Test Kiln (PS5) - Un jeu loufoque et charmant mais vite répétitif

Publié le: 21/05/2026 @ 17:00:36: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Certains jeux en ligne misent sur des systèmes complexes, des dizaines de modes et une progression infinie pour vous séduire. Kiln, lui, fait tout le contraire. Il part d'une idée extrêmement simple, l'exécute avec originalité et parvient à faire de la fabrication d'un pot en argile, une activité pourtant insolite, le cœur d'une expérience compétitive étonnamment divertissante. Le dernier jeu de Double Fine ne cherche pas à devenir le prochain phénomène mondial ni le jeu de tir ultra-compétitif du moment. Son approche est différente : des parties rapides, une créativité constante et une mécanique centrale qui fait du développement du personnage un élément fondamental de la stratégie. Et le plus frappant, c'est que ça fonctionne beaucoup mieux que ce qu'on pourrait imaginer en regardant une bande-annonce. Le four démarre sur un tour de potier. Au sens propre. Avant chaque partie, nous devons modeler notre propre vaisseau en argile, en définissant sa taille, sa forme et sa structure. Le plus intéressant, c'est que ce n'est pas qu'un simple éditeur visuel : le design transforme complètement le gameplay. Une structure plus petite peut se déplacer rapidement et se faufiler dans des passages étroits, tandis qu'une structure plus grande peut résister à davantage de dégâts et transporter plus d'eau, au détriment de la vitesse et de la maniabilité. Le poids, la stabilité et même la façon dont le personnage se déplace sur scène dépendent de sa conception. Kiln réussit un exploit : faire en sorte que le processus créatif ait de véritables conséquences au sein du jeu. Même des détails mineurs finissent par affecter les performances. Sur certaines cartes, une structure trop lourde peut devenir un problème constant, tandis que des conceptions plus agiles sont idéales pour raccourcir les itinéraires ou transporter l'eau rapidement. Tout cela crée une dynamique très intéressante où le joueur commence à adapter ses créations en fonction de son style de jeu ou des besoins de l'équipe.
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