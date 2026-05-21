Google AI Pro inclut YouTube Premium Lite : tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle offre.

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Google AI Pro inclut YouTube Premium Lite : tout ce que vous devez savoir sur ce...
Publié le: 21/05/2026 @ 16:36:47: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationGoogle rend ses projets en matière d'IA de plus en plus incontournables, et sa dernière initiative impacte directement les utilisateurs quotidiens de YouTube . Dès aujourd'hui, l' abonnement AI Pro (et les formules supérieures) à 22 € par mois inclut YouTube Premium Lite sans frais supplémentaires, ce qui en fait l'une des offres les plus attractives jamais proposées par Google. YouTube Premium Lite n'est pas la version complète du service : elle supprime les publicités uniquement sur les vidéos non musicales , ajoute la lecture en arrière-plan et les téléchargements, mais ne donne pas accès au contenu musical comme la version Premium standard. En bref, c'est une version allégée, mais pour ceux qui utilisent YouTube principalement pour les vidéos, les tutoriels, les jeux vidéo, etc., la différence est pratiquement imperceptible. L'abonnement AI Pro, qui a récemment bénéficié d'une augmentation de 5 To de stockage cloud , est donc une offre difficile à refuser. 5 To de stockage, aucune publicité sur YouTube et toute la puissance de l'IA de Google, en constante expansion . Ceux qui souhaitent profiter pleinement de l'expérience Premium, sans les restrictions de la version Lite, peuvent l'obtenir avec l' abonnement AI Ultra à 100 € par mois : un prix qui, toutefois, en fait plus un avantage secondaire qu'une véritable raison d'achat. Les abonnés AI Pro peuvent quant à eux activer l'expérience Premium complète à un tarif préférentiel, si la version Lite ne leur suffit pas. Cela dit, la direction est claire : Google construit un écosystème d’abonnements où Gemini fait le lien entre le stockage, la productivité et le divertissement, un peu comme Apple avec iCloud+ et Amazon avec Prime. La question n’est plus « vaut-il la peine de payer pour l’IA ? » mais « vaut-il la peine de ne pas payer et de renoncer à tout le reste ? » Le problème se pose lorsque la réponse est trop souvent négative .
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