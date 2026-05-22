YouTube et TikTok dans le collimateur des britanniques : la sécurité des enfants menacée

L'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des médias, entend renforcer la sécurité des enfants sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, elle critique YouTube et TikTok pour leur inaction. Selon l'Ofcom, malgré les discussions et les avertissements antérieurs, les deux plateformes ne parviennent toujours pas à limiter efficacement l'accès des mineurs aux contenus préjudiciables. L'Ofcom a annoncé être en discussion avec les principales plateformes de réseaux sociaux depuis mars, afin de les inciter à mettre en place des mesures de protection supplémentaires pour les enfants et les adolescents. Le régulateur souhaite limiter l'exposition des mineurs à des contenus inappropriés et réduire les risques d'interactions dangereuses en ligne. Selon l'autorité britannique de régulation, certaines entreprises ont déjà accepté de mettre en œuvre de nouvelles mesures de sécurité. Snap, Meta et Roblox bloqueront notamment par défaut la possibilité pour les adultes de contacter les enfants, permettront aux parents de désactiver la messagerie privée et masqueront la liste d'amis des adolescents sur Instagram. La situation est toutefois bien pire pour TikTok et YouTube. L'Ofcom affirme que, malgré des preuves démontrant la présence de contenus inappropriés dans les recommandations des deux plateformes, ces dernières n'ont pas mis en œuvre de changements suffisants pour limiter l'exposition des enfants à des contenus préjudiciables. L'autorité de régulation a également publié les résultats de sa propre étude, qui révèle que 73 % des utilisateurs de réseaux sociaux âgés de 11 à 17 ans ont été exposés à des contenus préjudiciables. C'est sur TikTok que l'on observe le plus grand nombre de signalements : 53 % des répondants ont déclaré avoir été exposés à ce type de contenu. Ce chiffre s'élève à 36 % pour YouTube et à 34 % pour Instagram.
Les autorités de régulation exercent une pression croissante sur les plateformes de réseaux sociaux, dont les algorithmes de recommandation ont évolué bien plus rapidement que leurs systèmes de protection des jeunes utilisateurs. Comparée aux actions précédentes des autorités britanniques, l'approche actuelle pourrait entraîner un contrôle encore plus strict et la création de nouvelles réglementations. L'Ofcom a annoncé un audit indépendant des algorithmes, des systèmes de modération de contenu et des mécanismes de vérification de l'âge utilisés par les plateformes de réseaux sociaux. L'autorité britannique souhaite approfondir son analyse du fonctionnement des systèmes de recommandation et vérifier si les entreprises limitent réellement l'accès des enfants aux contenus dangereux. La directrice générale d'Ofcom, Dame Melanie Dawes, souligne que l'autorité entend user de tous ses pouvoirs pour imposer de nouvelles réformes. Elle prévoit également de participer activement à l'élaboration de nouvelles solutions juridiques pour la sécurité des enfants en ligne. Les plateformes ont réagi à ces allégations de manière variable. YouTube a déclaré à Reuters collaborer avec des experts en protection de l'enfance et mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires pour les utilisateurs britanniques. Meta a réaffirmé son engagement de longue date en faveur de la protection des mineurs, tandis que TikTok s'est dit déçu par l'absence de mesures de sécurité sur la plateforme.
Les autorités de régulation exercent une pression croissante sur les plateformes de réseaux sociaux, dont les algorithmes de recommandation ont évolué bien plus rapidement que leurs systèmes de protection des jeunes utilisateurs. Comparée aux actions précédentes des autorités britanniques, l'approche actuelle pourrait entraîner un contrôle encore plus strict et la création de nouvelles réglementations. L'Ofcom a annoncé un audit indépendant des algorithmes, des systèmes de modération de contenu et des mécanismes de vérification de l'âge utilisés par les plateformes de réseaux sociaux. L'autorité britannique souhaite approfondir son analyse du fonctionnement des systèmes de recommandation et vérifier si les entreprises limitent réellement l'accès des enfants aux contenus dangereux. La directrice générale d'Ofcom, Dame Melanie Dawes, souligne que l'autorité entend user de tous ses pouvoirs pour imposer de nouvelles réformes. Elle prévoit également de participer activement à l'élaboration de nouvelles solutions juridiques pour la sécurité des enfants en ligne. Les plateformes ont réagi à ces allégations de manière variable. YouTube a déclaré à Reuters collaborer avec des experts en protection de l'enfance et mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires pour les utilisateurs britanniques. Meta a réaffirmé son engagement de longue date en faveur de la protection des mineurs, tandis que TikTok s'est dit déçu par l'absence de mesures de sécurité sur la plateforme.
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