Le nouveau Firefox offre un VPN amélioré et un contrôle total par IA.

Mozilla développe Firefox dans une direction susceptible de séduire ceux qui sont lassés de la domination des grandes plateformes publicitaires et du pistage en ligne de plus en plus intrusif. La dernière version du navigateur, Firefox 151, propose plusieurs fonctionnalités axées sur la protection de la vie privée, le contrôle des données et l'intelligence artificielle. La principale nouveauté réside dans l'extension du VPN intégré, qui permet désormais de choisir son emplacement de connexion. Mozilla ajoute également de nouvelles options pour contrôler les fonctionnalités d'IA sur smartphones, ainsi qu'un bouton pour effacer instantanément sa session de navigation privée. Fin mars, Mozilla a lancé un service VPN gratuit directement intégré au navigateur. Chaque utilisateur bénéficie de 50 Go de bande passante par mois sans frais supplémentaires. Une fois cette limite atteinte, la protection de l'adresse IP est suspendue jusqu'au prochain cycle. Firefox 151 enrichit ce concept avec une nouvelle fonctionnalité permettant de choisir l'emplacement du serveur VPN. Les utilisateurs peuvent ainsi sélectionner le pays depuis lequel leur trafic internet sera visible. Pour l'instant, cette fonctionnalité est disponible uniquement dans certaines régions, notamment au Canada, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mozilla indique qu'elle étendra progressivement la liste des pays concernés. L'entreprise explique que cette fonctionnalité vise notamment à permettre aux utilisateurs de consulter des versions locales de sites web, de vérifier la disponibilité du contenu et d'effectuer des achats en ligne depuis une autre région. Par défaut, Firefox sélectionne toujours automatiquement le serveur VPN le plus proche, mais les utilisateurs peuvent modifier manuellement leur localisation à tout moment.
La nouvelle version de Firefox propose également davantage de paramètres liés à l'IA sur les appareils mobiles. Mozilla ajoute la possibilité de gérer les fonctionnalités d'IA sur Android et iOS. Selon le pays et l'appareil, les utilisateurs peuvent activer ou désactiver des fonctionnalités telles que la traduction automatique, la recherche vocale et la fonction « secouer pour résumer ». Cette approche est particulièrement intéressante à l'heure où de nombreuses entreprises technologiques intègrent massivement l'IA à leurs services sans laisser beaucoup de contrôle aux utilisateurs. Mozilla, en revanche, s'attache à donner aux utilisateurs les moyens de choisir les fonctionnalités d'IA qu'ils souhaitent activer. Firefox 151 propose également un nouveau bouton permettant de supprimer instantanément les données de votre session de navigation privée. L'icône en forme de flamme située à côté de la barre d'adresse vous permet d'effacer en un seul clic votre historique, vos cookies, vos identifiants et toutes les informations associées à votre session de navigation privée actuelle. Le marché des navigateurs web est pratiquement dominé par Chrome depuis des années. Cependant, Firefox demeure l'une des rares alternatives majeures développées en dehors de l'écosystème Google. Mozilla met de plus en plus l'accent sur les différences entre Firefox et ses concurrents. L'entreprise privilégie la protection de la vie privée, la limitation du suivi et un meilleur contrôle des utilisateurs sur les fonctionnalités d'IA. Ceci est d'autant plus important que les navigateurs deviennent de véritables plateformes d'intelligence artificielle. De plus en plus d'entreprises souhaitent intégrer des assistants IA directement dans la navigation web quotidienne. Mozilla s'efforce de convaincre les utilisateurs que les fonctionnalités modernes ne signifient pas nécessairement abandonner tout contrôle de leurs données aux géants de la technologie.
La nouvelle version de Firefox propose également davantage de paramètres liés à l'IA sur les appareils mobiles. Mozilla ajoute la possibilité de gérer les fonctionnalités d'IA sur Android et iOS. Selon le pays et l'appareil, les utilisateurs peuvent activer ou désactiver des fonctionnalités telles que la traduction automatique, la recherche vocale et la fonction « secouer pour résumer ». Cette approche est particulièrement intéressante à l'heure où de nombreuses entreprises technologiques intègrent massivement l'IA à leurs services sans laisser beaucoup de contrôle aux utilisateurs. Mozilla, en revanche, s'attache à donner aux utilisateurs les moyens de choisir les fonctionnalités d'IA qu'ils souhaitent activer. Firefox 151 propose également un nouveau bouton permettant de supprimer instantanément les données de votre session de navigation privée. L'icône en forme de flamme située à côté de la barre d'adresse vous permet d'effacer en un seul clic votre historique, vos cookies, vos identifiants et toutes les informations associées à votre session de navigation privée actuelle. Le marché des navigateurs web est pratiquement dominé par Chrome depuis des années. Cependant, Firefox demeure l'une des rares alternatives majeures développées en dehors de l'écosystème Google. Mozilla met de plus en plus l'accent sur les différences entre Firefox et ses concurrents. L'entreprise privilégie la protection de la vie privée, la limitation du suivi et un meilleur contrôle des utilisateurs sur les fonctionnalités d'IA. Ceci est d'autant plus important que les navigateurs deviennent de véritables plateformes d'intelligence artificielle. De plus en plus d'entreprises souhaitent intégrer des assistants IA directement dans la navigation web quotidienne. Mozilla s'efforce de convaincre les utilisateurs que les fonctionnalités modernes ne signifient pas nécessairement abandonner tout contrôle de leurs données aux géants de la technologie.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité