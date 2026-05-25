Publié le: 25/05/2026 @ 15:16:20: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Dans l'océan des simulateurs pour tous les métiers, Corner Kitchen Fast Food Simulator tente de se faire une place de choix. Purple Heads Games nous plonge dans l'univers des burgers et des frites, avec pour objectif de nous aider à ouvrir un restaurant florissant. Quand on pense à des simulateurs atypiques, on imagine facilement un scénario classique : on se retrouve à la tête d'un commerce en ruine, avec des locaux délabrés et vides, et il faut déployer des efforts considérables et faire preuve de professionnalisme pour lui redonner son lustre d'antan. C'est précisément le point de départ de Corner Kitchen Fast Food Simulator, un jeu qui, comme son titre l'indique, nous met aux commandes d'un petit restaurant de restauration rapide situé à un coin de rue. À notre arrivée, nous ne trouverons qu'un comptoir et un ordinateur pour commander les produits et les fournitures. Il faudra nettoyer les sols et les vitrines, se débarrasser des détritus laissés par l'ancien propriétaire, et enfin tourner l'enseigne du côté « Ouvert ». Corner Kitchen Fast Food Simulator est un jeu classique sans fioritures. Le gameplay est simple et direct : pas de dialogues, de narration ni de cinématiques. L'objectif ? Reprendre le commerce, tout mettre en place et le faire prospérer. Vous pouvez choisir de tout gérer vous-même, mais l'afflux de clients vous obligera vite à embaucher du personnel . Il vous faudra commander les produits et les stocker en réserve, réapprovisionner les plateaux et, bien sûr, acheter le matériel nécessaire pour préparer des hamburgers, cuire des frites et servir des boissons sucrées. Si vous vous attendez à un rebondissement inattendu, oubliez ça. Corner Kitchen Fast Food Simulator fait exactement ce que son titre suggère : une simulation très basique, où notre intervention devient presque superflue. Certes, certaines actions nécessitent une intervention à la première personne, mais on peut souvent déléguer à ses assistants et regarder son entreprise prospérer . Satisfaisant ? Pas vraiment, car les actions restent fondamentalement les mêmes. Amusant ? Probablement pendant la première demi-heure, après quoi le jeu révèle toutes ses limites.
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