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NVIDIA a critiqué la pénurie de mémoire sur le marché.
Publié le: 26/05/2026 @ 00:11:12: Par Nic007 Dans "Economie"
EconomieLa directrice financière de NVIDIA, Collette Kress, estime que de nombreuses entreprises sont responsables des problèmes engendrés par la pénurie actuelle de mémoire. Dans une interview, elle a expliqué que NVIDIA avait anticipé cette situation en achetant la capacité de mémoire nécessaire, sachant qu'une forte hausse des prix était inévitable. Cette augmentation du coût de la mémoire, conjuguée à l'énorme demande des fabricants de processeurs d'IA, a déjà profondément transformé le secteur. Selon certaines estimations, la plateforme Rubin de NVIDIA nécessitera à elle seule plus de mémoire qu'Apple et Samsung réunis. Les puces Rubin devraient nécessiter environ 6 milliards de gigaoctets de mémoire LPDDR d'ici 2027, contre 2,9 milliards de gigaoctets pour Apple et 2,7 milliards de gigaoctets pour Samsung.

La situation est d'autant plus complexe que les accélérateurs vidéo pour l'IA nécessitent non seulement de la mémoire HBM, mais aussi de la mémoire DDR. Ces deux types de mémoire sont fabriqués sur les mêmes équipements. Face à la demande croissante de HBM, les fabricants sont contraints de réaffecter leurs capacités de production, réduisant ainsi la production de DDR. Cette situation a déjà engendré une pénurie de mémoire DDR, et des entreprises chinoises tenteraient, semble-t-il, d'en tirer profit pour s'imposer comme acteurs majeurs du marché. Malgré cette instabilité, NVIDIA est parvenue à sécuriser un approvisionnement stable en composants clés. Collette Kress a déclaré lors d'une interview que l'entreprise avait anticipé les difficultés du marché de la mémoire et s'y était préparée. Il convient toutefois de noter que NVIDIA dispose de ressources quasi illimitées, contrairement à d'autres entreprises qui se trouvent dans une situation bien plus critique.
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