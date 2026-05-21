Google a coupé l'accès au cloud d'un client sans préavis. L'entreprise s'est effondrée du jour au lendemain.

Google a une nouvelle fois déclenché une polémique autour de son infrastructure cloud. Cette fois-ci, le géant a déconnecté un client majeur de ses services Google Cloud sans préavis. L'impact a été immédiat : la plateforme Railway a commencé à s'effondrer, les utilisateurs ont perdu l'accès aux services et une partie de l'infrastructure aurait tout simplement disparu. Railway est une plateforme en pleine expansion, utilisée par les développeurs et les startups du monde entier. L'entreprise s'appuie largement sur l'infrastructure Google Cloud pour ses opérations. Cependant, un autre élément s'est révélé particulièrement choquant : Google n'a fourni aucune explication quant à l'interruption de service prévue pendant une longue période et a omis d'avertir ses clients au préalable. Railway est une plateforme PaaS américaine développée depuis 2020. Elle permet aux développeurs de déployer automatiquement des applications et du code sans avoir à gérer eux-mêmes les serveurs. Le système s'intègre notamment à GitHub et automatise le processus de publication des projets dans le cloud. Le 20 mai 2026, la plateforme a commencé à rencontrer d'importantes difficultés techniques. Un message concernant des « perturbations de service majeures » est apparu sur le site web de Railway. Les utilisateurs ont signalé des problèmes de connexion, un panneau d'administration hors service et des erreurs rendant le système inutilisable. Cependant, la situation était bien plus grave. Angelo Saraceno, de Railway, a révélé que les ressources hébergées sur Google Cloud allaient être supprimées. L'infrastructure de l'entreprise était de fait inexistante.
Dans un premier temps, Google a gardé le silence. Ce n'est que plus tard que l'entreprise a reconnu que le compte de Railway avait été bloqué, sans toutefois fournir de raison précise. Cette situation est particulièrement controversée car Railway figure parmi les plus gros clients de Google Cloud. Selon les médias, l'entreprise dépense chaque année plusieurs millions de dollars en infrastructure cloud. Malgré cela, l'équipe d'assistance technique de Google aurait eu besoin d'environ une heure avant même de commencer à analyser le problème. Pour les services cloud, une telle panne pourrait engendrer d'énormes pertes financières et une interruption totale des activités des clients. Les représentants de la compagnie ferroviaire n'ont pas caché leur frustration. Cette dernière a déclaré qu'elle s'efforçait toujours de déterminer les circonstances exactes de l'incident et de rétablir le fonctionnement normal du quai. Des problèmes sont déjà survenus entre Railway et Google Cloud. En 2024, Railway a même envisagé de migrer son infrastructure après une série de pannes et de problèmes techniques qui ont menacé ses opérations. Un an plus tard, la situation s'est reproduite. De nouveaux problèmes liés à Google Cloud ont affecté la stabilité des services de Railway. Finalement, l'entreprise a conservé l'infrastructure de Google, car certains systèmes et bases de données critiques fonctionnent toujours sur le cloud.
L'incident d'aujourd'hui illustre les risques considérables liés à la dépendance à un fournisseur unique de services cloud. Lorsqu'un compte est soudainement bloqué ou que l'infrastructure devient inopérante, l'activité peut être paralysée presque instantanément. Le marché mondial des services cloud est actuellement contrôlé par quelques géants. Amazon Web Services reste le leader avec une part de marché d'environ 28 %. Microsoft Azure arrive en deuxième position et Google Cloud en troisième. Pour de nombreuses entreprises, la migration vers le cloud était censée garantir une plus grande stabilité et une réduction des problèmes d'infrastructure. Or, ces dernières années ont révélé une réalité bien différente. En 2025, un cas retentissant a éclaté : un utilisateur de Microsoft a perdu plus de trente ans de données. Quelques mois plus tard, une situation similaire s’est produite chez AWS, où un programmeur a perdu dix ans de données. Google a également un passé marqué par des actions très controversées à l'encontre de ses clients de cloud computing. On peut citer l'incident de 2024, lorsque le géant a accidentellement supprimé l'infrastructure du fonds de pension australien UniSuper.
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