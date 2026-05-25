Zuckerberg défend la surveillance des employés : gagner la course à l’IA est primordial.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Zuckerberg défend la surveillance des employés : gagner la course à l’IA es...
Publié le: 25/05/2026 @ 16:03:32: Par Nic007 Dans "Sécurité"
SécuritéD'après un enregistrement audio qui a fuité, Mark Zuckerberg a défendu la surveillance de l'activité des employés sur les ordinateurs de l'entreprise, la justifiant par la nécessité de gagner la course technologique en matière d'IA. Un enregistrement diffusé par l'organisation More Perfect Union est rapidement devenu viral. On y entend une déclaration de six minutes de Mark Zuckerberg concernant la collecte de données sur les clics de souris , la saisie au clavier et l'utilisation des ordinateurs des employés de Meta. Selon le PDG de l'entreprise, ces informations pourraient contribuer à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle et accélérer le développement d'outils capables de rivaliser avec les leaders du marché. Tout a commencé lorsqu'un employé a posé une question sur le programme de surveillance des appareils. Zuckerberg aurait répondu que Meta avait besoin d'accéder à d'énormes quantités de données montrant comment des ingénieurs et des spécialistes expérimentés effectuent leurs tâches quotidiennes sur les ordinateurs. D'après l'enregistrement qui a fuité, le programme vise à créer des modèles d'IA capables de mieux utiliser les ordinateurs, de programmer et d'effectuer des tâches de manière similaire aux humains. Zuckerberg aurait souligné que l'atout de Meta réside dans ses milliers d'employés hautement qualifiés, dont les comportements pourraient servir de matériel d'entraînement pour les algorithmes. Concrètement, cela reviendrait à utiliser l'activité des employés comme carburant pour le développement de l'IA de l'entreprise.

L'enregistrement révèle que Meta prévoyait de surveiller les clics de souris, les frappes au clavier et les captures d'écran des appareils de l'entreprise. Selon Zuckerberg, ces données seraient filtrées et ne serviraient pas à évaluer les performances des employés. Le problème, cependant, est que l'idée même d'une surveillance aussi poussée a suscité une forte opposition interne. Les employés craignent que chaque action effectuée sur un ordinateur puisse servir d'élément d'entraînement pour les modèles d'IA. Les détracteurs du programme soulignent également le risque d'interception accidentelle de données confidentielles, d'informations privées ou de documents couverts par le secret professionnel. D'après certaines informations, les employés européens de Meta seront exclus du programme de surveillance en raison des lois européennes sur la protection des données et des réglementations strictes en matière de confidentialité. Il s'agit d'un nouvel exemple du conflit entre les ambitions américaines en matière de développement de l'IA et l'approche européenne visant à protéger les utilisateurs et les employés. Au sein de l'Union européenne, des systèmes similaires pourraient soulever de sérieux problèmes juridiques, notamment si la surveillance s'effectue sans le consentement explicite des employés. Meta n'a pas officiellement confirmé l'authenticité de l'enregistrement, mais des représentants de l'entreprise ont précédemment admis travailler sur un projet baptisé « Model Capability Initiative ».

Meta n'est pas la seule entreprise à considérer ses employés comme une source de données pour l'intelligence artificielle. D'après des informations récentes, Microsoft et OpenAI mènent également des initiatives similaires. Les entreprises technologiques savent pertinemment que le développement de modèles d'IA modernes exige d'énormes quantités de données de haute qualité. Or, les ressources publiques d'Internet ne suffisent plus. De plus en plus d'entreprises recherchent donc de nouvelles sources d'information, notamment leurs propres équipes. Chez Meta, il s'agit principalement de programmeurs et d'ingénieurs dont le travail peut être utilisé pour améliorer les modèles de codage et les systèmes informatiques. La vidéo de Zuckerberg démontre une fois de plus jusqu'où l'industrie technologique est prête à aller pour développer l'intelligence artificielle plus rapidement que ses concurrents. Il y a quelques années encore, surveiller les clics ou prendre des captures d'écran des employés aurait provoqué un scandale retentissant. Aujourd'hui, des pratiques similaires se répandent de plus en plus dans les plus grandes entreprises technologiques du monde.

Meta est actuellement en pleine restructuration axée sur l'IA. L'entreprise supprime simultanément des milliers d'emplois et réaffecte ses employés à des projets liés à l'IA. En parallèle, la concurrence de plus en plus féroce avec OpenAI, Google, Anthropic et xAI se poursuit.
Intel va abandonner les processeurs hybr... »« Angela Merkel souhaite un contrôle plus...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 20-05SécuritéGitHub confirme une cyberattaque.
 18-05SécuritéDes pirates informatiques ont dérobé des données clients de Zara.
 18-05SécuritéIls prélèvent une empreinte digitale sur… un selfie. C'est aberrant.
 13-05SécuritéUn Japonais a été arrêté après avoir menacé de faire exploser le siège de Nintendo.
 12-05SécuritéGoogle bloque la première faille zero-day exploitée par l'IA
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Matériel25-05
La technologie OLED conquiert le marché des moniteurs. Les ventes ont explosé de 78 %.
 Intel25-05
Intel va abandonner les processeurs hybrides.
 Sécurité25-05
Zuckerberg défend la surveillance des employés : gagner la course à l’IA est primordial.
 Internet25-05
Angela Merkel souhaite un contrôle plus strict d'Internet.
 Jeux Vidéos25-05
Le nouveau Call of Duty marque le retour de Modern Warfare
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page