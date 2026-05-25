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Intel va abandonner les processeurs hybrides.
Publié le: 25/05/2026 @ 16:08:25: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel s'apprêterait à opérer l'une des plus importantes refontes de son architecture de processeurs depuis des années. Selon de récentes fuites, l'entreprise entend abandonner le système hybride classique combinant cœurs P et E. Elle devrait désormais se concentrer sur des cœurs unifiés de nouvelle génération, qui équiperont d'abord la gamme mobile Titan Lake, puis les processeurs de bureau Hammer Lake. L'information provient du site d'information réputé Moore's Law Is Dead, qui affirme qu'Intel travaille sur une stratégie de conception de processeurs entièrement nouvelle. Fait intéressant, ces plans prévoient également le retour de la technologie Hyper-Threading, abandonnée par l'entreprise ces dernières années. Titan Lake devrait être une plateforme expérimentale conçue principalement pour les ordinateurs portables. Les puces devraient utiliser de nouveaux cœurs Copper Shark unifiés et des cœurs Arctic Wolf LPE à faible consommation. Selon les fuites, les configurations haut de gamme offriront jusqu'à 12 cœurs principaux et une puce graphique Intel Arc intégrée avec jusqu'à 16 cœurs Xe3P. La nouvelle la plus surprenante concerne toutefois la collaboration avec NVIDIA. Certaines versions des processeurs Titan Lake-B et BX devraient bénéficier de puces graphiques RTX supplémentaires. Intel envisagerait d'intégrer son propre processeur à la carte graphique NVIDIA dans un seul et même composant, ce qui pourrait considérablement améliorer les performances des ordinateurs portables de jeu. Des fuites indiquent également la prise en charge des mémoires LPDDR6 et DDR5 192 bits. Toutes les puces devraient utiliser le nouveau format H6, compatible avec les futurs processeurs Hammer Lake.



Hammer Lake, qui devrait équiper aussi bien les ordinateurs portables que les ordinateurs de bureau, promet d'être encore plus intéressant. Selon des fuites, Intel prévoit de supprimer les cœurs E classiques de la plupart des processeurs de bureau Core Ultra 3 et Core Ultra 5 grand public. Concrètement, cela signifierait un retour aux systèmes reposant principalement sur des cœurs à haute efficacité énergétique. Dans le même temps, Intel devrait réintroduire la technologie SMT (Hyper-Threading), qui devrait améliorer les performances multithread. Hammer Lake, à l'instar des précédents Nova Lake et Razor Lake, devrait utiliser le socket LGA 1954 et la mémoire DDR5. Point important, la compatibilité entre plusieurs générations (ici, vraisemblablement trois) avec un seul socket pourrait être une tentative de remédier au problème de la courte durée de vie des plateformes, souvent reproché à Intel par les utilisateurs de PC.
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