Spotify lance le badge « Vérifié » pour les podcasts : qu’est-ce que c’est et qui peut l’obtenir ?

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Spotify lance le badge « Vérifié » pour les podcasts : qu’est-ce que c’e...
Publié le: 21/05/2026 @ 16:33:31: Par Nic007 Dans "Musique"
MusiqueSpotify a déjà mis en place un système de vérification pour les artistes musicaux , et ce même principe s'étend désormais aux podcasts. Dès aujourd'hui, la plateforme déploie le badge « Vérifié par Spotify » , une coche verte à côté du nom de l'émission, visible sur les pages des émissions et dans les résultats de recherche. L'objectif est simple : garantir aux auditeurs qu'ils suivent bien la chaîne officielle du créateur, et non une copie ou une imitation. Ce n'est pas un hasard. L'intelligence artificielle générative a rendu le clonage vocal extrêmement simple , et le risque qu'une personne crée un podcast dont la voix est identique à celle d'un créateur connu, en le faisant passer pour authentique, est loin d'être théorique. Spotify avait déjà indiqué dans ses règles que l'usurpation d'identité est interdite, mais avec cette annonce, la plateforme réaffirme explicitement qu'elle supprimera toute émission qui usurpe la voix ou l'identité d'un créateur, que ce soit par clonage vocal ou par toute autre méthode .

Pour obtenir le badge, un spectacle doit satisfaire à trois exigences spécifiques :

- Activité d'écoute continue dans le temps, avec un public réel et impliqué.
- Conformité aux politiques de contenu de la plateforme
- Authenticité de l'audience , avec vérification par rapport aux audiences générées par des bots

Le déploiement a déjà commencé sur quelques émissions sélectionnées et se poursuivra dans les prochains mois. Il n'existe pas encore de procédure d'inscription ouverte à tous : Spotify attribue le badge de manière indépendante aux chaînes qu'il peut authentifier avec suffisamment de certitude. Cette mesure est logique, mais elle n'est pas sans inconvénients. Le fait que l'authenticité de l'audience soit un critère exclut de facto les créateurs moins connus, ceux qui produisent peut-être du contenu de qualité mais dont l'audience n'est pas encore suffisante pour atteindre le seuil d'« activité continue ». Concrètement, ceux qui en ont le plus besoin – ceux qui ne sont pas assez célèbres pour être immédiatement reconnaissables – pourraient se retrouver sans badge pendant longtemps. Comme nous l'avons constaté avec le badge d'artiste musical , Spotify protège en priorité les artistes déjà les plus connus. Cela dit, le problème que cette fonctionnalité tente de résoudre est bien réel et urgent . Le clonage vocal est accessible à tous, et un podcast utilisant la voix volée d'un créateur connu peut facilement tromper les auditeurs les moins attentifs. Disposer d'un indicateur visuel clair d'authenticité est un pas dans la bonne direction, même s'il ne résout pas tout à lui seul. Le véritable défi, comme toujours avec l'IA, est de savoir à quelle vitesse les mesures de protection s'adaptent aux outils de fraude : et sur ce point, Spotify, comme tous les autres, est à la traîne.
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