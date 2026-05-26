L'UE envisage d'infliger à Google une amende de plusieurs centaines de millions d'euros

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L'UE envisage d'infliger à Google une amende de plusieurs centaines de millions...
Publié le: 26/05/2026 @ 18:12:16: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitL'Union européenne envisage d'infliger à Google une amende de plusieurs centaines de millions d'euros dans le cadre d'une enquête pour pratiques anticoncurrentielles, a rapporté lundi le quotidien allemand Handelsblatt, citant des sources au sein de la Commission. La décision est en voie d'être finalisée et devrait être annoncée avant la pause estivale, précise le journal, ajoutant qu'il s'agirait de la sanction la plus lourde jamais infligée par l'UE pour infraction à la loi sur les marchés numériques (DMA), qui vise à limiter le pouvoir des géants du numérique. L'enquête, officiellement ouverte en mars 2025, porte sur des soupçons de favoritisme de Google dans les résultats de recherche et vise à garantir que le moteur de recherche le plus utilisé au monde respecte la réglementation locale. La Commission privilégie le respect de la réglementation plutôt que l'imposition de sanctions, a déclaré le porte-parole Thomas Regnier dans un communiqué transmis par courriel. « Même si nous poursuivons nos négociations sur les solutions futures, nous n’hésiterons pas à passer aux prochaines étapes dès que possible », a-t-il ajouté.
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