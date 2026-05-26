Emmanuel Macron investit des milliards dans l'informatique quantique. L'Europe veut rattraper son retard sur les États-Unis et la Chine.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Emmanuel Macron investit des milliards dans l'informatique quantique. L'Europe v...
Publié le: 26/05/2026 @ 00:18:09: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLe président français Emmanuel Macron a annoncé un plan d'investissement massif de 1,16 milliard de dollars pour accélérer le développement des technologies quantiques nationales. Par ailleurs, Paris allouera plusieurs centaines de millions de dollars au développement du secteur de la microélectronique. L'Europe démontre de plus en plus qu'elle n'entend pas rester les bras croisés face à la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine. L'annonce de Macron est intervenue peu après que l'administration Trump a dévoilé un plan visant à investir 2 milliards de dollars dans neuf entreprises d'informatique quantique. Les deux plus grandes économies occidentales viennent d'ouvrir un nouveau front dans la course technologique. Le plan français prévoit un soutien massif aux entreprises et laboratoires locaux travaillant sur les ordinateurs quantiques. Macron ne cache pas que l'objectif est d'affranchir l'Europe de sa dépendance aux technologies étrangères et de développer ses propres ressources informatiques. Depuis plusieurs années, les ordinateurs quantiques sont présentés comme la prochaine grande avancée technologique. Ces machines sont conçues pour résoudre des problèmes qui demeurent pratiquement insolubles pour les supercalculateurs classiques. Il s'agit notamment des simulations chimiques, de la conception de médicaments, de l'analyse financière et du décryptage de systèmes cryptographiques complexes. C'est pourquoi les gouvernements commencent à considérer cette technologie comme une ressource stratégique, au même titre que les secteurs de l'énergie ou de l'armement.

L'un des principaux bénéficiaires de ce nouveau programme devrait être la start-up française Alice & Bob. L'entreprise vient d'obtenir un financement supplémentaire auprès de NVentures, un fonds de capital-risque détenu par Nvidia. Cette start-up développe une solution originale appelée « qubits-chats », des qubits conçus pour être moins sujets aux erreurs. C'est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les ordinateurs quantiques modernes. Même de petites perturbations peuvent complètement perturber les calculs. Alice & Bob collabore déjà avec le programme français PROQCIMA, piloté par le ministère des Armées. Ce projet vise la création, d'ici 2032, de deux ordinateurs quantiques universels conçus en France. Cependant, de nombreux experts estiment qu'une avancée majeure pourrait survenir plus tôt qu'on ne le pensait il y a quelques années. Les solutions développées par des entreprises comme Alice & Bob, qui cherchent à réduire les erreurs sans augmenter considérablement le nombre de qubits, sont particulièrement prometteuses.

Ces derniers mois, le marché de l'informatique quantique a connu un essor fulgurant auprès des investisseurs. Dans la foulée du boom de l'intelligence artificielle, fonds d'investissement et gouvernements se tournent vers la prochaine technologie susceptible d'apporter un avantage économique considérable. Les ordinateurs quantiques ont longtemps été considérés davantage comme des expériences scientifiques que comme des produits commercialisables. Aujourd'hui, la situation évolue. Les géants de la technologie investissent des milliards de dollars et les pays considèrent le développement de ce secteur comme un enjeu de sécurité nationale. La France cherche à saisir l'opportunité et à s'affirmer comme un leader européen. Pour Macron, c'est aussi l'occasion de démontrer que l'Europe peut encore créer des technologies de pointe sans être entièrement dépendante de la Silicon Valley. Si ces expériences sont concluantes, l'Europe pourrait se doter de ses propres technologies quantiques capables de rivaliser avec les solutions développées par Google, IBM et les laboratoires d'État chinois.
« Fuite massive de données OnlyFans : les...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 25-05ProgrammationUne entreprise chinoise a créé un traducteur pour animaux. Elle affirme qu'il fonctionne dans 95 % des cas.
 22-05ProgrammationLes employés d'Orange en ont assez. L'IA surveille leurs déplacements et analyse leurs conversations.
 21-05ProgrammationGoogle AI Pro inclut YouTube Premium Lite : tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle offre.
 15-05ProgrammationOpenAI publie Codex pour smartphones
 15-05ProgrammationAdieu Rufus : Amazon lance Alexa for Shopping, le nouvel agent IA intégré à la recherche.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Programmation26-05
Emmanuel Macron investit des milliards dans l'informatique quantique. L'Europe veut rattraper son retard sur les États-Unis et la Chine.
 Internet26-05
Fuite massive de données OnlyFans : les données de 340 millions d'utilisateurs vendues
 Economie26-05
NVIDIA a critiqué la pénurie de mémoire sur le marché.
 Matériel26-05
Samsung lance une mémoire à 900 couches
 AMD26-05
AMD prépare déjà des processeurs basés sur Zen 7.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page