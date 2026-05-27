Palantir prend le contrôle de l'IA militaire : les armées européennes dépendent des États-Unis

Publié le: 27/05/2026 @ 00:19:55: Par Nic007 Dans "Programmation"
L'OTAN a fait une déclaration qui pourrait nuire davantage au secteur technologique européen que de nouvelles coupes budgétaires. L'amiral Pierre Vandier, l'un des plus hauts gradés de l'Alliance, a ouvertement admis que l'Europe ne dispose actuellement d'aucune alternative viable à la technologie militaire développée par la société américaine Palantir. Palantir est devenu un symbole de la guerre moderne fondée sur les données, l'analyse par l'IA et la prise de décision ultra-rapide. Le problème pour l'Europe est qu'elle ne dispose pratiquement d'aucun système de ce type. En mars 2025, l'OTAN a officiellement acquis le système intelligent Maven auprès de la société américaine Palantir. Cette plateforme utilise l'intelligence artificielle pour analyser d'énormes quantités de données de renseignement et aider les commandants à planifier les opérations militaires. Le système est conçu pour détecter les menaces, analyser les mouvements de troupes, identifier les cibles et coordonner les actions en temps réel. Concrètement, il s'agit d'un cerveau numérique de nouvelle génération pour le champ de bataille. L’amiral Pierre Vandier, commandant suprême par intérim des forces alliées Transformation, a admis dans une interview accordée à Politico qu’actuellement aucun projet européen ne peut rivaliser avec Palantir en termes de disponibilité et de capacités de déploiement. « À ma connaissance, il n’existe actuellement aucun véritable concurrent à Palantir », a-t-il déclaré.
Les propos de Vandier interviennent à un moment particulièrement tendu des relations entre l'Europe et les États-Unis. Un nombre croissant de gouvernements européens s'interrogent ouvertement sur le caractère potentiellement trop risqué de leur dépendance à la technologie militaire américaine. Les inquiétudes portent non seulement sur l'accès aux données, mais aussi sur le contrôle potentiel des infrastructures par Washington. La question du « bouton d'arrêt d'urgence », c'est-à-dire la possibilité hypothétique de limiter à distance le fonctionnement des systèmes américains utilisés par les alliés, est un sujet récurrent dans les capitales européennes. Le débat s'est intensifié après la décision de l'Espagne en 2025. Madrid a alors renoncé à son projet d'achat des avions de chasse F-35 de Lockheed Martin et s'est mis à la recherche d'alternatives européennes. Le Pentagone a assuré que ces appareils étaient dépourvus de dispositif d'arrêt d'urgence, mais cela n'a pas mis fin à la polémique. Depuis des années, l'entreprise américaine suscite des réactions très contrastées. Pour certains, Palantir est un géant technologique à l'avant-garde des technologies militaires de demain. Pour d'autres, elle symbolise la dangereuse fusion de l'intelligence artificielle, de la surveillance et de l'automatisation militaire. Les logiciels de cette société ont été utilisés par les agences de renseignement et l'armée américaines lors de nombreuses opérations à l'étranger. Des critiques pointent du doigt l'utilisation de ses systèmes d'analyse pendant les conflits au Moyen-Orient, notamment lors d'opérations contre l'Iran. En Europe, des questions se posent quant à la sécurité des données et à l'influence des entreprises américaines sur l'infrastructure de défense de l'OTAN. Vandier a toutefois souligné que le principal problème ne réside pas dans l'origine de la technologie, mais dans le risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur unique.
Tous les pays ne sont pas prêts à se soumettre entièrement à Palantir. L'Allemagne manifeste de plus en plus son désir de se doter d'une base technologique plus indépendante. Récemment, les services de renseignement allemands ont préféré le système français ArgonOS, développé par ChapsVision, à la solution de Palantir. Quelques mois auparavant, Thomas Daum, chef de la cyberdéfense de la Bundeswehr, avait déclaré que l'armée n'envisageait pas de signer de nouveaux contrats avec la société américaine. Toutefois, il s'agit d'initiatives isolées. Le problème est que les entreprises européennes développent encore des solutions similaires beaucoup plus lentement que leurs concurrentes américaines. Vandier a souligné que l'OTAN travaille à une architecture fondée sur l'interopérabilité. L'Alliance souhaite créer des environnements numériques ouverts auxquels plusieurs fournisseurs de technologies pourront se connecter simultanément. L'objectif est simple : éviter qu'une seule entreprise ne devienne le monopole de l'ensemble de l'écosystème de l'IA militaire. Cependant, le temps presse pour les Européens. Le développement de l'IA militaire s'accélère rapidement et l'avance des États-Unis ne cesse de croître. La déclaration de l'amiral Vandier met en lumière une dure réalité : malgré des mois de discours sur la souveraineté numérique et l'indépendance technologique, l'Europe n'a toujours pas créé son propre équivalent de Palantir.
Les propos de Vandier interviennent à un moment particulièrement tendu des relations entre l'Europe et les États-Unis. Un nombre croissant de gouvernements européens s'interrogent ouvertement sur le caractère potentiellement trop risqué de leur dépendance à la technologie militaire américaine. Les inquiétudes portent non seulement sur l'accès aux données, mais aussi sur le contrôle potentiel des infrastructures par Washington. La question du « bouton d'arrêt d'urgence », c'est-à-dire la possibilité hypothétique de limiter à distance le fonctionnement des systèmes américains utilisés par les alliés, est un sujet récurrent dans les capitales européennes. Le débat s'est intensifié après la décision de l'Espagne en 2025. Madrid a alors renoncé à son projet d'achat des avions de chasse F-35 de Lockheed Martin et s'est mis à la recherche d'alternatives européennes. Le Pentagone a assuré que ces appareils étaient dépourvus de dispositif d'arrêt d'urgence, mais cela n'a pas mis fin à la polémique. Depuis des années, l'entreprise américaine suscite des réactions très contrastées. Pour certains, Palantir est un géant technologique à l'avant-garde des technologies militaires de demain. Pour d'autres, elle symbolise la dangereuse fusion de l'intelligence artificielle, de la surveillance et de l'automatisation militaire. Les logiciels de cette société ont été utilisés par les agences de renseignement et l'armée américaines lors de nombreuses opérations à l'étranger. Des critiques pointent du doigt l'utilisation de ses systèmes d'analyse pendant les conflits au Moyen-Orient, notamment lors d'opérations contre l'Iran. En Europe, des questions se posent quant à la sécurité des données et à l'influence des entreprises américaines sur l'infrastructure de défense de l'OTAN. Vandier a toutefois souligné que le principal problème ne réside pas dans l'origine de la technologie, mais dans le risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur unique.
Tous les pays ne sont pas prêts à se soumettre entièrement à Palantir. L'Allemagne manifeste de plus en plus son désir de se doter d'une base technologique plus indépendante. Récemment, les services de renseignement allemands ont préféré le système français ArgonOS, développé par ChapsVision, à la solution de Palantir. Quelques mois auparavant, Thomas Daum, chef de la cyberdéfense de la Bundeswehr, avait déclaré que l'armée n'envisageait pas de signer de nouveaux contrats avec la société américaine. Toutefois, il s'agit d'initiatives isolées. Le problème est que les entreprises européennes développent encore des solutions similaires beaucoup plus lentement que leurs concurrentes américaines. Vandier a souligné que l'OTAN travaille à une architecture fondée sur l'interopérabilité. L'Alliance souhaite créer des environnements numériques ouverts auxquels plusieurs fournisseurs de technologies pourront se connecter simultanément. L'objectif est simple : éviter qu'une seule entreprise ne devienne le monopole de l'ensemble de l'écosystème de l'IA militaire. Cependant, le temps presse pour les Européens. Le développement de l'IA militaire s'accélère rapidement et l'avance des États-Unis ne cesse de croître. La déclaration de l'amiral Vandier met en lumière une dure réalité : malgré des mois de discours sur la souveraineté numérique et l'indépendance technologique, l'Europe n'a toujours pas créé son propre équivalent de Palantir.
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