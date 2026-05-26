Le processeur Intel Core 9 273PQE est trop faible pour les jeux.

Le processeur phare d'Intel, Bartlett Lake, a bénéficié de cœurs P plus puissants, mais cela n'a pratiquement pas entraîné de gains de performances notables dans les jeux. Cette faible amélioration explique probablement pourquoi Intel n'a jamais commercialisé de modèles Bartlett Lake grand public dotés de 10 ou 12 cœurs P pour les utilisateurs quotidiens. Après la sortie du Core 9 273PQE, beaucoup s'attendaient à ce que ce processeur représente une avancée significative par rapport aux puces grand public Raptor Lake et Raptor Lake Refresh, notamment après son lancement réussi sur une carte mère Z790 standard. Cependant, les premiers tests de performances complets ont montré que les avantages du nouveau processeur étaient minimes.
PC Games Hardware a testé plusieurs processeurs sur plus de 15 jeux, en s'efforçant d'égaliser au maximum les performances : paramètres mémoire identiques, TDP similaire et carte graphique GeForce RTX 5090. Le Core 9 273PQE fonctionnait à environ 5,3 GHz, bien qu'il soit officiellement capable d'être overclocké jusqu'à 5,9 GHz. Malgré ses 12 cœurs performants, ce processeur phare de la gamme Bartlett Lake n'a pas réussi à surpasser significativement le Core i9-13900K, qui ne possède que 8 cœurs P. Si l'i9-13900K dispose d'un grand nombre de cœurs E basse consommation, ces derniers ne jouent pas un rôle crucial dans les jeux. En définitive, la comparaison entre 12 et 8 cœurs P a démontré que les cœurs performants supplémentaires n'ont quasiment aucun impact sur le nombre d'images par seconde (FPS). Un constat vraiment décevant.
PC Games Hardware a testé plusieurs processeurs sur plus de 15 jeux, en s'efforçant d'égaliser au maximum les performances : paramètres mémoire identiques, TDP similaire et carte graphique GeForce RTX 5090. Le Core 9 273PQE fonctionnait à environ 5,3 GHz, bien qu'il soit officiellement capable d'être overclocké jusqu'à 5,9 GHz. Malgré ses 12 cœurs performants, ce processeur phare de la gamme Bartlett Lake n'a pas réussi à surpasser significativement le Core i9-13900K, qui ne possède que 8 cœurs P. Si l'i9-13900K dispose d'un grand nombre de cœurs E basse consommation, ces derniers ne jouent pas un rôle crucial dans les jeux. En définitive, la comparaison entre 12 et 8 cœurs P a démontré que les cœurs performants supplémentaires n'ont quasiment aucun impact sur le nombre d'images par seconde (FPS). Un constat vraiment décevant.
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