Ce qui semblait presque impossible il y a à peine deux ans est en train de se produire sur le marché informatique : les puces mémoire DDR5 chinoises commencent à équiper les produits des plus grandes marques mondiales. Des images de modules de RAM Corsair équipés de puces DRAM du fabricant chinois CXMT ont fait surface en ligne. Il s'agit d'un tournant potentiellement majeur pour un secteur jusqu'ici dominé par Samsung, SK Hynix et Micron. Tout porte à croire que la crise mondiale de la mémoire, liée à l'essor de l'IA, ouvre la voie aux fabricants chinois de semi-conducteurs. L'information a été révélée par @wxnod, qui a publié des photos de modules Corsair DDR5. Les captures d'écran de CPU-Z montrent clairement que le fabricant de la mémoire DRAM est ChangXin Memory Technologies (CXMT). Jusqu'à présent, l'entreprise utilisait principalement des puces de Samsung et SK Hynix. Le module présenté est une barrette de mémoire DDR5-6000 de 16 Go de la gamme Vengeance Gaming. Ses caractéristiques sont très similaires à celles des kits utilisant la mémoire du géant coréen. La fréquence CL36 et la compatibilité avec les profils AMD EXPO et Intel XMP indiquent que la technologie CXMT commence à atteindre des niveaux de performance reconnus par les grandes marques d'ordinateurs.
Cette situation résulte de l'essor considérable de l'IA. Samsung, Micron et SK Hynix orientent de plus en plus leur production vers les mémoires HBM et LPDDR5X, utilisées dans les serveurs et accélérateurs d'IA. Pour les fabricants d'ordinateurs, cela se traduit par une disponibilité accrue des modules DDR5 traditionnels. Les prix de la mémoire augmentent et les approvisionnements deviennent plus aléatoires. C’est là qu’intervient CXMT. Cette entreprise chinoise accroît considérablement sa production de DDR5 et développe de nouvelles puces mémoire. Selon des rapports précédents, le fabricant a déjà atteint des vitesses de 8 000 MT/s et travaille sur des modules haute capacité destinés aux centres de données et aux stations de travail. CXMT et YMTC investissent massivement dans la production afin d'accroître leurs capacités et de réduire la dépendance de la Chine vis-à-vis des fournisseurs étrangers de semi-conducteurs. On parle de plus en plus, au sein du secteur, d'un plan visant à inonder le marché de modules de mémoire moins chers. Cette solution pourrait s'avérer très intéressante pour les fabricants d'ordinateurs, d'autant plus que le coût de la mémoire DDR5 reste élevé et que le marché de l'IA absorbe d'énormes quantités de puces avancées. Les experts soulignent que les entreprises chinoises ne se contentent plus de répondre à la demande locale, mais qu'elles s'aventurent aussi de plus en plus audacieusement sur les marchés mondiaux.
L'industrie s'attend à ce que les fabricants présentent un nombre nettement plus important de modules basés sur la DRAM chinoise lors du salon Computex de cette année. Si d'autres entreprises suivent l'exemple de Corsair, cela pourrait annoncer des changements importants dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les fabricants chinois pourraient tenter d'attirer les clients avec des prix agressifs. Pour Samsung, Micron et SK Hynix, ce serait la première fois depuis de nombreuses années qu'ils seraient confrontés à une concurrence sérieuse sur le marché de la DDR5. La situation est d'autant plus complexe que les tensions géopolitiques et les restrictions américaines à l'exportation de technologies semi-conductrices la rendent plus intéressante. La Chine investit depuis longtemps des milliards de dollars dans le développement de ses propres industries de mémoire et de processeurs. L'apparition de puces CXMT dans les produits d'une marque mondiale montre que les entreprises chinoises commencent à franchir la ligne entre l'expérimentation locale et la véritable concurrence pour les leaders mondiaux. Si les livraisons de Samsung et de SK Hynix restent principalement destinées au secteur de l'IA, les fabricants d'ordinateurs pourraient se tourner de plus en plus vers des alternatives chinoises. Cela pourrait avoir un impact significatif sur les prix de la RAM dans les prochains mois.
Cette situation résulte de l'essor considérable de l'IA. Samsung, Micron et SK Hynix orientent de plus en plus leur production vers les mémoires HBM et LPDDR5X, utilisées dans les serveurs et accélérateurs d'IA. Pour les fabricants d'ordinateurs, cela se traduit par une disponibilité accrue des modules DDR5 traditionnels. Les prix de la mémoire augmentent et les approvisionnements deviennent plus aléatoires. C’est là qu’intervient CXMT. Cette entreprise chinoise accroît considérablement sa production de DDR5 et développe de nouvelles puces mémoire. Selon des rapports précédents, le fabricant a déjà atteint des vitesses de 8 000 MT/s et travaille sur des modules haute capacité destinés aux centres de données et aux stations de travail. CXMT et YMTC investissent massivement dans la production afin d'accroître leurs capacités et de réduire la dépendance de la Chine vis-à-vis des fournisseurs étrangers de semi-conducteurs. On parle de plus en plus, au sein du secteur, d'un plan visant à inonder le marché de modules de mémoire moins chers. Cette solution pourrait s'avérer très intéressante pour les fabricants d'ordinateurs, d'autant plus que le coût de la mémoire DDR5 reste élevé et que le marché de l'IA absorbe d'énormes quantités de puces avancées. Les experts soulignent que les entreprises chinoises ne se contentent plus de répondre à la demande locale, mais qu'elles s'aventurent aussi de plus en plus audacieusement sur les marchés mondiaux.
L'industrie s'attend à ce que les fabricants présentent un nombre nettement plus important de modules basés sur la DRAM chinoise lors du salon Computex de cette année. Si d'autres entreprises suivent l'exemple de Corsair, cela pourrait annoncer des changements importants dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les fabricants chinois pourraient tenter d'attirer les clients avec des prix agressifs. Pour Samsung, Micron et SK Hynix, ce serait la première fois depuis de nombreuses années qu'ils seraient confrontés à une concurrence sérieuse sur le marché de la DDR5. La situation est d'autant plus complexe que les tensions géopolitiques et les restrictions américaines à l'exportation de technologies semi-conductrices la rendent plus intéressante. La Chine investit depuis longtemps des milliards de dollars dans le développement de ses propres industries de mémoire et de processeurs. L'apparition de puces CXMT dans les produits d'une marque mondiale montre que les entreprises chinoises commencent à franchir la ligne entre l'expérimentation locale et la véritable concurrence pour les leaders mondiaux. Si les livraisons de Samsung et de SK Hynix restent principalement destinées au secteur de l'IA, les fabricants d'ordinateurs pourraient se tourner de plus en plus vers des alternatives chinoises. Cela pourrait avoir un impact significatif sur les prix de la RAM dans les prochains mois.
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