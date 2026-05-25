Le nouveau Call of Duty marque le retour de Modern Warfare

Publié le: 25/05/2026 @ 16:00:33: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Le nouveau Call of Duty devrait être dévoilé dans les prochains jours, et de nombreux indices laissent penser qu'Infinity Ward reviendra à la série Modern Warfare. Le studio a d'ailleurs commencé à diffuser des teasers énigmatiques, laissant présager une annonce imminente. Tout cela se déroule juste avant les salons professionnels de l'été, où les éditeurs présentent leurs plus grosses sorties du second semestre. Les événements de cette année s'annoncent particulièrement palpitants, car les joueurs attendent non seulement le nouveau Call of Duty, mais aussi du contenu supplémentaire pour GTA 6. Les patrons d'Infinity Ward, Mark Grigsby et Jack O'Hara, ont publié une vidéo annonçant le prochain chapitre du studio. Cependant, c'est la déclaration d'O'Hara qui a suscité le plus d'attention, affirmant que l'équipe travaillait sur « l'opus définitif de Modern Warfare ». Pour de nombreux joueurs, cela semble confirmer les rumeurs concernant Modern Warfare 4. Activision et Microsoft espèrent très probablement que ce nouvel opus permettra de redorer l'image de la franchise après l'accueil mitigé des précédents volets.
Modern Warfare 3, sorti en 2023, a été particulièrement critiqué, de nombreux joueurs ayant le sentiment qu'il s'agissait d'une extension vendue comme un jeu à part entière. Les critiques portaient principalement sur la campagne très courte et le peu de nouveautés apportées par rapport à son prédécesseur. La série Black Ops a également connu un déclin de ses performances. Selon certains rapports, le nombre de joueurs actifs sur Steam a chuté de manière significative, et certains utilisateurs ont commencé à se plaindre de lassitude face aux sorties annuelles. D'après les fuites, ce nouvel opus sera officiellement dévoilé lors de l'événement State of Play de Sony ou au Summer Game Fest. Sa sortie est prévue cet automne sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Microsoft a déjà confirmé que le Call of Duty de cette année ne sera pas disponible sur le Game Pass le jour de sa sortie.
Modern Warfare 3, sorti en 2023, a été particulièrement critiqué, de nombreux joueurs ayant le sentiment qu'il s'agissait d'une extension vendue comme un jeu à part entière. Les critiques portaient principalement sur la campagne très courte et le peu de nouveautés apportées par rapport à son prédécesseur. La série Black Ops a également connu un déclin de ses performances. Selon certains rapports, le nombre de joueurs actifs sur Steam a chuté de manière significative, et certains utilisateurs ont commencé à se plaindre de lassitude face aux sorties annuelles. D'après les fuites, ce nouvel opus sera officiellement dévoilé lors de l'événement State of Play de Sony ou au Summer Game Fest. Sa sortie est prévue cet automne sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Microsoft a déjà confirmé que le Call of Duty de cette année ne sera pas disponible sur le Game Pass le jour de sa sortie.
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