Des pirates informatiques ont trouvé une faille dans le système PSN

Publié le: 22/05/2026 @ 15:21:21: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
De plus en plus de joueurs signalent que leurs comptes PSN ont été piratés malgré l'activation de l'authentification à deux facteurs. Le problème serait si grave que des cybercriminels pourraient prendre le contrôle d'un compte, modifier l'adresse e-mail associée et contourner l'authentification à deux facteurs à l'aide d'un simple identifiant de transaction. D'après les informations disponibles, des pirates informatiques exploitent une faille de sécurité liée à la procédure de récupération des comptes PlayStation Network. Concrètement, l'obtention d'un simple numéro de transaction associé au compte d'une victime suffit à usurper l'identité du titulaire lors de la prise de contact avec le support Sony. Une fois l'authentification réussie, les cybercriminels peuvent modifier l'adresse e-mail associée au compte, contournant ainsi complètement la sécurité à deux facteurs. Par conséquent, les utilisateurs perdent l'accès à leurs bibliothèques numériques, à leurs jeux achetés et au solde de leur compte. De plus en plus de témoignages en ligne font état de personnes ayant perdu en quelques instants leurs bibliothèques de jeux et l'accès à leurs achats sur le PlayStation Store. Ce problème touche non seulement les utilisateurs lambda, mais aussi des personnalités importantes de la communauté PlayStation. Parmi les victimes figurait Colin Moriarty, un podcasteur PlayStation très connu. Curieusement, selon Moriarty, quelqu'un l'avait averti quelques jours auparavant que son compte serait piraté. Le piratage a finalement eu lieu.
Ce n'est pas la première fois que Sony est critiqué pour la sécurité du PlayStation Network. De nombreux joueurs se souviennent encore de la fuite massive de données de 2011, qui avait exposé les informations d'environ 25 millions d'utilisateurs. La situation actuelle n'est peut-être pas aussi répandue, mais elle ne fait certainement pas honneur à l'entreprise. Sony n'a publié aucune déclaration officielle ni solution pour résoudre le problème. Ce manque de réaction suscite une inquiétude croissante au sein de la communauté. En attendant la mise en place de mesures de sécurité officielles, les joueurs doivent faire preuve d'une extrême prudence. Il est recommandé de vérifier régulièrement leur historique de transactions et de désactiver les achats en tant qu'invité si cette option est activée. Il est également conseillé d'éviter de publier des confirmations d'achat ou des numéros de transaction sur les réseaux sociaux, car ce type de données peut être utilisé par des cybercriminels pour prendre le contrôle de votre compte.
Ce n'est pas la première fois que Sony est critiqué pour la sécurité du PlayStation Network. De nombreux joueurs se souviennent encore de la fuite massive de données de 2011, qui avait exposé les informations d'environ 25 millions d'utilisateurs. La situation actuelle n'est peut-être pas aussi répandue, mais elle ne fait certainement pas honneur à l'entreprise. Sony n'a publié aucune déclaration officielle ni solution pour résoudre le problème. Ce manque de réaction suscite une inquiétude croissante au sein de la communauté. En attendant la mise en place de mesures de sécurité officielles, les joueurs doivent faire preuve d'une extrême prudence. Il est recommandé de vérifier régulièrement leur historique de transactions et de désactiver les achats en tant qu'invité si cette option est activée. Il est également conseillé d'éviter de publier des confirmations d'achat ou des numéros de transaction sur les réseaux sociaux, car ce type de données peut être utilisé par des cybercriminels pour prendre le contrôle de votre compte.
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