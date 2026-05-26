Emmanuel Macron investit des milliards dans l'informatique quantique. L'Europe veut rattraper son retard sur les États-Unis et la Chine.

Publié le: 26/05/2026 @ 00:18:09: Par Nic007 Dans "Programmation"
Le président français Emmanuel Macron a annoncé un plan d'investissement massif de 1,16 milliard de dollars pour accélérer le développement des technologies quantiques nationales. Par ailleurs, Paris allouera plusieurs centaines de millions de dollars au développement du secteur de la microélectronique. L'Europe démontre de plus en plus qu'elle n'entend pas rester les bras croisés face à la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine. L'annonce de Macron est intervenue peu après que l'administration Trump a dévoilé un plan visant à investir 2 milliards de dollars dans neuf entreprises d'informatique quantique. Les deux plus grandes économies occidentales viennent d'ouvrir un nouveau front dans la course technologique. Le plan français prévoit un soutien massif aux entreprises et laboratoires locaux travaillant sur les ordinateurs quantiques. Macron ne cache pas que l'objectif est d'affranchir l'Europe de sa dépendance aux technologies étrangères et de développer ses propres ressources informatiques. Depuis plusieurs années, les ordinateurs quantiques sont présentés comme la prochaine grande avancée technologique. Ces machines sont conçues pour résoudre des problèmes qui demeurent pratiquement insolubles pour les supercalculateurs classiques. Il s'agit notamment des simulations chimiques, de la conception de médicaments, de l'analyse financière et du décryptage de systèmes cryptographiques complexes. C'est pourquoi les gouvernements commencent à considérer cette technologie comme une ressource stratégique, au même titre que les secteurs de l'énergie ou de l'armement.
L'un des principaux bénéficiaires de ce nouveau programme devrait être la start-up française Alice & Bob. L'entreprise vient d'obtenir un financement supplémentaire auprès de NVentures, un fonds de capital-risque détenu par Nvidia. Cette start-up développe une solution originale appelée « qubits-chats », des qubits conçus pour être moins sujets aux erreurs. C'est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les ordinateurs quantiques modernes. Même de petites perturbations peuvent complètement perturber les calculs. Alice & Bob collabore déjà avec le programme français PROQCIMA, piloté par le ministère des Armées. Ce projet vise la création, d'ici 2032, de deux ordinateurs quantiques universels conçus en France. Cependant, de nombreux experts estiment qu'une avancée majeure pourrait survenir plus tôt qu'on ne le pensait il y a quelques années. Les solutions développées par des entreprises comme Alice & Bob, qui cherchent à réduire les erreurs sans augmenter considérablement le nombre de qubits, sont particulièrement prometteuses.
Ces derniers mois, le marché de l'informatique quantique a connu un essor fulgurant auprès des investisseurs. Dans la foulée du boom de l'intelligence artificielle, fonds d'investissement et gouvernements se tournent vers la prochaine technologie susceptible d'apporter un avantage économique considérable. Les ordinateurs quantiques ont longtemps été considérés davantage comme des expériences scientifiques que comme des produits commercialisables. Aujourd'hui, la situation évolue. Les géants de la technologie investissent des milliards de dollars et les pays considèrent le développement de ce secteur comme un enjeu de sécurité nationale. La France cherche à saisir l'opportunité et à s'affirmer comme un leader européen. Pour Macron, c'est aussi l'occasion de démontrer que l'Europe peut encore créer des technologies de pointe sans être entièrement dépendante de la Silicon Valley. Si ces expériences sont concluantes, l'Europe pourrait se doter de ses propres technologies quantiques capables de rivaliser avec les solutions développées par Google, IBM et les laboratoires d'État chinois.
L'un des principaux bénéficiaires de ce nouveau programme devrait être la start-up française Alice & Bob. L'entreprise vient d'obtenir un financement supplémentaire auprès de NVentures, un fonds de capital-risque détenu par Nvidia. Cette start-up développe une solution originale appelée « qubits-chats », des qubits conçus pour être moins sujets aux erreurs. C'est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les ordinateurs quantiques modernes. Même de petites perturbations peuvent complètement perturber les calculs. Alice & Bob collabore déjà avec le programme français PROQCIMA, piloté par le ministère des Armées. Ce projet vise la création, d'ici 2032, de deux ordinateurs quantiques universels conçus en France. Cependant, de nombreux experts estiment qu'une avancée majeure pourrait survenir plus tôt qu'on ne le pensait il y a quelques années. Les solutions développées par des entreprises comme Alice & Bob, qui cherchent à réduire les erreurs sans augmenter considérablement le nombre de qubits, sont particulièrement prometteuses.
Ces derniers mois, le marché de l'informatique quantique a connu un essor fulgurant auprès des investisseurs. Dans la foulée du boom de l'intelligence artificielle, fonds d'investissement et gouvernements se tournent vers la prochaine technologie susceptible d'apporter un avantage économique considérable. Les ordinateurs quantiques ont longtemps été considérés davantage comme des expériences scientifiques que comme des produits commercialisables. Aujourd'hui, la situation évolue. Les géants de la technologie investissent des milliards de dollars et les pays considèrent le développement de ce secteur comme un enjeu de sécurité nationale. La France cherche à saisir l'opportunité et à s'affirmer comme un leader européen. Pour Macron, c'est aussi l'occasion de démontrer que l'Europe peut encore créer des technologies de pointe sans être entièrement dépendante de la Silicon Valley. Si ces expériences sont concluantes, l'Europe pourrait se doter de ses propres technologies quantiques capables de rivaliser avec les solutions développées par Google, IBM et les laboratoires d'État chinois.
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