Samsung lance une mÃ©moire Ã  900 couches

Samsung est sur le point de crÃ©er une mÃ©moire V-NAND Ã 1 000 couches, aprÃ¨s avoir dÃ©jÃ dÃ©veloppÃ© un premier prototype Ã 900 couches. Il s'agit d'une avancÃ©e majeure dans la course face Ã la concurrence sur le marchÃ© de la mÃ©moire de nouvelle gÃ©nÃ©ration. Samsung est considÃ©rÃ© comme un pionnier de premier plan dans le domaine des mÃ©moires Ã semi-conducteurs, et sa technologie V-NAND figure depuis longtemps parmi les meilleures du marchÃ©. En 2024, le fabricant avait annoncÃ© son intention de commercialiser une mÃ©moire NAND Ã 1 000 couches utilisant de nouveaux matÃ©riaux ferroÃ©lectriques. Aujourd'hui, selon ETNews, Samsung a rÃ©ussi Ã implÃ©menter une mÃ©moire V-NAND Ã 900 couches grÃ¢ce Ã la technologie CMB (Cell Multi-Bonding). Cette mÃ©thode consiste Ã assembler deux piles de cellules de 450 couches en un seul dispositif.
GrÃ¢ce Ã ce nombre de couches, l'entreprise pourra augmenter considÃ©rablement la capacitÃ© des pÃ©riphÃ©riques de stockage, notamment les SSD, prÃ©sents dans la quasi-totalitÃ© des segments de marchÃ© (serveurs, centres de donnÃ©es, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et smartphones). Pour parvenir Ã une mÃ©moire Ã 900 couches, Samsung a dÃ» surmonter plusieurs dÃ©fis techniques majeurs. L'un des principaux Ã©tait la dÃ©formation des plaquettes de silicium causÃ©e par une conception multicouche aussi complexe. L'entreprise est dÃ©sormais prÃªte Ã travailler sur une mÃ©moire Ã 1 000 couches, ce qui augmentera significativement la capacitÃ© par disque. Cette avancÃ©e permettra une augmentation significative de la production de mÃ©moire, essentielle pour le dÃ©veloppement de l'intelligence artificielle dans un avenir proche.
GrÃ¢ce Ã ce nombre de couches, l'entreprise pourra augmenter considÃ©rablement la capacitÃ© des pÃ©riphÃ©riques de stockage, notamment les SSD, prÃ©sents dans la quasi-totalitÃ© des segments de marchÃ© (serveurs, centres de donnÃ©es, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et smartphones). Pour parvenir Ã une mÃ©moire Ã 900 couches, Samsung a dÃ» surmonter plusieurs dÃ©fis techniques majeurs. L'un des principaux Ã©tait la dÃ©formation des plaquettes de silicium causÃ©e par une conception multicouche aussi complexe. L'entreprise est dÃ©sormais prÃªte Ã travailler sur une mÃ©moire Ã 1 000 couches, ce qui augmentera significativement la capacitÃ© par disque. Cette avancÃ©e permettra une augmentation significative de la production de mÃ©moire, essentielle pour le dÃ©veloppement de l'intelligence artificielle dans un avenir proche.
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