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Microsoft a intÃ©grÃ© Copilot Ã  Windows 11
PubliÃ© le: 26/05/2026 @ 00:09:13: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft poursuit ses expÃ©rimentations sur l'intÃ©gration de Copilot Ã  Windows 11 et semble dÃ©terminÃ© Ã  faire de son assistant IA une fonctionnalitÃ© centrale du bureau. Selon des sources internes, Copilot peut dÃ©sormais s'afficher dans une barre latÃ©rale, renouant ainsi avec le concept initial prÃ©sentÃ© par Microsoft en 2024. Initialement, Copilot Ã©tait une application autonome, avant d'Ãªtre repensÃ© comme une fenÃªtre indÃ©pendante. Aujourd'hui, Microsoft modifie Ã  nouveau son approche, en ajoutant la possibilitÃ© d'Ã©pingler Copilot sur le cÃ´tÃ© de l'Ã©cran sous forme de panneau dÃ©calÃ© par rapport aux autres fenÃªtres et Ã©lÃ©ments d'interface. L'objectif est d'accroÃ®tre la visibilitÃ© de la fonctionnalitÃ© et d'inciter les utilisateurs Ã  l'utiliser plus frÃ©quemment.

La nouvelle barre latÃ©rale peut Ãªtre positionnÃ©e Ã  gauche ou Ã  droite, selon les prÃ©fÃ©rences de l'utilisateur, et l'interface de Windows 11 ajuste automatiquement la taille et la position des applications ouvertes. Il est toujours possible de dÃ©sinstaller complÃ¨tement Copilot. Une mÃ©thode consiste Ã  modifier le registre Windows en crÃ©ant une clÃ© WindowsAI distincte dans la branche des stratÃ©gies utilisateur de Microsoft Windows. Le problÃ¨me est que cette procÃ©dure est trop complexe et dÃ©routante pour l'utilisateur lambda : personne ne s'en souciera, et les utilisateurs avertis utilisent Linux depuis longtemps. Par consÃ©quent, cette fonctionnalitÃ© gagnera progressivement en popularitÃ© auprÃ¨s du grand public, ce qui correspond exactement aux objectifs de Microsoft.
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