveautÃ©s les plus commentÃ©es : une mise Ã jour incomplÃ¨te, en somme. La confirmation officielle n'arrivera que le 8 juin, mais le tableau qui se dessine est celui d'une double exclusion : une exclusion formelle pour les anciens modÃ¨les et une exclusion technique, mais substantielle, pour ceux qui ne possÃ¨dent pas encore d'iPhone Ã©quipÃ© d'une puce A17 Pro ou supÃ©rieure.
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