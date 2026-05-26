Far Cry 7 comme laboratoire d'IA générative ?

Publié le: 26/05/2026 @ 15:46:43: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Ubisoft mise une fois de plus sur une technologie à la mode, au risque de s'attirer les foudres des joueurs. Selon de récentes informations, l'éditeur français utilise une version préliminaire de Far Cry 7, encore non annoncé, pour expérimenter l'intelligence artificielle générative. Le problème ? Les premières réactions seraient loin d'être enthousiastes. Un expert reconnu du secteur a même déclaré publiquement que les effets de cette IA étaient « vraiment nuls ». La nouvelle s'est rapidement répandue en ligne et a suscité une avalanche de commentaires. Les joueurs ont évoqué les précédentes initiatives d'Ubisoft concernant les NFT, les dialogues automatisés et les éléments de gameplay générés de manière procédurale. Cette fois-ci, l'atmosphère autour de l'entreprise est encore plus tendue, car ces expérimentations avec l'IA interviennent juste après un exercice financier catastrophique. L'entreprise a en effet annoncé une perte d'exploitation record de 1,3 milliard d'euros.
D'après le leaker Tom Henderson, Ubisoft utilise actuellement le projet Far Cry 7 comme terrain d'expérimentation pour de nouvelles technologies basées sur l'intelligence artificielle générative. L'initié a publié un article sur X, qu'il a ensuite supprimé, mais son contenu a déjà fuité en ligne. Henderson a affirmé que l'implémentation de l'IA par Ubisoft est catastrophique. Cela est principalement dû aux solutions expérimentales utilisées pour le comportement des PNJ et les interactions générées dynamiquement. Ubisoft n'a pas encore commenté officiellement ces informations, mais dans son dernier rapport financier, l'entreprise a admis « accélérer ses investissements » dans les technologies d'IA générative. Le document mentionne un projet nommé Teammates, un système conçu pour créer des PNJ plus interactifs et de nouvelles mécaniques de jeu réagissant aux actions des joueurs.
Les expérimentations d'Ubisoft ne datent pas d'hier. L'entreprise avait déjà présenté des démonstrations de technologies propriétaires, créées en collaboration avec Google, Nvidia et Inworld AI. Parmi les projets les plus marquants figurait la démo « Neo NPC », où des personnages non-joueurs pouvaient dialoguer avec le joueur, se souvenir des interactions précédentes et répondre à ses questions en temps réel. Le système s'appuyait notamment sur les modèles Gemini de Google. Ubisoft ambitionnait de créer un univers de jeu où les PNJ n'utiliseraient pas de dialogues figés, mais généreraient des réponses de manière dynamique au cours de la partie. Cela semble futuriste, mais la réalité est bien pire. Les joueurs critiquent depuis longtemps l'IA générative pour ses dialogues artificiels, ses incohérences et les réactions étranges des personnages. Le problème est encore plus criant dans les jeux AAA, où les attentes en matière de qualité narrative sont extrêmement élevées.
Far Cry 7 pourrait bien être le premier test grandeur nature pour évaluer la réaction de la communauté face à l'intégration directe de l'IA dans un jeu AAA. Si Ubisoft abuse de l'automatisation, la réaction d'Internet pourrait être encore plus virulente qu'avec les NFT.
D'après le leaker Tom Henderson, Ubisoft utilise actuellement le projet Far Cry 7 comme terrain d'expérimentation pour de nouvelles technologies basées sur l'intelligence artificielle générative. L'initié a publié un article sur X, qu'il a ensuite supprimé, mais son contenu a déjà fuité en ligne. Henderson a affirmé que l'implémentation de l'IA par Ubisoft est catastrophique. Cela est principalement dû aux solutions expérimentales utilisées pour le comportement des PNJ et les interactions générées dynamiquement. Ubisoft n'a pas encore commenté officiellement ces informations, mais dans son dernier rapport financier, l'entreprise a admis « accélérer ses investissements » dans les technologies d'IA générative. Le document mentionne un projet nommé Teammates, un système conçu pour créer des PNJ plus interactifs et de nouvelles mécaniques de jeu réagissant aux actions des joueurs.
Les expérimentations d'Ubisoft ne datent pas d'hier. L'entreprise avait déjà présenté des démonstrations de technologies propriétaires, créées en collaboration avec Google, Nvidia et Inworld AI. Parmi les projets les plus marquants figurait la démo « Neo NPC », où des personnages non-joueurs pouvaient dialoguer avec le joueur, se souvenir des interactions précédentes et répondre à ses questions en temps réel. Le système s'appuyait notamment sur les modèles Gemini de Google. Ubisoft ambitionnait de créer un univers de jeu où les PNJ n'utiliseraient pas de dialogues figés, mais généreraient des réponses de manière dynamique au cours de la partie. Cela semble futuriste, mais la réalité est bien pire. Les joueurs critiquent depuis longtemps l'IA générative pour ses dialogues artificiels, ses incohérences et les réactions étranges des personnages. Le problème est encore plus criant dans les jeux AAA, où les attentes en matière de qualité narrative sont extrêmement élevées.
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