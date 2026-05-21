Google vient de mettre fin au moteur de recherche classique. Fini les listes de liens, place à l'échange avec l'IA.

Google lance la plus grande refonte de son moteur de recherche depuis des années. L'entreprise souhaite abandonner le modèle classique de saisie de requête et de navigation par liens. La nouvelle version de Google est conçue pour ressembler à une conversation avec un chatbot comme OpenAI ChatGPT et agir comme un assistant personnel IA qui recherche des informations, les analyse et effectue des tâches pour l'utilisateur. L'annonce a été faite lors de la conférence Google I/O 2026 et a immédiatement suscité l'émoi dans le secteur technologique. Google ne cache pas son ambition de transformer en profondeur la façon dont les internautes utilisent Internet. Le moteur de recherche traditionnel est destiné à devenir le point de départ d'une interaction durable avec l'IA, et non plus une simple page de liens. Le nouveau mode de recherche est disponible dès aujourd'hui et repose sur le modèle Gemini 3.5 Flash. Après avoir posé une question, les utilisateurs ne verront plus seulement une liste de sites web. Le moteur de recherche engagera plutôt une conversation, demandant des précisions et approfondissant les réponses au fur et à mesure que l'utilisateur pose d'autres questions. Google annonce que son système peut analyser du texte, des photos, des fichiers et des vidéos au sein d'une même conversation. Concrètement, un utilisateur peut télécharger un document, ajouter une photo et poser simultanément des questions sur ces deux sources de données. L'entreprise a également profondément remanié la fonction de saisie automatique. Le moteur de recherche est conçu pour anticiper l'intention de l'utilisateur avant même qu'il ait fini de saisir sa question. Au cours d'une conversation, l'IA conserve le contexte des messages précédents et affiche des sources complémentaires pertinentes.
Le changement le plus important réside peut-être dans l'intégration du moteur de recherche aux services Google. L'IA aura accès aux données de Gmail, de Google Photos et, dans les prochains mois, de Google Agenda. Cela ouvre la voie à une utilisation totalement inédite du moteur de recherche. Les utilisateurs pourront consulter les détails d'un vol enregistrés dans un e-mail, retrouver une photo précise prise il y a plusieurs années ou demander à l'IA de leur préparer un emploi du temps quotidien à partir de leur calendrier. Google souhaite que son moteur de recherche devienne le centre névralgique des activités numériques quotidiennes de ses utilisateurs. L'entreprise s'éloigne clairement d'un modèle reposant exclusivement sur les sites web. Cet été, Google lancera une nouvelle fonctionnalité susceptible de révolutionner la recherche. Les abonnés aux forfaits Google AI Pro et Ultra auront accès à des agents IA fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7. Le système surveillera automatiquement les blogs, les sites d'actualités et autres sources en ligne, puis fournira à l'utilisateur des mises à jour sur les sujets sélectionnés. Google a donné l'exemple d'une personne recherchant un appartement. L'agent suivra les nouvelles annonces et fournira des informations à leur sujet sans que l'utilisateur ait à consulter manuellement les portails d'annonces. L'entreprise a également annoncé la possibilité d'effectuer des tâches pour le compte des utilisateurs. Le moteur de recherche permettra de réserver des tables, de contacter des entreprises par téléphone et d'organiser certains services.
La présentation a également mis en lumière l'intégration du moteur de recherche à la plateforme d'intelligence artificielle Antigravity. Cet outil permet aux utilisateurs de générer des applications et des outils simples sans aucune connaissance en programmation. Les utilisateurs de la version gratuite pourront créer des agendas, des outils de suivi et de petits calendriers personnalisés, entre autres fonctionnalités. Les utilisateurs de la version premium auront accès à des mini-applications plus avancées, générées par l'IA. Google accélère clairement le développement de services basés sur l'IA générative. L'entreprise souhaite que les utilisateurs passent de plus en plus de temps au sein de son écosystème, en utilisant une interface unique pour rechercher des informations, planifier, créer du contenu et automatiser leurs tâches quotidiennes. La nouvelle stratégie de Google soulève cependant de nombreuses questions quant à la fiabilité des réponses générées par l'IA. Le mois dernier, des chercheurs analysant Gemini 3 ont constaté que le modèle répondait majoritairement correctement, mais produisait tout de même une quantité importante d'informations inexactes. D'après le rapport, le nombre de fausses informations générées quotidiennement se chiffre encore en dizaines de millions. Avec un moteur de recherche utilisé par des milliards de personnes, même un faible pourcentage d'erreurs peut entraîner une diffusion massive de désinformation. Malgré cela, Google ne ralentit pas la cadence. L'entreprise souhaite transformer son moteur de recherche en une plateforme d'IA de nouvelle génération le plus rapidement possible et devancer la concurrence développée par OpenAI, Microsoft et d'autres géants de l'IA.
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