OpenAI va créer son propre smartphone doté d'intelligence artificielle. Voici ce qu'il proposera.

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OpenAI va créer son propre smartphone doté d'intelligence artificielle. Voici ...
Publié le: 22/05/2026 @ 00:37:52: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileDes rumeurs circulent depuis quelque temps concernant un smartphone conçu par les créateurs de ChatGPT. OpenAI préparerait un appareil reposant presque entièrement sur l'intelligence artificielle, abandonnant le modèle traditionnel d'applications au profit d'agents d'IA opérant directement au sein du système. La production de l'appareil devrait débuter début 2027. Ces nouvelles informations proviennent de l'analyste Ming-Chi Kuo, qui affirme qu'OpenAI accélère le développement de son propre smartphone doté d'intelligence artificielle. L'appareil devrait être lancé au premier semestre 2027, à peu près en même temps que la gamme Galaxy S27. Selon certaines sources, l'iPhone 18 Pro pourrait être son principal concurrent. Le concept de l'appareil est particulièrement intéressant. OpenAI privilégiera un système basé sur des agents d'IA plutôt que sur des applications mobiles traditionnelles. L'IA effectuera ainsi de nombreuses tâches de manière autonome et analysera l'environnement de l'utilisateur en quasi-continu. L'appareil embarquera une version spéciale de la puce MediaTek Dimensity 9600, gravée en 2 nm par TSMC. D'après les fuites, le smartphone sera également doté de mémoire LPDDR6 et d'un stockage UFS 5.0 rapide. L'ensemble serait optimisé pour une intelligence artificielle continue et un débit de données très élevé. OpenAI envisagerait d'utiliser un double NPU pour les tâches liées à l'IA. Un module serait chargé de l'analyse d'images et d'environnements, et l'autre des opérations linguistiques plus avancées et du fonctionnement des agents d'IA. Le nouveau processeur d'images (ISP) suscite également un vif intérêt. D'après les fuites, le système HDR sera étendu afin de permettre à l'appareil de mieux analyser l'environnement réel de l'utilisateur et d'exploiter ces données lors de l'exécution de l'IA.

D'après Ming-Chi Kuo, OpenAI envisagerait de vendre jusqu'à 30 millions d'appareils de ce type entre 2027 et 2028. L'entreprise mise sur l'immense popularité de ChatGPT, qui compte déjà des centaines de millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires. OpenAI souhaite apparemment exploiter cette base d'utilisateurs pour créer sa propre plateforme matérielle. On trouve également des informations sur des fonctionnalités de sécurité supplémentaires, comme pKVM, un système qui isole les données utilisateur et les processus d'IA du reste du système. L'objectif est d'améliorer la sécurité des agents d'IA qui analysent en permanence les données utilisateur et l'environnement de l'utilisateur. Le prix de ce smartphone pourrait constituer un frein à son succès. Il serait en effet plus cher que l'iPhone 18 Pro.
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