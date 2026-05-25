La technologie OLED conquiert le marché des moniteurs. Les ventes ont explosé de 78 %.

Les moniteurs OLED conquièrent le marché. Selon le dernier rapport du cabinet d'analystes TrendForce, les livraisons mondiales de ce type de moniteur ont connu une hausse spectaculaire de 78 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période l'année précédente. Il y a quelques années encore, un tel résultat paraissait quasiment impossible, notamment en raison des prix élevés et des craintes des utilisateurs concernant le marquage de l'écran. Malgré un recul de 11 % par rapport à fin 2025, les analystes soulignent que ce chiffre s'explique par la saisonnalité et les promotions agressives des fêtes de fin d'année, qui ont fortement stimulé les ventes à la fin de l'année dernière. À la fin de l'année 2025, environ 2,7 millions d'écrans OLED ont été vendus, soit une augmentation de 92 % sur un an. L'une des principales raisons de cette croissance rapide réside dans l'évolution de la perception des joueurs vis-à-vis de la technologie OLED. Les craintes liées au marquage de l'écran s'estompent progressivement, les écrans modernes se révélant bien plus résistants que les premières générations de dalles. Les fabricants proposent également des garanties de plus en plus longues couvrant ce problème, ce qui renforce la confiance des consommateurs. La baisse des prix est également un facteur important. Les moniteurs 27 pouces à résolution QHD et fréquence de rafraîchissement de 240 Hz sont particulièrement prisés. Ces modèles offrent actuellement un excellent compromis entre qualité d'image, fluidité et prix.
D'après TrendForce, la disponibilité croissante des écrans QD-OLED a un impact significatif sur la croissance du marché. La technologie de Samsung combine une couche de points quantiques avec l'OLED, offrant une luminosité supérieure et une gamme de couleurs plus étendue que les écrans WOLED traditionnels de LG (bien que la dernière génération de WOLED semble à nouveau bouleverser ce segment). ASUS a dominé le marché au premier trimestre 2026 avec une part de 24 %. Ce succès s'explique par sa large gamme d'écrans gaming, notamment ses nouveaux modèles ultra-larges 360 Hz. Samsung arrive en deuxième position avec 16,4 %, et MSI complète le podium. TrendForce prévoit une nouvelle augmentation de 51 % des livraisons d'écrans OLED en 2026. Tout indique que l'OLED ne sera plus une simple curiosité technologique réservée aux plus fortunés, mais deviendra la nouvelle norme dans le monde des écrans de jeu.
D'après TrendForce, la disponibilité croissante des écrans QD-OLED a un impact significatif sur la croissance du marché. La technologie de Samsung combine une couche de points quantiques avec l'OLED, offrant une luminosité supérieure et une gamme de couleurs plus étendue que les écrans WOLED traditionnels de LG (bien que la dernière génération de WOLED semble à nouveau bouleverser ce segment). ASUS a dominé le marché au premier trimestre 2026 avec une part de 24 %. Ce succès s'explique par sa large gamme d'écrans gaming, notamment ses nouveaux modèles ultra-larges 360 Hz. Samsung arrive en deuxième position avec 16,4 %, et MSI complète le podium. TrendForce prévoit une nouvelle augmentation de 51 % des livraisons d'écrans OLED en 2026. Tout indique que l'OLED ne sera plus une simple curiosité technologique réservée aux plus fortunés, mais deviendra la nouvelle norme dans le monde des écrans de jeu.
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