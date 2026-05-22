007 First Light présente sa vidéo de lancement

Publié le: 22/05/2026 @ 16:36:28: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
IO Interactive, studio indépendant de développement et d'édition de jeux vidéo à l'origine de la franchise HITMAN , et Amazon MGM Studios ont dévoilé aujourd'hui la bande-annonce de lancement de 007 First Light , le jeu d'IO Interactive qui revisite les origines de James Bond . 007 First Light sortira le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et à l'été 2026 sur Nintendo Switch 2. Les précommandes sont ouvertes* et les joueurs qui précommanderont 007 First Light bénéficieront d'une mise à niveau gratuite vers l' Édition Deluxe , leur offrant un accès anticipé de 24 heures, ainsi que des apparences et des tenues exclusives en jeu. Dans 007 : First Light , James Bond (interprété par Patrick Gibson) fait ses premiers pas dans le monde de l'espionnage après avoir attiré l'attention du MI6 et s'être sorti indemne d'une situation périlleuse en Islande. Bond trouve une alliée inattendue en la personne de M (Priyanga Burford), qui reconnaît son sang-froid sous pression et fait confiance à son jugement sur le terrain. Cette confiance est mise à l'épreuve par John Greenway (Lennie James), un ancien agent 00 et instructeur intransigeant du programme, dont la philosophie rigoureuse et méthodique contraste avec le style instinctif et improvisé de Bond. Lorsque le retour fracassant de 009 constitue le premier véritable test du Programme 00, Bond se lance dans un périple à travers le monde, suivant des pistes des paisibles Carpates au dangereux marché noir d'Aleph, jusqu'au repaire de l'imprévisible Bawma (Lenny Kravitz).
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