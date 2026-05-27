Google lance AI Remix pour YouTube Shorts : transformez vos vidÃ©os en anime, en pixel art ou en films dâ€™horreur

Lors de la Google I/O 2026, une nouvelle fonctionnalitÃ©, passÃ©e quelque peu inaperÃ§ue, a Ã©tÃ© annoncÃ©e : le montage gÃ©nÃ©ratif . EntiÃ¨rement dÃ©diÃ© Ã YouTube Shorts, il arrive directement sur la plateforme grÃ¢ce Ã Reimagine , un nouvel outil dÃ©veloppÃ© avec Gemini Omni . ConcrÃ¨tement, il permet de partir d'une simple commande textuelle et de transformer un Short existant en une vidÃ©o totalement inÃ©dite. Les possibilitÃ©s sont plus vastes qu'il n'y paraÃ®t : il ne s'agit pas seulement d'appliquer un filtre esthÃ©tique, mais de modifier le contenu et le contexte de la vidÃ©o originale de maniÃ¨re plutÃ´t crÃ©ative, et dans certains cas, assez bizarre. En touchant l' icÃ´ne de remix en bas d'un court-mÃ©trage, l'option Â« RÃ©inventer Â» apparaÃ®t : vous pouvez alors demander Ã Gemini de convertir la vidÃ©o en pixel art, en anime ou en found footage d'horreur. Mais le systÃ¨me va bien au-delÃ d'une simple transformation visuelle : vous pouvez utiliser des effets trÃ¨s spÃ©ciaux, comme gonfler les tÃªtes des personnes Ã l'Ã©cran, ajouter des figurants, habiller les sujets en pirates, ou mÃªme vous insÃ©rer dans la vidÃ©o de quelqu'un d'autre. Chaque Short remixÃ© via Gemini Omni recevra un filigrane numÃ©rique et un lien vers la vidÃ©o originale, permettant ainsi de retracer la source. Les crÃ©ateurs, quant Ã eux, peuvent dÃ©sactiver le remixage de leur contenu : ceux qui mettent en ligne des vidÃ©os de leurs enfants, par exemple, peuvent empÃªcher leur manipulation par lâ€™IA, une option de bon sens que Google a judicieusement mise Ã disposition.
Cette nouvelle fonctionnalitÃ© s'inscrit dans le cadre des innovations plus vastes de Gemini Omni Flash , le modÃ¨le que Google promeut pour le montage vidÃ©o en langage naturel . Il convient Ã©galement de noter que YouTube expÃ©rimente dÃ©jÃ d'autres fonctionnalitÃ©s d'IA pour Shorts, comme des avatars IA qui reproduisent la voix et le visage des crÃ©ateurs . La question que nous nous posons dÃ©sormais est assez Ã©vidente : qui contrÃ´le rÃ©ellement le contenu produit ? Le filigrane et le lien vers la source constituent un pas dans la bonne direction, mais la possibilitÃ© de sâ€™insÃ©rer dans la vidÃ©o dâ€™autrui ouvre des perspectives qui dÃ©passent largement le cadre de la crÃ©ativitÃ©. La frontiÃ¨re entre les remixes amusants et les contenus problÃ©matiques est parfois trÃ¨s mince, et il sera intÃ©ressant de voir comment Google compte la gÃ©rer.
Cette nouvelle fonctionnalitÃ© s'inscrit dans le cadre des innovations plus vastes de Gemini Omni Flash , le modÃ¨le que Google promeut pour le montage vidÃ©o en langage naturel . Il convient Ã©galement de noter que YouTube expÃ©rimente dÃ©jÃ d'autres fonctionnalitÃ©s d'IA pour Shorts, comme des avatars IA qui reproduisent la voix et le visage des crÃ©ateurs . La question que nous nous posons dÃ©sormais est assez Ã©vidente : qui contrÃ´le rÃ©ellement le contenu produit ? Le filigrane et le lien vers la source constituent un pas dans la bonne direction, mais la possibilitÃ© de sâ€™insÃ©rer dans la vidÃ©o dâ€™autrui ouvre des perspectives qui dÃ©passent largement le cadre de la crÃ©ativitÃ©. La frontiÃ¨re entre les remixes amusants et les contenus problÃ©matiques est parfois trÃ¨s mince, et il sera intÃ©ressant de voir comment Google compte la gÃ©rer.
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