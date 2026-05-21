Deus Ex, Legacy of Kain et Saints Row pourraient faire leur retour. Embracer revoit ses plans.

Publié le: 21/05/2026 @ 00:58:20: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Embracer Group annonce des changements majeurs dans la gestion de ses principales marques de jeux vidéo et semble vouloir développer considérablement ses collaborations avec des partenaires externes. Cela concerne aussi bien des franchises phares comme Tomb Raider et Le Seigneur des Anneaux que des franchises restées en sommeil pendant des années, telles que Deus Ex, Legacy of Kain, Saints Row et TimeSplitters. L'entreprise a annoncé son intention de se scinder en deux sociétés cotées en bourse, une opération qui devrait prendre effet l'année prochaine. La nouvelle entité, baptisée Fellowship Entertainment, prendra en charge la gestion des principales marques d'Embracer, notamment Tomb Raider, Le Seigneur des Anneaux, Metro, Dead Island et de nombreuses autres franchises du groupe. L'un des éléments clés de la nouvelle stratégie est la création d'une unité dédiée aux licences de marques. L'objectif est d'accroître les revenus en partageant la propriété intellectuelle avec des partenaires externes pour le développement de jeux, de films et d'autres projets médiatiques. Lars Wingefors, président du conseil de surveillance du groupe Embracer, a confirmé que l'entreprise entend développer plus activement les collaborations autour de ses franchises.
Parmi les franchises les plus importantes citées figurent Tomb Raider, Le Seigneur des Anneaux, Metro, Dead Island, Kingdom Come: Deliverance, Darksiders et Remnant. Embracer souligne également sa volonté d'explorer de nouveaux partenariats avec des franchises moins actives telles que Saints Row, Legacy of Kain, Deus Ex, Red Faction, Thief et TimeSplitters. Après une période très difficile marquée par des réductions de coûts, des fermetures de studios et des annulations de projets, Embracer cherche manifestement à maximiser la valeur de ses marques. Comparée à son approche précédente, la nouvelle stratégie semble privilégier les licences et les partenariats avec des studios externes plutôt que le développement interne de tous les projets. C'est particulièrement intéressant dans le contexte de franchises qui, jusqu'à récemment, semblaient pratiquement mortes. Embracer a annulé le reboot de TimeSplitters, développé par les créateurs originaux de la série, a fermé le studio responsable de Saints Row et, selon des informations précédentes, a également annulé le nouvel opus de Deus Ex. Tout cela s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration majeure visant à réduire les coûts après une période d'investissements et d'acquisitions très importants.
Malgré cela, certaines franchises connaissent un regain de popularité. Legacy of Kain en est un bon exemple : la franchise a récemment bénéficié d'une remasterisation et d'un nouveau spin-off en 2D développé par Crystal Dynamics. Cela laisse penser qu'Embracer souhaite évaluer l'intérêt des joueurs pour les franchises plus anciennes avant de prendre des décisions d'investissement majeures. Cette nouvelle ravira particulièrement les fans de Deus Ex, Legacy of Kain et TimeSplitters, qui attendent depuis longtemps de nouveaux projets liés à ces séries. L'entreprise ne dévoile pas pour l'instant de plans précis concernant de nouveaux jeux, mais il est intéressant de suivre l'évolution de la situation, car Embracer laisse clairement entendre que certaines licences oubliées pourraient connaître une seconde vie dans les années à venir.
Parmi les franchises les plus importantes citées figurent Tomb Raider, Le Seigneur des Anneaux, Metro, Dead Island, Kingdom Come: Deliverance, Darksiders et Remnant. Embracer souligne également sa volonté d'explorer de nouveaux partenariats avec des franchises moins actives telles que Saints Row, Legacy of Kain, Deus Ex, Red Faction, Thief et TimeSplitters. Après une période très difficile marquée par des réductions de coûts, des fermetures de studios et des annulations de projets, Embracer cherche manifestement à maximiser la valeur de ses marques. Comparée à son approche précédente, la nouvelle stratégie semble privilégier les licences et les partenariats avec des studios externes plutôt que le développement interne de tous les projets. C'est particulièrement intéressant dans le contexte de franchises qui, jusqu'à récemment, semblaient pratiquement mortes. Embracer a annulé le reboot de TimeSplitters, développé par les créateurs originaux de la série, a fermé le studio responsable de Saints Row et, selon des informations précédentes, a également annulé le nouvel opus de Deus Ex. Tout cela s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration majeure visant à réduire les coûts après une période d'investissements et d'acquisitions très importants.
Malgré cela, certaines franchises connaissent un regain de popularité. Legacy of Kain en est un bon exemple : la franchise a récemment bénéficié d'une remasterisation et d'un nouveau spin-off en 2D développé par Crystal Dynamics. Cela laisse penser qu'Embracer souhaite évaluer l'intérêt des joueurs pour les franchises plus anciennes avant de prendre des décisions d'investissement majeures. Cette nouvelle ravira particulièrement les fans de Deus Ex, Legacy of Kain et TimeSplitters, qui attendent depuis longtemps de nouveaux projets liés à ces séries. L'entreprise ne dévoile pas pour l'instant de plans précis concernant de nouveaux jeux, mais il est intéressant de suivre l'évolution de la situation, car Embracer laisse clairement entendre que certaines licences oubliées pourraient connaître une seconde vie dans les années à venir.
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