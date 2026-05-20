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Test Lorelei and the Laser Eyes - Nintendo Switch 2 Edition
Publié le: 20/05/2026 @ 16:08:43: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLorelei and the Laser Eyes , développé par le studio suédois Simogo, est sorti sur Nintendo Switch début 2024 et dispose à présent d'un pack de mise à jour gratuit pour la Nintendo Switch 2. Dès les premières secondes, Lorelei and the Laser Eyes annonce la couleur : il ne s'agit pas d'un jeu vidéo traditionnel. Plongez dans un univers sombre et mystérieux où les réponses sont aussi bien dissimulées que les nombreuses clés à trouver dans l'hôtel claustrophobique du jeu. Ici, pas de solution toute faite. Non, il vous faudra creuser profondément, aiguiser votre logique et vous préparer à être à la fois fasciné et frustré. À bien des égards, Lorelei and the Laser Eyes est un jeu qui tire sa force de ses contrastes. Son esthétique alterne entre noir et blanc, surfaces minimalistes et soudaines touches de rouge qui rompent la monotonie comme des faisceaux laser acérés. Ces éléments rouges apparaissent à des moments choisis avec soin et confèrent au jeu une énergie presque onirique et surréaliste. Parallèlement, ils semblent constituer un commentaire assumé sur la structure même du jeu : une structure qui, en apparence simple et directe, recèle une complexité bien plus grande, exigeant patience et attention pour être pleinement découverte. L'hôtel où se déroule le jeu porte bien son nom : Hotel Letztes Jahre. Sa structure labyrinthique sert de métaphore au jeu lui-même, avec des chambres qui semblent s'enchaîner sans interruption et des couloirs qui semblent se refermer sur eux-mêmes. C'est un décor à la fois déroutant et fascinant, et il faut de la patience et une bonne mémoire (ainsi que du papier et un crayon) pour s'y retrouver dans son architecture complexe.

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