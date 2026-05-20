Samsung veut imposer le remplacement des smartphones. Les modèles phares de la gamme Galaxy seront retirés du marché.

Samsung démontre de plus en plus que l'avenir des smartphones reposera sur l'intelligence artificielle embarquée. Après le lancement de nouvelles fonctionnalités Galaxy AI, l'entreprise travaille déjà sur la prochaine étape, et e récentes fuites suggèrent que les futures puces Exynos pourraient bénéficier d'une amélioration considérable de leurs performances en matière d'IA. Le problème est que certaines nouvelles fonctionnalités risquent de ne pas être disponibles sur les anciens modèles Galaxy, même s'ils continuent de recevoir les mises à jour d'Android et de One UI. Cela pourrait marquer le début d'une nouvelle stratégie pour Samsung. D'après des informations divulguées par des sources internes au secteur, Samsung travaille sur une nouvelle solution pour les processeurs Exynos, baptisée Multi-Stacked FOWLP. Cette technologie, bien que complexe en apparence, vise un objectif simple : accélérer considérablement le traitement des tâches d'intelligence artificielle. Samsung souhaite rapprocher la mémoire du processeur et accélérer les échanges de données entre les composants. Concrètement, le smartphone analysera les images plus rapidement, traduira les conversations en direct, générera des résumés et exécutera les tâches d'assistant vocal sans nécessiter une connexion permanente au cloud. Pour les utilisateurs, cela se traduira par des temps de réponse plus courts et une meilleure protection de la vie privée. Les données resteront directement sur l'appareil au lieu d'être transférées vers les serveurs de Google ou de Samsung.
C’est là que réside le principal problème pour les possesseurs actuels de smartphones Galaxy haut de gamme. Samsung pourrait en effet rendre ses dernières fonctionnalités d’IA dépendantes des capacités matérielles spécifiques de ses nouveaux processeurs Exynos. Officiellement, l'entreprise continuera de proposer un support des mises à jour sur plusieurs années. Les smartphones Galaxy S25 et S26 recevront donc probablement les versions ultérieures de One UI et d'Android pendant de nombreuses années. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils bénéficieront de toutes les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle de Galaxy. Samsung a déjà donné un exemple de cette stratégie. Après la mise à jour One UI 8.5, certaines fonctionnalités présentes sur les modèles Galaxy S26 plus récents ne sont pas disponibles sur les appareils plus anciens, malgré des caractéristiques techniques toujours très performantes. Les nouveaux processeurs pourraient servir de prétexte pour limiter davantage l'accès aux fonctionnalités d'IA. Des fuites indiquent que cette nouvelle technologie de mémoire et d'intelligence artificielle pourrait être intégrée aux puces Exynos 2800 ou Exynos 2900. Les premiers smartphones à en bénéficier pourraient donc être des modèles de la gamme Galaxy S28, voire du Galaxy S29. Samsung envisagerait d'utiliser le processeur Exynos 2700 dans certaines versions du Galaxy S27. Les générations suivantes bénéficieront d'une architecture plus avancée, optimisée pour l'intelligence artificielle. C'est un moment crucial pour Samsung, qui souhaite rivaliser avec Google, Apple et les fabricants chinois, lesquels développent de plus en plus activement des solutions d'IA embarquées sur smartphones.
Pendant des années, les fabricants de smartphones se sont concentrés principalement sur les appareils photo, les performances et l'autonomie de la batterie. Désormais, l'intelligence artificielle est au cœur des préoccupations. Les nouvelles fonctionnalités d'IA sont conçues pour être plus personnalisées, plus rapides et toujours disponibles. Le problème, c'est que leur fonctionnement exige une puissance de calcul toujours plus importante et un accès à la mémoire plus rapide. Samsung comprend parfaitement que l'IA peut être un outil idéal pour inciter les clients à renouveler plus fréquemment leurs appareils. Même un appareil haut de gamme vieux de plusieurs années peut offrir d'excellentes performances, mais l'absence de nouvelles fonctionnalités d'IA pourrait amener les utilisateurs à ressentir les limites de la technologie plus tôt qu'auparavant. Cela pourrait marquer le début d'une nouvelle fracture dans l'univers Android : les mises à jour système resteront disponibles pendant longtemps, mais les fonctionnalités d'IA les plus importantes ne seront accessibles que sur les appareils les plus récents.
C’est là que réside le principal problème pour les possesseurs actuels de smartphones Galaxy haut de gamme. Samsung pourrait en effet rendre ses dernières fonctionnalités d’IA dépendantes des capacités matérielles spécifiques de ses nouveaux processeurs Exynos. Officiellement, l'entreprise continuera de proposer un support des mises à jour sur plusieurs années. Les smartphones Galaxy S25 et S26 recevront donc probablement les versions ultérieures de One UI et d'Android pendant de nombreuses années. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils bénéficieront de toutes les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle de Galaxy. Samsung a déjà donné un exemple de cette stratégie. Après la mise à jour One UI 8.5, certaines fonctionnalités présentes sur les modèles Galaxy S26 plus récents ne sont pas disponibles sur les appareils plus anciens, malgré des caractéristiques techniques toujours très performantes. Les nouveaux processeurs pourraient servir de prétexte pour limiter davantage l'accès aux fonctionnalités d'IA. Des fuites indiquent que cette nouvelle technologie de mémoire et d'intelligence artificielle pourrait être intégrée aux puces Exynos 2800 ou Exynos 2900. Les premiers smartphones à en bénéficier pourraient donc être des modèles de la gamme Galaxy S28, voire du Galaxy S29. Samsung envisagerait d'utiliser le processeur Exynos 2700 dans certaines versions du Galaxy S27. Les générations suivantes bénéficieront d'une architecture plus avancée, optimisée pour l'intelligence artificielle. C'est un moment crucial pour Samsung, qui souhaite rivaliser avec Google, Apple et les fabricants chinois, lesquels développent de plus en plus activement des solutions d'IA embarquées sur smartphones.
Pendant des années, les fabricants de smartphones se sont concentrés principalement sur les appareils photo, les performances et l'autonomie de la batterie. Désormais, l'intelligence artificielle est au cœur des préoccupations. Les nouvelles fonctionnalités d'IA sont conçues pour être plus personnalisées, plus rapides et toujours disponibles. Le problème, c'est que leur fonctionnement exige une puissance de calcul toujours plus importante et un accès à la mémoire plus rapide. Samsung comprend parfaitement que l'IA peut être un outil idéal pour inciter les clients à renouveler plus fréquemment leurs appareils. Même un appareil haut de gamme vieux de plusieurs années peut offrir d'excellentes performances, mais l'absence de nouvelles fonctionnalités d'IA pourrait amener les utilisateurs à ressentir les limites de la technologie plus tôt qu'auparavant. Cela pourrait marquer le début d'une nouvelle fracture dans l'univers Android : les mises à jour système resteront disponibles pendant longtemps, mais les fonctionnalités d'IA les plus importantes ne seront accessibles que sur les appareils les plus récents.
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