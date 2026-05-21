Android 17 dit non aux contenus audio indésirables en arrière-plan : voici comment cela fonctionne

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Android 17 dit non aux contenus audio indésirables en arrière-plan : voici com...
Publié le: 21/05/2026 @ 16:36:11: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidVous est-il déjà arrivé d'entendre votre téléphone émettre un son aléatoire, parfois des heures après avoir fermé une application ? Une vidéo qui se lance toute seule, une publicité qui apparaît sans prévenir, un son inexplicable qui vous fait regarder l'écran d'un air interrogateur. Avec Android 17, Google souhaite mettre fin à ces moments insupportables (et parfois même embarrassants), et il le fait avec une mesure plutôt radicale. Cette fonctionnalité, appelée « Renforcement audio en arrière-plan » , est déjà active dans la bêta 4 d'Android 17, présentée lors d'une session pour développeurs à Google I/O 2026. Le concept est simple : les applications ne pourront plus faire ce qu'elles veulent avec l'audio lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan. Selon les nouvelles règles, une application qui souhaite lire de l'audio, demander la priorité audio ou modifier le volume devra remplir au moins l'une de ces conditions : être visible à l'écran ou s'exécuter via un service de premier plan dédié, comme ceux utilisés par les applications de musique, de navigation ou d'appel. Si aucune de ces conditions n'est remplie, Android peut simplement bloquer l'action sans même afficher d'erreur . L'application ne détectera aucun problème et, par conséquent, le son ne sera pas lu.

Google a cité un cas précis que tout utilisateur de téléphone Android connaît bien : des applications qui plantent en arrière-plan puis se relancent inopinément , même des heures plus tard. C’est exactement le genre de comportement agaçant, sans justification technique et que personne n’a jamais souhaité. Cette nouvelle fonctionnalité affecte également les applications qui tentent de lancer automatiquement l'audio au démarrage du téléphone , une autre mauvaise habitude de certaines applications moins conviviales. Les applications utilisant déjà les systèmes recommandés par Google n'ont rien à craindre : le streaming musical, les podcasts, la navigation et les appels continueront de fonctionner normalement. Les alarmes et les minuteurs sont également exclus des nouvelles restrictions, pour des raisons évidentes. Les améliorations apportées par Android 17 à la sécurité et au comportement des applications convergent toutes vers un même objectif : limiter les risques pour les applications mal conçues et renforcer le contrôle de l'utilisateur. L'essentiel, c'est que ce changement ne pénalise aucune application légitime, mais qu'il met en difficulté ceux qui ont toujours profité d'un système trop permissif . Et franchement, il était temps.
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