 Se connecter 
 Se connecter 
        
Test Corner Kitchen Fast Food Simulator (Xbox Series X) - Sauvez un fast food en...
Publié le: 25/05/2026 @ 15:16:20: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDans l'océan des simulateurs pour tous les métiers, Corner Kitchen Fast Food Simulator tente de se faire une place de choix. Purple Heads Games nous plonge dans l'univers des burgers et des frites, avec pour objectif de nous aider à ouvrir un restaurant florissant. Quand on pense à des simulateurs atypiques, on imagine facilement un scénario classique : on se retrouve à la tête d'un commerce en ruine, avec des locaux délabrés et vides, et il faut déployer des efforts considérables et faire preuve de professionnalisme pour lui redonner son lustre d'antan. C'est précisément le point de départ de Corner Kitchen Fast Food Simulator, un jeu qui, comme son titre l'indique, nous met aux commandes d'un petit restaurant de restauration rapide situé à un coin de rue. À notre arrivée, nous ne trouverons qu'un comptoir et un ordinateur pour commander les produits et les fournitures. Il faudra nettoyer les sols et les vitrines, se débarrasser des détritus laissés par l'ancien propriétaire, et enfin tourner l'enseigne du côté « Ouvert ». Corner Kitchen Fast Food Simulator est un jeu classique sans fioritures. Le gameplay est simple et direct : pas de dialogues, de narration ni de cinématiques. L'objectif ? Reprendre le commerce, tout mettre en place et le faire prospérer. Vous pouvez choisir de tout gérer vous-même, mais l'afflux de clients vous obligera vite à embaucher du personnel . Il vous faudra commander les produits et les stocker en réserve, réapprovisionner les plateaux et, bien sûr, acheter le matériel nécessaire pour préparer des hamburgers, cuire des frites et servir des boissons sucrées. Si vous vous attendez à un rebondissement inattendu, oubliez ça. Corner Kitchen Fast Food Simulator fait exactement ce que son titre suggère : une simulation très basique, où notre intervention devient presque superflue. Certes, certaines actions nécessitent une intervention à la première personne, mais on peut souvent déléguer à ses assistants et regarder son entreprise prospérer . Satisfaisant ? Pas vraiment, car les actions restent fondamentalement les mêmes. Amusant ? Probablement pendant la première demi-heure, après quoi le jeu révèle toutes ses limites.

Une entreprise chinoise a créé un trad... »« La console rétro de Lenovo propose des ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 25-05Jeux VidéosLe nouveau Call of Duty marque le retour de Modern Warfare
 22-05Jeux Vidéos007 First Light présente sa vidéo de lancement
 22-05Jeux VidéosF1 25 : Le pack de la saison 2026 arrive le 3 juin
 22-05Jeux VidéosTest Sayonara Wild Hearts - Nintendo Switch 2 Edition
 22-05Jeux VidéosDes pirates informatiques ont trouvé une faille dans le système PSN
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Programmation26-05
Emmanuel Macron investit des milliards dans l'informatique quantique. L'Europe veut rattraper son retard sur les États-Unis et la Chine.
 Internet26-05
Fuite massive de données OnlyFans : les données de 340 millions d'utilisateurs vendues
 Economie26-05
NVIDIA a critiqué la pénurie de mémoire sur le marché.
 Matériel26-05
Samsung lance une mémoire à 900 couches
 AMD26-05
AMD prépare déjà des processeurs basés sur Zen 7.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page