Publié le: 25/05/2026 @ 15:37:36: Par Nic007 Dans "Programmation"
La société chinoise Meng Xiaoyi, basée à Hangzhou, a présenté un appareil qui traduit les comportements et les vocalisations des animaux domestiques en parole humaine. Ce gadget, vendu au prix de 799 yuans (environ 118 dollars), se porte autour du cou de l'animal et utilise le modèle de langage Qwen d'Alibaba Cloud, le même qui alimente de nombreuses applications d'intelligence artificielle chinoises. Selon le fabricant, l'appareil analyse les sons, le comportement et les émotions de l'animal, puis les traduit en un message vocal compréhensible avec une précision allant jusqu'à 95 %. Des applications mobiles similaires existent depuis des années, mais elles étaient considérées comme de simples divertissements, sans aucun fondement scientifique. Meng Xiaoyi affirme que son produit est radicalement différent : un système basé sur des données anatomiques et comportementales animales visant à reconnaître véritablement les états émotionnels des animaux. L’entreprise a enregistré 10 000 précommandes depuis début mai et levé l’équivalent d’un million de dollars auprès d’investisseurs (ce qui témoigne de l’intérêt du marché, sans pour autant prouver l’efficacité de la technologie). C'est l'une des premières fois qu'un appareil de ce type arrive sur le marché avec des affirmations techniques concrètes et une infrastructure d'IA sous-jacente. Si ne serait-ce qu'une partie de ces promesses se réalise, cela pourrait donner naissance à une toute nouvelle catégorie de produits pour les propriétaires d'animaux de compagnie.
Ce produit séduit surtout les propriétaires de chiens et de chats désireux de mieux comprendre leurs animaux de compagnie. Toutefois, il convient pour l'instant de rester prudent face à ces affirmations. L'entreprise n'a publié aucune étude ni donnée confirmant l'efficacité du dispositif, ce qui suscite un scepticisme justifié au sein de la communauté scientifique. La question cruciale sera de savoir si Meng Xiaoyi publiera des études indépendantes confirmant l'efficacité revendiquée. Sans cela, il est difficile de distinguer une véritable innovation d'un simple gadget bien présenté, destiné aux amoureux des animaux.
Ce produit séduit surtout les propriétaires de chiens et de chats désireux de mieux comprendre leurs animaux de compagnie. Toutefois, il convient pour l'instant de rester prudent face à ces affirmations. L'entreprise n'a publié aucune étude ni donnée confirmant l'efficacité du dispositif, ce qui suscite un scepticisme justifié au sein de la communauté scientifique. La question cruciale sera de savoir si Meng Xiaoyi publiera des études indépendantes confirmant l'efficacité revendiquée. Sans cela, il est difficile de distinguer une véritable innovation d'un simple gadget bien présenté, destiné aux amoureux des animaux.
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