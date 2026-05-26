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AMD prépare déjà des processeurs basés sur Zen 7.
Publié le: 26/05/2026 @ 00:09:40: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDAMD se prépare progressivement à lancer la prochaine génération de processeurs Zen 6, nom de code Venice. Parallèlement, l'architecture Zen 7 est en développement depuis un certain temps, et la technologie de gravure envisagée par l'entreprise vient d'être dévoilée. Selon le journal taïwanais Commercial Times, AMD envisage d'utiliser le nœud TSMC A14 gravé en 2 nm, considéré comme le premier d'une nouvelle génération de technologies de gravure. Il est à noter qu'AMD a récemment lancé la production en série du processeur EPYC Venice, qui utilise la technologie de gravure en 2 nm mais repose sur l'architecture Zen 6. Les améliorations majeures apportées à Zen 6 par rapport à Zen 5 ont déjà été rapportées, mais Zen 7 devrait porter les performances à un niveau supérieur, notamment grâce aux capacités et à l'efficacité énergétique du nouveau nœud TSMC A14.

Avec Zen 7, AMD prévoit d'orienter davantage l'architecture vers les tâches d'IA, permettant ainsi aux futures charges de travail informatiques d'exploiter plus efficacement le potentiel de jusqu'à 16 cœurs de processeur par puce. Parmi les fonctionnalités clés mentionnées figurent AVX10 et ACE. AVX10 combine les fonctionnalités d'AVX-512 et d'AVX2, améliorant les performances et la compatibilité pour les charges de travail à forte intensité vectorielle. ACE, ou Advanced Matrix Extensions, est un ensemble d'instructions pour les calculs matriciels qui pourrait s'avérer utile dans une large gamme d'appareils, des smartphones aux serveurs. Cependant, pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations.
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