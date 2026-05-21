Android Auto est enfin disponible. Google dévoile les détails.

Google annonce d'importantes nouveautés pour Android Auto. Lors de l'Android Show I/O Edition 2026, l'entreprise a présenté un nouveau design basé sur Material 3 Expressive, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les applications multimédias, les widgets et la prise en charge de la lecture vidéo en voiture. L'entreprise développe la bibliothèque d'applications automobiles, qui permet de créer des applications compatibles avec Android Auto et les véhicules équipés du système « Voitures avec Google intégré ». Ces nouveaux outils visent à permettre aux développeurs de concevoir des interfaces plus modernes et interactives, adaptées aux écrans des voitures. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve des en-têtes plus larges, des sections mettant en avant du contenu, de nouvelles barres de progression et des options de mise en page supplémentaires. Les développeurs auront également accès à de nouveaux éléments d'interface tels que des puces, des vignettes compactes et des en-têtes interactifs. Google ajoute également un nouveau mini-lecteur permettant de contrôler la musique ou les podcasts sans quitter la partie de l'application que vous consultez.
Les modifications sont déployées en cours de déploiement sur Car App Library 1.8.0 beta01 et 1.9.0 alpha01, et les développeurs d'applications peuvent dès maintenant s'inscrire pour un accès anticipé. Il est intéressant de noter que certains services populaires ont déjà commencé à intégrer les nouvelles fonctionnalités. Google cite notamment Spotify, Amazon Music et YouTube Music. Comme vous pouvez le constater avec ces nouvelles fonctionnalités, Google ambitionne de transformer Android Auto, simple interface embarquée, en une plateforme multimédia plus complète, comparable à un véritable système d'exploitation. Comparées aux versions précédentes, ces évolutions à venir s'annoncent parmi les plus importantes en termes d'interface et de fonctionnalités des applications. La prise en charge annoncée de la lecture vidéo suscite également un vif intérêt. Cette fonctionnalité sera déployée progressivement sur les véhicules compatibles plus tard cette année et sera disponible pour les appareils fonctionnant sous Android 17 ou une version ultérieure. Google souligne toutefois que les applications complètes pourront continuer à fonctionner même lorsque le véhicule est stationné, afin de limiter les risques de distraction au volant.
L'entreprise travaille également sur de nouveaux modèles d'applications permettant une transition fluide entre une interface embarquée simplifiée et l'expérience complète de l'application lorsque le véhicule est à l'arrêt. Des fonctionnalités vocales et d'agent plus avancées sont également prévues, permettant aux applications d'effectuer certaines actions par commandes vocales. Google étend également la prise en charge du kit de développement logiciel (SDK) Maps dans Cars avec Google Built-in. Cela permettra aux développeurs d'applications d'afficher leur propre contenu cartographique directement dans les applications embarquées.
Les modifications sont déployées en cours de déploiement sur Car App Library 1.8.0 beta01 et 1.9.0 alpha01, et les développeurs d'applications peuvent dès maintenant s'inscrire pour un accès anticipé. Il est intéressant de noter que certains services populaires ont déjà commencé à intégrer les nouvelles fonctionnalités. Google cite notamment Spotify, Amazon Music et YouTube Music. Comme vous pouvez le constater avec ces nouvelles fonctionnalités, Google ambitionne de transformer Android Auto, simple interface embarquée, en une plateforme multimédia plus complète, comparable à un véritable système d'exploitation. Comparées aux versions précédentes, ces évolutions à venir s'annoncent parmi les plus importantes en termes d'interface et de fonctionnalités des applications. La prise en charge annoncée de la lecture vidéo suscite également un vif intérêt. Cette fonctionnalité sera déployée progressivement sur les véhicules compatibles plus tard cette année et sera disponible pour les appareils fonctionnant sous Android 17 ou une version ultérieure. Google souligne toutefois que les applications complètes pourront continuer à fonctionner même lorsque le véhicule est stationné, afin de limiter les risques de distraction au volant.
L'entreprise travaille également sur de nouveaux modèles d'applications permettant une transition fluide entre une interface embarquée simplifiée et l'expérience complète de l'application lorsque le véhicule est à l'arrêt. Des fonctionnalités vocales et d'agent plus avancées sont également prévues, permettant aux applications d'effectuer certaines actions par commandes vocales. Google étend également la prise en charge du kit de développement logiciel (SDK) Maps dans Cars avec Google Built-in. Cela permettra aux développeurs d'applications d'afficher leur propre contenu cartographique directement dans les applications embarquées.
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