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F1 25 : Le pack de la saison 2026 arrive le 3 juin
Publié le: 22/05/2026 @ 16:26:38: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosElectronic Arts Inc. invite les joueurs à redessiner la grille de départ avec le tout nouveau Pack Saison 2026 de EA SPORTS F1 25, le jeu vidéo officiel du Championnat du monde de Formule 1 2026 de la FIA, qui sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 3 juin 2026. Le Pack Saison 2026 inaugure une nouvelle ère révolutionnaire pour la F1, avec les règlements mis à jour pour la saison 2026 de F1, l'arrivée de deux nouvelles écuries, Audi et Cadillac, et de leurs pilotes sur la grille de départ, de nouvelles fonctionnalités de gameplay riches en action, ainsi que le très attendu circuit de MADRING, le premier nouveau circuit de F1 depuis 2023. Intégrant les changements actuels, le Pack Saison 2026 propose des voitures plus légères et plus compactes dotées d'une aérodynamique active plus réactive, aussi bien avec une manette qu'avec un volant. De plus, le tout nouveau mode Overtake offre des options stratégiques supplémentaires aux pilotes de tous niveaux, avec de nouvelles options d'assistance permettant des courses plus serrées et une expérience tactique et riche en action.. La grille de départ de la F1 passe à onze écuries en 2026, avec le retour du mode Mon Écurie qui permet aux joueurs de prendre les commandes et de devenir la 12e écurie en piste avec leur propre équipe personnalisée. Audi et Cadillac font leur entrée dans le Pack Saison 2026 de F1 25, permettant aux joueurs de vivre les sensations typiquement américaines de Cadillac et de découvrir la marque emblématique d’Audi ainsi que son héritage dans le sport automobile. De nouveaux pilotes, des effectifs remaniés et des icônes familières font également leur retour sur la piste, avec Valtteri Bottas et Sergio Perez, en tête de la toute nouvelle écurie Cadillac, et Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg qui rejoignent les rangs d'Audi.

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