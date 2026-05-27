Presque tous les Chromecast ont perdu leurs mises Ã  jour, sauf un

Si vous avez encore un Chromecast branchÃ© Ã votre tÃ©lÃ©viseur, mauvaise nouvelle : Google vient de supprimer la prise en charge des mises Ã jour de sÃ©curitÃ© pour la quasi-totalitÃ© de ses appareils. Cette dÃ©cision a Ã©tÃ© prise discrÃ¨tement, sans annonce officielle, et a Ã©tÃ© dÃ©couverte par un utilisateur de Reddit qui l'a remarquÃ©e en comparant la page d'assistance avec une version archivÃ©e datant de quelques jours. Ce qui est frappant, ce n'est pas tant la fin du support en elle-mÃªme, mais le fait que Google ait supprimÃ© tous les modÃ¨les d'un seul coup , pratiquement simultanÃ©ment. Les modÃ¨les qui ne recevront plus de mises Ã jour de sÃ©curitÃ© critiques sont les suivants :
- Chromecast (1re, 2e et 3e gÃ©nÃ©ration)
- Chromecast Ultra
- Chromecast avec Google TV (4K)
Seul le Chromecast avec Google TV (HD) de 2022 bÃ©nÃ©ficie encore d'une garantie , car il est couvert par la pÃ©riode de garantie minimale de cinq ans proposÃ©e par Google. Pour tous les autres appareils, cette garantie est expirÃ©e depuis longtemps : le Chromecast de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration n'Ã©tait plus sous garantie en 2020 et celui de troisiÃ¨me gÃ©nÃ©ration en 2023. Il est important de noter que la page d'assistance dÃ©diÃ©e Ã Chromecast n'a pas encore Ã©tÃ© mise Ã jour et que Google n'a publiÃ© aucune dÃ©claration officielle. Cette situation laisse planer une certaine incertitude, mais la tendance est assez claire. MÃªme si les mises Ã jour de sÃ©curitÃ© s'arrÃªtent, les mises Ã jour des applications et des serveurs devraient continuer de fonctionner pendant un certain temps, ce qui signifie que les appareils resteront utilisables Ã court terme. Ceux qui recherchent une alternative plus moderne peuvent jeter un Å“il Ã l' Ã©volution de Google TV ces derniers mois, avec Gemini et de nouvelles fonctionnalitÃ©s Ã venir. L'arrÃªt du support technique de matÃ©riel encore largement disponible fait partie de ces nouvelles qui ne font pas grand bruit, mais il est important de garder Ã l'esprit qu'un appareil non patchÃ© connectÃ© Ã votre rÃ©seau domestique reprÃ©sente un risque qui augmente avec le temps, lentement mais sÃ»rement.
- Chromecast (1re, 2e et 3e gÃ©nÃ©ration)
- Chromecast Ultra
- Chromecast avec Google TV (4K)
Seul le Chromecast avec Google TV (HD) de 2022 bÃ©nÃ©ficie encore d'une garantie , car il est couvert par la pÃ©riode de garantie minimale de cinq ans proposÃ©e par Google. Pour tous les autres appareils, cette garantie est expirÃ©e depuis longtemps : le Chromecast de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration n'Ã©tait plus sous garantie en 2020 et celui de troisiÃ¨me gÃ©nÃ©ration en 2023. Il est important de noter que la page d'assistance dÃ©diÃ©e Ã Chromecast n'a pas encore Ã©tÃ© mise Ã jour et que Google n'a publiÃ© aucune dÃ©claration officielle. Cette situation laisse planer une certaine incertitude, mais la tendance est assez claire. MÃªme si les mises Ã jour de sÃ©curitÃ© s'arrÃªtent, les mises Ã jour des applications et des serveurs devraient continuer de fonctionner pendant un certain temps, ce qui signifie que les appareils resteront utilisables Ã court terme. Ceux qui recherchent une alternative plus moderne peuvent jeter un Å“il Ã l' Ã©volution de Google TV ces derniers mois, avec Gemini et de nouvelles fonctionnalitÃ©s Ã venir. L'arrÃªt du support technique de matÃ©riel encore largement disponible fait partie de ces nouvelles qui ne font pas grand bruit, mais il est important de garder Ã l'esprit qu'un appareil non patchÃ© connectÃ© Ã votre rÃ©seau domestique reprÃ©sente un risque qui augmente avec le temps, lentement mais sÃ»rement.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
21-05GoogleGoogle a coupÃ© l'accÃ¨s au cloud d'un client sans prÃ©avis. L'entreprise s'est effondrÃ©e du jour au lendemain.
21-05GoogleGoogle vient de mettre fin au moteur de recherche classique. Fini les listes de liens, place Ã l'Ã©change avec l'IA.
20-05GoogleGoogle restreint discrÃ¨tement l'accÃ¨s gratuit Ã Gemini. Des utilisateurs dÃ©couvrent de nouveaux blocages.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©