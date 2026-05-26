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Test Starbites (PS5) - Du neuf avec du vieux
Publié le: 26/05/2026 @ 15:33:20: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDepuis l'Antiquité, le thème de l'espace a souvent été utilisé comme univers dans les jeux vidéo. Ce thème possède une base de fans fidèles, et plusieurs JRPG l'ont adopté comme thème principal. Star Ocean, Xenosaga, Phantasy Star Online et Rogue Galaxy sont autant de titres qui explorent des planètes du système solaire. Le studio de développement sud-coréen IKINAGAMEs s'est essayé au genre avec la création d'un RPG au tour par tour intitulé STARBITES. Annoncé initialement en 2022 et ayant subi plusieurs reports, le jeu est finalement sorti mondialement le 21 mai 2026 sur les plateformes de jeu modernes. STARBITES se déroule sur une planète appelée Bitter . Autrefois refuge pour les explorateurs et pionniers interstellaires, la planète est désormais jonchée de débris laissés par la guerre interstellaire, rendant toute la terre stérile et inhabitable. N'ayant d'autre choix que de s'installer ailleurs, la plupart des derniers habitants de Bitter, criminels, fugitifs et fauteurs de troubles compris, se sont regroupés à Delight, la seule ville encore debout sur la planète. Parmi eux, une jeune femme nommée Lukida est déterminée à fuir Bitter et ses déserts une fois pour toutes. Mais en poursuivant son rêve d'atteindre les étoiles, elle découvrira des secrets sur la planète qui pourraient bouleverser sa vie à jamais. Lukida parviendra-t-il à s'échapper de la planète Bitter ?

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