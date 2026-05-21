Android 17 QPR1 Beta 3 est disponible

Google a clôturé la première journée de Google I/O 2026 avec une publication devenue un rituel : une nouvelle version bêta d’Android. Cette fois-ci, il s’agit d’ Android 17 QPR1 Beta 3 , disponible pour les testeurs Pixel seulement deux semaines après la Beta 2. Ce n’est pas un hasard : Google aime en effet réserver des surprises pour cet événement, et cette année n’a pas fait exception. La nouveauté la plus intéressante de cette mise à jour est une version mineure du SDK , une mise à jour mineure du kit de développement, conçue pour prendre en charge certaines fonctionnalités qui ne pouvaient pas attendre la prochaine version QPR2. Concernant l' interface utilisateur , le chercheur Mishaal Rahman a indiqué sur X que cette version introduit une nouvelle animation dynamique pour les notifications , une modification du comportement de l'enregistreur d'écran et, surtout, une profusion d' effets de flou qui imprègnent toute l'interface. Ce n'est pas Liquid Glass, mais l'apparence est très similaire. Il existe deux variantes de la version : CP31.260508.005.A1 pour les Pixel 6 et 7, et CP31.260508.005 pour les modèles plus récents. Ceux qui participent déjà au programme bêta recevront automatiquement la notification de mise à jour ; ceux qui souhaitent y participer maintenant peuvent le faire en inscrivant leur appareil au programme bêta Android .
Côté correction de bugs , la liste est longue et aborde des problèmes concrets que de nombreux utilisateurs de Pixel ont rencontrés :
- Problèmes de son déformé ou crépitant lors de la lecture de médias provenant de n'importe quelle source (l'une des corrections les plus attendues, signalée par de nombreux utilisateurs).
- Les widgets de l'écran d'accueil disparaissent après un redémarrage de l'appareil
- Déconnexion Wi-Fi intempestive malgré un signal fort
- Les éléments de l'interface étaient tronqués ou hors écran lorsque les applications passaient en mode plein écran.
- L' icône des données mobiles restait active dans le panneau des paramètres rapides même après l'activation du mode avion.
- Un clic sur la date dans le widget « En un coup d'œil » ouvrait le Terminal au lieu du calendrier.
La correction audio est sans doute la plus importante : le problème a été documenté pendant des mois avec des dizaines de signalements, et il semble enfin avoir été résolu. Le reste concerne des améliorations de la qualité de vie qui optimisent la stabilité globale du système. Si vous avez suivi de près l'évolution d' Android 17 , cette bêta 3 confirme une tendance claire : Google mise beaucoup sur l'esthétique avec des effets visuels toujours plus audacieux, tout en corrigeant les problèmes les plus gênants signalés par la communauté. La version stable QPR1 approche, et l'image qui se dessine est celle d'un système de plus en plus abouti, même si le flou omniprésent est un choix stylistique qui ne fera pas l'unanimité.
Côté correction de bugs , la liste est longue et aborde des problèmes concrets que de nombreux utilisateurs de Pixel ont rencontrés :
- Problèmes de son déformé ou crépitant lors de la lecture de médias provenant de n'importe quelle source (l'une des corrections les plus attendues, signalée par de nombreux utilisateurs).
- Les widgets de l'écran d'accueil disparaissent après un redémarrage de l'appareil
- Déconnexion Wi-Fi intempestive malgré un signal fort
- Les éléments de l'interface étaient tronqués ou hors écran lorsque les applications passaient en mode plein écran.
- L' icône des données mobiles restait active dans le panneau des paramètres rapides même après l'activation du mode avion.
- Un clic sur la date dans le widget « En un coup d'œil » ouvrait le Terminal au lieu du calendrier.
La correction audio est sans doute la plus importante : le problème a été documenté pendant des mois avec des dizaines de signalements, et il semble enfin avoir été résolu. Le reste concerne des améliorations de la qualité de vie qui optimisent la stabilité globale du système. Si vous avez suivi de près l'évolution d' Android 17 , cette bêta 3 confirme une tendance claire : Google mise beaucoup sur l'esthétique avec des effets visuels toujours plus audacieux, tout en corrigeant les problèmes les plus gênants signalés par la communauté. La version stable QPR1 approche, et l'image qui se dessine est celle d'un système de plus en plus abouti, même si le flou omniprésent est un choix stylistique qui ne fera pas l'unanimité.
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